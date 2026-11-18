Sau 10 năm kết hôn và có cô con gái 8 tuổi, tôi và chồng hiện ly thân vì những bất đồng trong cuộc sống. Chúng tôi vẫn ở chung nhà nhưng mỗi người một phòng, việc ai nấy làm. Mỗi ngày, chúng tôi vẫn cùng đưa con đi học, ăn cơm nhưng gần như không trò chuyện. Cuộc sống cứ trôi qua im lặng và lạnh lẽo như thế.

Trong khoảng thời gian cô đơn và mệt mỏi ấy, tôi bắt đầu sử dụng một ứng dụng hẹn hò. Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm người trò chuyện, thỉnh thoảng đi cà phê để bớt buồn.

Tại đây, tôi quen Minh, 40 tuổi, làm kinh doanh và đang độc thân sau một lần đổ vỡ. Chúng tôi nhắn tin khoảng 2 tuần. Minh nói chuyện chừng mực, thường hỏi han công việc và kể về cuộc sống riêng. Tôi có cảm giác anh thấu hiểu tâm trạng của một người đang trải qua đổ vỡ.

Một đêm với người đàn ông xa lạ khiến cuộc đời tôi đảo lộn (Ảnh minh họa: Pexels).

Một tối, Minh rủ tôi đi ăn. Sau đó, chúng tôi tiếp tục uống rượu ở một quán nhỏ. Khi anh đề nghị vào khách sạn, tôi đã do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Đó là lần đầu tiên tôi qua đêm với một người đàn ông xa lạ. Tôi tự nhủ cả hai đều trưởng thành, không có sự ràng buộc và cũng không cần hứa hẹn điều gì.

Sáng hôm sau, Minh đưa tôi về gần nhà rồi nói có việc phải đi gấp. Anh hẹn hôm khác gặp lại. Hai ngày sau, nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh, tôi bất giác thấy vui. Bản thân bắt đầu mong chờ những cuộc gọi, tin nhắn của người đàn ông ấy.

Nhưng chỉ sau một tuần, Minh có thái độ khác lạ, anh dần lạnh nhạt. Những tin nhắn không còn chan chứa nhớ nhung, thay vào đó là thời gian trả lời rất chậm. Anh cũng không còn gọi điện đúng khung giờ như đã hứa.

Khi tôi hỏi bao giờ cả hai có thể gặp lại nhau, anh nói công việc có chút trục trặc, thời gian tới rất bận. Tôi hụt hẫng nhưng không thể trách móc. Chính tôi cũng từng nghĩ giữa cả hai chỉ là cuộc vui thoáng qua. Vậy mà giờ đây tôi lại sa đà vào cảm xúc khó thoát ra như thế này.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi vào mạng tìm kiếm trang cá nhân của anh. Đúng là ảnh đại diện của anh đây rồi. Và tôi sững sờ khi nhìn thấy ảnh mới nhất, được chia sẻ cách đó một ngày. Trong hình, anh rạng rỡ chụp cùng người phụ nữ và 2 đứa trẻ. Người phụ nữ ấy gọi anh là chồng và có bình luận ngọt ngào cảm ơn anh vì tiệc sinh nhật đáng nhớ.

Hóa ra, anh vẫn hạnh phúc bên gia đình, vậy mà lại nói dối tôi là đã ly hôn vợ. Tôi nhắn hỏi tại sao anh lại lừa tôi. Minh thừa nhận đã có gia đình nhưng vợ chồng không hạnh phúc, đã ngủ riêng từ lâu. Anh còn trách tôi tự tìm hiểu đời tư, khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.

Tôi quyết định chấm dứt liên lạc với anh ta. Nhưng vài ngày sau, một phụ nữ gọi điện cho tôi, giới thiệu là vợ Minh. Chị nói đã đọc được tin nhắn trên điện thoại chồng, và biết chuyện giữa tôi và Minh.

Chị hỏi tôi có biết Minh đã có gia đình không. Tôi thành thật nói mình chỉ biết sự thật mới đây thôi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi chị bật khóc. Chị kể vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nhưng bản thân vẫn cố gắng giữ gia đình vì 2 đứa con. Người phụ nữ đó còn nói, chị sẽ không để ai cướp đi bố của con mình.

Tôi xin lỗi chị và hứa không liên lạc với Minh nữa. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nào ngờ, người phụ nữ đó đã lần tìm ra được địa chỉ nơi làm việc của chồng tôi. Chị ta đã tìm gặp chồng tôi và nói hết mọi chuyện.

Ngay hôm ấy, chồng tôi chất vấn: “Em đã thực sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này? Anh vẫn nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại, nhưng nếu em đã có niềm vui mới vậy thì chúng ta hãy giải thoát cho nhau”.

Dù tôi có khóc lóc, giải thích, chồng vẫn quyết ly hôn. Anh nói những mâu thuẫn giữa hai người đã kéo dài quá lâu, bản thân không muốn tiếp tục sống trong tình trạng này. Tôi hiểu chuyện giữa mình và Minh không phải nguyên nhân duy nhất khiến hôn nhân đổ vỡ, nhưng nó đã khiến cơ hội hàn gắn vốn mong manh đi vào ngõ cụt.

Tôi tìm đến một người đàn ông xa lạ vì muốn khỏa lấp khoảng trống tình cảm, cuối cùng lại nhận về sự thất vọng và thêm một lần đối diện với đổ vỡ. Giờ đây, tôi hối hận vô cùng. Minh đã mất liên lạc kể từ khi vợ anh ta gọi điện cho tôi. Chồng tôi đã nộp đơn ra toà và nói sẽ tìm mọi cách để được nuôi con gái.

Tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này không? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Minh Thu (TPHCM)