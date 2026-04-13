Hẹn hò trai Tây lương 300 triệu đồng, tôi "vỡ mộng" ngay đêm đầu tiên

Tôi 27 tuổi, sống ở TPHCM, có thu nhập tốt và cuộc sống khá độc lập. Tôi không phải là hot girl nhưng cũng thuộc mẫu con gái có ngoại hình, sức hút trên mạng xã hội.

Vài năm gần đây, tôi có xu hướng tìm hiểu và hẹn hò với bạn trai là người nước ngoài. Không phải vì tôi có định kiến với đàn ông Việt hay "tiêu chuẩn cao", mà từ những trải nghiệm cá nhân, tôi dần bị thu hút bởi sự văn minh, chiều chuộng và cách đàn ông phương Tây thể hiện tình cảm nồng nhiệt trong các mối quan hệ. Tôi cũng thích những đàn ông có thu nhập cao, có thể chu cấp, hỗ trợ cho tôi.

Ba năm trước, tôi yêu một người nước ngoài hơn tôi 3 tuổi. Anh có ngoại hình, công việc ổn định, làm tại một công ty nước ngoài có trụ sở ở TPHCM. Nhưng sau 2 năm hẹn hò, tôi mới biết anh có nhiều vấn đề về tinh thần, có dấu hiệu trầm cảm. Tôi đã cố gắng đồng hành, nhưng càng về sau càng nhận ra mình không đủ khả năng để đi tiếp. Mối quan hệ kết thúc trong sự tiếc nuối nhưng cũng là lựa chọn cần thiết đối với cả tôi và bạn trai cũ.

Sau cuộc tình đó, tôi không vội hẹn hò dù xung quanh rất nhiều đối tượng tán tỉnh. Tôi muốn mình độc thân một thời gian để ổn định lại cảm xúc. Khi đã sẵn sàng hơn, tôi bắt đầu mở lòng trở lại, nhưng lần này cẩn trọng hơn rất nhiều. Tôi không tìm kiếm điều gì quá hoàn hảo, chỉ cần một người trưởng thành, biết ăn mặc, có ngoại hình, tôn trọng phụ nữ, có trách nhiệm, sống hào phóng và tinh tế trong cách cư xử.

Tôi quen anh trong một dịp khá tình cờ, qua sự giới thiệu của một người bạn đang làm việc trong môi trường quốc tế. Khi đó, anh đang công tác tại châu Âu, còn bạn tôi từng có thời gian làm việc chung với anh nên kết nối để chúng tôi làm quen. Ban đầu, tôi cũng không quá kỳ vọng, chỉ nghĩ đơn giản là thêm một mối quan hệ mới.

Anh hơn tôi 5 tuổi, là kỹ sư công nghệ, sống ở Thụy Điển, thu nhập tốt (hơn 300 triệu đồng/tháng). Nhưng điều khiến tôi chú ý không chỉ là những con số thu nhập, mà là cách anh trò chuyện. Anh lịch sự, kiên nhẫn và có kinh nghiệm sống phong phú. Trong những cuộc nói chuyện đầu tiên, anh tạo cho tôi cảm giác là một người đàn ông trưởng thành, biết mình muốn gì trong một mối quan hệ.

Trong hơn một tháng tìm hiểu từ xa, anh ngày nào cũng nhắn tin, gọi video cho tôi. Anh hỏi han về công việc, cuộc sống của tôi, thậm chí còn nói về kế hoạch tương lai. Có những lúc, anh nói rằng muốn tìm một mối quan hệ lâu dài và thấy tôi là người phù hợp. Sau những gì tôi đã trải qua, sự rõ ràng và chủ động từ anh khiến tôi dần có cảm tình. Tôi nhận lời tìm hiểu anh, kỳ vọng rất nhiều vào tương lai lâu dài.

Vừa rồi, anh đến Việt Nam thăm tôi. Chúng tôi háo hức cho buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi cũng dành nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi gặp đầu tiên này, từ ngoại hình, cách ăn mặc vì muốn tạo ấn tượng tốt nhất cho đối phương.

Hôm đó, tôi là người lái ô tô đến đón anh. Khi anh xuất hiện, ấn tượng ban đầu không tệ, ăn mặc gọn gàng, phong thái tự tin, đúng như những gì tôi hình dung. Địa điểm buổi hẹn là quán cà phê tầng thượng tại một khách sạn sang trọng.

Vào quán cà phê, tôi chỉ gọi một ly nước, còn anh gọi một ly nước và ba phần bánh. Điều khiến tôi sững lại không phải là việc anh gọi nhiều đồ, mà là cách anh cư xử trong suốt cuộc hẹn. Anh gần như không hỏi tôi có muốn ăn thêm gì không, cũng không có thói quen chia sẻ đồ ăn, mỗi phần bánh đều là anh chủ động ăn, thỉnh thoảng mới đẩy sang phía tôi một cách khá qua loa.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng không giống như những gì tôi từng cảm nhận khi nói chuyện từ xa. Trước đây, anh luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhưng khi gặp trực tiếp, anh nói khá nhiều về bản thân, có vẻ hơi tự mãn. Có những lúc tôi đang chia sẻ, anh lại cắt ngang để kể tiếp câu chuyện của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như một người nghe hơn là một người đang hẹn hò.

Đến lúc thanh toán, anh không có bất kỳ động thái nào, mà để tôi trả toàn bộ hóa đơn. Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn tự trấn an rằng có thể do khác biệt văn hóa, hoặc anh nghĩ đây là buổi gặp mà tôi là người chủ động chọn địa điểm.

Sau đó, chúng tôi ngồi trên xe nói chuyện đến khoảng 23h. Tôi bắt đầu thấy mệt và muốn kết thúc buổi hẹn một cách nhẹ nhàng. Tôi đề nghị gọi xe công nghệ để anh về khách sạn cho tiện vì cũng đã muộn. Nhưng anh tỏ ra không hài lòng, hỏi lại: “Sao em không chở anh, chỉ hơn 10 phút lái xe thôi mà?”.

Cách anh nói khiến tôi khá bất ngờ. Không phải vì quãng đường xa hay gần, mà vì thái độ coi việc tôi phải đưa anh về là điều hiển nhiên. Trong khi thực tế, tôi phải mất gần 40 phút để đưa anh về rồi quay lại nhà.

Khoảnh khắc lái xe một mình quay về, tôi nhận ra cảm giác háo hức trước đó đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự hụt hẫng, thậm chí có chút khó hiểu về người đàn ông cả tháng trước tôi vẫn thường nói chuyện qua video.

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, anh ấy không nhận ra vấn đề, vẫn tiếp tục nhắn tin, hẹn gặp nhưng tôi từ chối.

Tôi không phủ nhận rằng đàn ông nước ngoài cũng có rất nhiều người tốt, tử tế và chiều chuộng phụ nữ. Nhưng cú “vỡ mộng” từ buổi hẹn hò với chàng trai thu nhập cao khiến tôi phải nhìn lại chính mình và những tiêu chuẩn lâu nay.

Với tôi, một chàng trai tự nguyện chi trả toàn bộ các hóa đơn trong các buổi hẹn hò là tiêu chí cần có, điều đó khiến tôi cảm giác được an toàn, được bao bọc và được trân trọng. Nhưng có vẻ người đàn ông này đề cao sự tự do, sự thoải mái của bản thân. Có thể trong suy nghĩ của anh ta, việc ai trả tiền hay ai đưa đón không phải là vấn đề lớn. Nhưng với tôi, đó không chỉ là câu chuyện vật chất, mà là cách một người thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối phương.