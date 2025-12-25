Lấy chồng gần nhà người yêu cũ, mẹ chồng bắt tôi chọc ối xét nghiệm ADN

Tôi năm nay 28 tuổi, hiện mang thai ở tháng thứ 6. Giống như bao mẹ bầu khác, tôi cũng háo hức ngóng chờ hài nhi nhỏ bé của mình ra đời. Nhưng cuộc đời không như là mơ.

Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình kéo dài 3 năm. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn sinh viên, nhưng càng về sau, tình yêu ấy càng trở nên ngột ngạt.

Anh kiểm soát tôi đến mức đáng sợ: chỉ cần tôi trả lời tin nhắn chậm là lập tức bị quy chụp: "Đang đi với thằng nào?". Thời gian ấy, tôi vừa bận làm khóa luận, vừa phải báo cáo với anh chính xác đến từng giờ từng phút. Tôi vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố chịu đựng.

Đỉnh điểm, trong một lần ghen tuông vô cớ, anh tức giận đánh tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra nếu mình tiếp tục tha thứ thì sẽ có lần tiếp theo. Tôi dứt khoát chia tay, mặc cho anh khóc lóc, cầu xin.

Sau đó anh đi xuất khẩu lao động ở Hàn và chúng tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Tôi không quen ai trong một thời gian dài cho tới khi gặp chồng tôi. Kiên là người đàn ông được bạn bè tôi giới thiệu.

Tôi mang bầu mà đêm nào cũng khóc ướt gối (Ảnh minh họa: Freepik).

Chúng tôi bên nhau khá nhẹ nhàng, không ồn ào, không sóng gió. Hơn một năm tìm hiểu, vừa đúng thời điểm, chúng tôi chọn kết hôn. Sau đám cưới, vợ chồng ở riêng nên hầu như không va chạm gì với gia đình chồng. Tôi từng nghĩ mình đã tìm được bến đỗ tử tế cho cuộc đời.

Cho đến khi tôi phát hiện một sự thật mà có lẽ ông trời đang cố tình trêu ngươi tôi: Người yêu cũ của tôi chính là hàng xóm của mẹ chồng.

Ban đầu, tôi cũng không biết. Tới mãi gần đây, khi người yêu cũ trở về nước, chúng tôi bất ngờ chạm mặt nhau. Thú thật, tim tôi thắt lại khi nhìn thấy anh ta, không phải vì còn tình cảm mà bởi trước đây chúng tôi chia tay nhau chẳng mấy vui vẻ.

Mỗi lần tới nhà chồng, tôi luôn đi thật nhanh qua nhà người yêu cũ, cố tình né tránh, không chào hỏi, cũng không nói với chồng vì nghĩ chuyện cũ đã qua, không cần khơi lại. Trái lại, người yêu cũ tôi dường như không buông tha cho tôi.

Anh ta sau đó nhắn tin đòi gặp tôi với tư cách bạn bè. Tôi từ chối thẳng thừng nhưng anh ta không dừng lại, liên tục nhắn tin làm phiền đến mức tôi phải chặn số. Tôi không ngờ, anh ta còn trơ trẽn đến mức nhắn tin cho chồng tôi rằng đứa con trong bụng tôi là của anh ta.

Hôm đó, may mắn thay, tôi đang cầm điện thoại của chồng nên phát hiện kịp, xóa tin nhắn và chặn số. Tuy vậy, lòng tôi vẫn không yên vì linh cảm chuyện chưa dừng lại ở đó.

Chuyện thế nào lại đến tai mẹ chồng tôi và tôi chắc chắn người dựng không ai khác ngoài người yêu cũ. Anh ta nói bóng gió rằng trước đây thân thiết với tôi nên chuyện gì cũng biết. Thêm vào đó, anh ta còn khuyên mẹ chồng tôi đi xét nghiệm ADN cái thai trong bụng tôi cho cẩn thận.

Thái độ úp úp mở của anh ta càng khiến mẹ chồng tôi lo lắng. Chồng tôi biết chuyện, không những không đứng ra bảo vệ tôi mà còn vào hùa với mẹ chồng bảo tôi đi xét nghiệm ADN. Chồng nói: "Không có gì thì em cứ đi xét nghiệm cũng được, cho mọi người yên tâm".

Từ một người con dâu ngoan ngoãn, tôi bỗng chốc trở thành "loại đàn bà không ra gì" trong mắt gia đình chồng. Đỉnh điểm, mẹ chồng và chị chồng yêu cầu tôi chọc ối xét nghiệm huyết thống, khăng khăng nói rằng: "Phải chọc ối mới chính xác".

Tôi từ tức giận chuyển sang hoảng loạn. Trước đó, tôi đã đọc rất nhiều về phương pháp chọc ối, dù tỉ lệ rủi ro là rất thấp nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Tôi đề nghị gần như cầu xin nhà chồng cho tôi xét nghiệm máu không xâm lấn, vừa an toàn cho con, vừa đủ để chứng minh sự thật. Họ lạnh lùng gạt phắt đi. Chuyện căng thẳng tới mức này là nhờ “công” của chị chồng tôi.

Đã có lần tôi nghe được những lời cay độc mà chị nói với mẹ chồng tôi: "Con chắc chắn vợ thằng Kiên có vấn đề. Không tự nhiên người ta lại nói đến tai mình. Nếu trong sạch thì việc gì phải sợ xét nghiệm. Mẹ cứ bắt nó đi, nhỡ không phải con thằng Kiên thì gọi bố mẹ nó lên mà đón về, còn đúng thì cũng có giấy tờ cho khỏi mang tiếng".

Giờ đây, tôi rất hoang mang, cả sợ hãi nữa. Chỉ vì lời bóng gió của người lạ, gia đình chồng tôi sẵn sàng đặt sự nghi ngờ lên trên sức khỏe của mẹ con tôi để chứng minh hai chữ "trong sạch" vốn thừa thãi. Tôi cũng tự trách vì đã lỡ có bầu trước khi cưới để bây giờ phải chịu đựng điều tiếng này.

Tôi tự hỏi sau cánh cửa hôn nhân này còn lại gì ngoài nghi ngờ và tổn thương, và cũng không biết mình nên tiếp tục ở lại vì con, hay quay lưng ra đi, để không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Lúc này, ai đó có thể cho tôi lời khuyên được không?