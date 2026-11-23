Gia đình tôi ở tỉnh, bố mẹ buôn bán nhỏ, nuôi ba chị em ăn học nên kinh tế không mấy dư dả. Từ năm thứ hai đại học, tôi đã đi làm thêm. Ra trường, tôi có công việc với mức lương 15-18 triệu đồng/tháng, tự trang trải tiền nhà, ăn uống và sinh hoạt. Tháng nào tiết kiệm được, tôi lại gửi về phụ giúp bố mẹ.

Có lẽ vì từng trải qua những ngày phải cân nhắc từng khoản chi nên tôi luôn mong sau này lấy được người đàn ông có kinh tế ổn định.

Chồng tôi hơn 4 tuổi, xuất thân trong gia đình có điều kiện và bản thân cũng kinh doanh. Thời yêu nhau, anh khá hào phóng. Những lần đi ăn uống, vui chơi, anh đều chủ động trả tiền. Sinh nhật của tôi hay dịp đặc biệt, anh thường mua quà. Khi tôi ốm, anh cũng chăm sóc chu đáo.

Có lần tôi than chiếc laptop cũ thường xuyên hỏng, hôm sau anh đưa tôi đi mua máy mới. Thấy món đồ khá đắt, tôi ngại ngần thì anh cười nói: "Sau này cưới nhau rồi, tiền của anh cũng là tiền của em". Tôi đã tin vào câu nói ấy và nghĩ mình may mắn khi chọn đúng người.

Sau khi kết hôn, tôi nghỉ công việc cũ để chuyển về làm gần nhà chồng. Không lâu sau, tôi mang thai. Nhà chồng rộng rãi, có xe riêng, thỉnh thoảng có người giúp việc theo giờ. Chuyện ăn uống, đi lại hay chăm sóc con cái, tôi đều không phải lo lắng quá nhiều.

Lấy chồng giàu, tôi vẫn khổ sở mỗi khi xài tiền (Ảnh minh họa: Pinterest).

Bạn bè thường bảo tôi có số hưởng, lấy chồng giàu nên chẳng phải nghĩ ngợi chuyện tiền bạc. Nhưng thực tế, càng sống lâu trong cuộc hôn nhân này, tôi càng nhận ra mình chẳng có gì cả.

Chồng tôi chi tiêu cho bản thân rất thoải mái. Một bữa tiếp khách vài triệu đồng là bình thường. Anh thích đồng hồ nào thì mua, bạn bè rủ đi chơi golf hay du lịch cũng không phải đắn đo.

Ngược lại, khi tôi mua một bộ đồ bầu hơn 1 triệu đồng, anh hỏi sao phải mua đắt như vậy, đồ bầu mặc không nhiều. Có lần tôi đặt ít đồ ăn ngon gửi về cho bố mẹ đẻ, anh còn buông câu: "Nhà em thiếu ăn à?".

Điều khiến tôi tổn thương nhất là lần mẹ ruột phải nhập viện. Khi ấy, tài khoản riêng của tôi gần như cạn tiền. Tôi hỏi chồng xin 20 triệu đồng để lo viện phí cho mẹ. Thay vì chuyển tiền ngay, anh hỏi vặn mẹ tôi mắc bệnh gì, chi phí điều trị bao nhiêu, anh chị em trong nhà đã đóng góp thế nào.

Cuối cùng, anh chỉ chuyển 10 triệu đồng.

Tối hôm đó, chồng tôi vẫn đi ăn uống với khách, hóa đơn gần bằng số tiền anh vừa chuyển cho vợ. Tôi nhìn khoản tiền ấy mà thấy nghẹn lòng. Mẹ mình đang nằm viện, vậy mà để có tiền lo cho bà, tôi phải trình bày hoàn cảnh, giải thích từng khoản như thể đang xin một sự giúp đỡ từ người ngoài.

Tôi cũng biết đó là tiền của chồng, nhưng cảm giác phải cân nhắc từng lời khi muốn lo cho bố mẹ ruột khiến tôi thực sự tủi thân.

Sau khi sinh con, sự phụ thuộc tài chính của tôi càng rõ rệt. Mỗi tháng, chồng chuyển một khoản cố định để tôi lo cho con và chi tiêu cá nhân. Nếu hết tiền, tôi phải hỏi thêm.

Có lần mua sữa, bỉm và đóng bảo hiểm cho con khiến tôi thiếu vài triệu đồng. Tôi nhắn chồng chuyển thêm, anh hỏi: "Tiền tháng này anh đưa đâu hết rồi?". Cuối cùng, tôi phải chụp từng hóa đơn gửi cho anh xem.

Điều khiến tôi buồn là chồng luôn cho rằng: "Em có thiếu thứ gì đâu?".

Nhìn từ bên ngoài, đúng là tôi chẳng thiếu thốn vật chất. Nhà đẹp, xe đẹp, con được học trường tốt, gia đình thỉnh thoảng vẫn đi du lịch. Nhưng lúc muốn mua cho mẹ chiếc máy giặt mới, tôi cũng phải suy nghĩ xem nên mở lời với chồng thế nào. Muốn đi ăn cùng bạn bè, tôi phải tính trong túi còn lại bao nhiêu.

Tôi thậm chí không biết rõ tài sản của chồng hiện có bao nhiêu, công việc kinh doanh thu nhập thế nào, tiền được đầu tư ở đâu. Những chuyện liên quan đến tài chính, anh gần như không chia sẻ với tôi.

Có lần hai vợ chồng cãi nhau, anh nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Nếu không lấy anh thì với mức lương ngày trước của em, bao giờ mới sống được thế này?".

Tôi im lặng. Bởi câu nói ấy khiến tôi nhận ra, có lẽ trong suy nghĩ của chồng, cuộc sống đủ đầy hiện tại là thứ anh ban cho tôi, chứ không phải thành quả mà hai người cùng xây dựng.

Tôi từng chọn một người đàn ông có điều kiện vì nghĩ rằng ít nhất mình sẽ không phải khổ sở vì tiền bạc. Nhưng giờ lại luôn có cảm giác mình đang sống nhờ vào tiền của chồng.

Anh vẫn chu cấp đầy đủ những nhu cầu thiết yếu và chăm lo cuộc sống chung, nhưng thái độ với tôi thì khác. Tôi mong mình được tôn trọng và được xem là người cùng xây dựng gia đình, thay vì phải ngửa tay xin tiền mỗi khi cần chi tiêu.

Tôi không biết mình có đang nhạy cảm hay đòi hỏi quá nhiều không. Tôi cũng không muốn vì chuyện tiền bạc mà đánh mất một gia đình. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống như hiện tại, liệu tôi có thể hạnh phúc lâu dài? Tôi phải làm sao đây?