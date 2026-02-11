Khi tôi quen người mới, bạn trai cũ tìm gặp đưa ra một đề nghị gây "sốc"

6 tháng trước, tôi chia tay với bạn trai sau 3 năm gắn bó. Ngày chia tay, Lâm khóc lóc hỏi tôi: “Anh không tốt chỗ nào?”. Thực ra, anh không có chỗ nào không tốt mà tình yêu của anh làm tôi sợ.

Từ ngày chính thức yêu nhau, Lâm coi tôi như bảo vật cần cất giữ. Anh chăm sóc, chiều chuộng tôi từng ly từng tý. Anh theo tôi đến mọi nơi, kiểm soát những mối quan hệ bạn bè. Trong con mắt anh, bất kể gã đàn ông nào cũng có thể trở thành tình địch.

Nhiều lần tôi phản ứng, anh nói: “Tại vì anh quá yêu em”. Những ấm áp, tự hào vì có bạn trai chu đáo, chiều chuộng dần dần biến thành nỗi phiền hà, khó chịu.

Ngoài tình yêu, tôi còn cần những mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng. Tôi cần không gian để thở chứ không phải quẩn quanh bên anh như một con chim bị nhốt trong lồng. Tình yêu của anh khiến tôi ngột ngạt.

Tôi bối rối trước đề nghị của bạn trai cũ (Ảnh minh họa: Freepik).

Vậy nên, dù cả hai đã đến chơi nhà nhau, đã được hai bên bố mẹ coi như con cái trong nhà, tôi vẫn quyết định chia tay sau một lần anh đánh sếp của tôi vì sếp cho tôi ngồi nhờ xe về tận nhà trong một ngày mưa bão.

Tất nhiên, Lâm không chịu chia tay. Anh có đủ lý do để biện bạch cho những hành động của mình. Vì anh yêu tôi, anh sợ mất tôi, tất cả chỉ là hiểu lầm…Nhưng dù lý do là gì cũng không còn đủ mạnh để níu tôi ở lại.

Tôi trốn tránh anh mỗi giờ tan làm, chặn liên lạc với anh dưới mọi hình thức. Bạn bè tôi nói anh trở nên bê tha rượu chè sau khi chia tay tôi. Nghe xong, tôi càng thấy mình chia tay là đúng. Một người đàn ông yếu đuối, lụy tình như vậy không phải là một người tôi cần.

Đó quả thật là thời gian khó khăn cho cả hai khi một bên quyết dứt áo ra đi, một bên ra sức níu kéo. Dù có những lúc, lòng tôi có chút xao động, lung lay khi thấy anh đau khổ. Nhưng nghĩ lại những tháng ngày ngột ngạt bên anh, tôi lại có thêm dũng khí để tuyệt tình.

Thời gian kỳ diệu cuối cùng cũng giúp người ta nguôi ngoai mọi nỗi đau. Hai tháng sau khi chia tay, một ngày, Lâm nhắn tin cho tôi: “Anh đã bắt đầu quen với việc không có em rồi. Nhất định phải chọn một người khiến em hạnh phúc nhé”. Tôi thở dài nhẹ nhõm, trả lời anh bằng một câu chúc tương tự.

Sau nửa năm chia tay, tôi đang bắt đầu trong một mối quan hệ mới. Chúng tôi đang trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu, dù lời tỏ tình chưa nói nhưng thực chất là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Bất ngờ, vài ngày trước, Lâm tìm tôi. Chỉ sau nửa không gặp, trông Lâm khác đi rất nhiều. Anh để râu, tính tình có vẻ trầm ổn hơn trước. Gặp tôi, anh không vòng vo thăm hỏi mà nói thẳng là có việc muốn nhờ tôi.

Mẹ anh đang bệnh nặng. Sau thời gian điều trị, bệnh viện khuyên nên đưa về nhà chăm sóc. Mọi người trong nhà cũng xác định là mẹ không còn nhiều thời gian nữa.

Chuyện anh và tôi chia tay, anh không nói cho người thân biết. Mấy lần bố mẹ hỏi, anh đều nói dối tôi bận việc, đi công tác này kia. Hôm qua, mẹ bất ngờ muốn gặp tôi. Mẹ nói muốn anh yên bề gia thất trước khi nhắm mắt.

Lâm nói: “Anh biết, không nên làm phiền em nữa. Nhưng mẹ anh thật sự rất quý em, luôn mong em thành dâu con trong nhà. Tình hình mẹ hiện giờ chắc cũng chẳng còn được bao lâu. Em có thể đến thăm mẹ, giả vờ như mình chưa chia tay để mẹ yên lòng hay không?”.

Đề nghị bất ngờ của Lâm khiến tôi vô cùng bối rối. Thật ra, việc tôi đến thăm mẹ anh không hề khó nếu trên tư cách bạn bè. Nhưng Lâm lại muốn tôi đến nhà với tư cách bạn gái anh. Điều này khiến tôi e ngại.

Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ tình cảm nửa năm rồi. Phải khó khăn lắm tôi và anh mới có thể bình thản đối diện được như hiện tại. Tôi thật sự không muốn dây dưa với anh vì bất kể lý do gì đi nữa.

Nhưng mẹ anh ấy quý tôi, tôi cũng biết rõ điều này. Lúc bác ấy đang bệnh nặng, lại muốn gặp tôi. Tôi thừa biết bác muốn gửi gắm điều gì. Tôi sợ, đứng trước bác ấy, mình sẽ phải dối lòng nói những điều không thật.

Hơn nữa, hiện tại tôi đang trong một mối quan hệ mới. Nếu làm theo đề nghị của bạn trai cũ, tôi thấy mình có lỗi với bạn trai mới, dù chuyện này xét cho cùng là vì nghĩa chứ không phải vì tình.

Vấn đề tôi lo lắng nhất chính là nếu chẳng may chuyện vỡ lở, bạn trai hiện tại có cho rằng tôi “bắt cá hai tay” hay không? Tôi có nên hỏi ý kiến bạn trai để xem ý anh ấy thế nào?