Tôi gặp vợ tôi khi cô ấy vừa bước qua một cuộc tình đổ nát. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trong một quán ăn đêm ven đường.

Hôm ấy, tôi vừa tan ca lúc hơn 10h khuya, chỉ định ghé quán ăn một tô cháo cho ấm bụng thì thấy cô ấy ngồi một mình trong quán, uống hết chén rượu này đến chén rượu khác giữa tiếng trêu ghẹo của những gã đàn ông xa lạ trong quán.

Tôi ngồi xuống đối diện, chưa kịp mở lời, cô ấy đã cất tiếng: “Anh uống không, uống với tôi cho vui”. Tôi hỏi cô ấy, nửa đùa nửa thật: "Cô thất tình à?”. Không ngờ, lời vừa dứt, cô ấy đã nhìn thẳng mặt tôi mà mắng: “Đàn ông các anh đều giống nhau cả”.

Tôi ăn còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã gục xuống bàn. Quán khuya thưa dần, tôi nhìn cô gái lòng đầy ái ngại. Nghĩ một lúc,tôi quyết định gửi xe máy cả hai lại, dìu cô ấy sang nhà nghỉ đối diện ven đường.

Đêm ấy, tôi vừa ngồi lướt điện thoại, vừa canh cho cô ấy ngủ. Nửa đêm, cô ấy tỉnh dậy kêu khát. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau không nói gì. Mãi sau, cô ấy mới ngại ngùng nói cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền. Mối nhân duyên của chúng tôi đã bắt đầu theo cách không giống ai như vậy.

Vợ tôi không ngừng phá rối bạn trai cũ của cô ấy (Ảnh minh họa: Getty).

Sau khi quen nhau, tôi mới biết đêm đó cô ấy vừa chia tay bạn trai đã yêu 6 năm. Hay nói đúng hơn, bạn trai bỏ cô ấy để theo người khác. Một cuộc tình 6 năm thanh xuân cộng với một lần bỏ thai vì khó khăn chưa thể cưới, đổi lại là một sự phụ bạc đến bẽ bàng khiến cô ấy uất hận.

Phải gần 2 năm sau cô ấy mới mở lòng đón nhận tôi khi thấy tôi đã biết rõ quá khứ nhưng vẫn một lòng theo đuổi. Chúng tôi về chung một nhà và sớm có con gái đầu lòng.

Cô ấy luôn nói rằng biết ơn tôi vì đã xuất hiện đúng lúc cô ấy cảm thấy chán ghét mọi thứ nhất. Chính tình yêu kiên trì và bền bỉ của tôi đã thắp lại niềm tin yêu cho cô ấy. Tôi cũng bảo vợ, trong chuyện tình cảm, người đến hay đi đều là do nhân duyên. Nếu người đó không bạc bẽo, làm sao chúng tôi có cơ hội gặp nhau giữa cuộc đời này.

Mấy năm qua, tôi cứ ngỡ mình đã chữa lành vết thương do tình cũ để lại trong lòng vợ. Nhưng rồi bất ngờ, mấy ngày trước, bạn trai cũ cô ấy gọi điện cho tôi. Anh ta bảo chuyện hai người họ đã kết thúc lâu rồi và nhắc tôi: “Anh nên dạy bảo vợ mình, đừng để cô ấy đi phá hoại cuộc sống của người khác”.

Hỏi ra mới biết, bao năm nay, kể từ khi chia tay, vợ tôi vẫn theo dõi người cũ trên mọi mặt trận. Bất kể anh ta có đăng gì trên mạng xã hội cô ấy cũng để lại bình luận mỉa mai, xỉa xói, rồi sau đó gửi cho anh ta những bài viết nói về quả báo, trả nghiệp...

Anh ta yêu ai, chỉ một thời gian ngắn sau vợ tôi đều biết. Sau đó, cô ấy chủ động liên lạc cô bạn gái đó, kể lể chuyện anh ta bắt cô ấy phá thai rồi phụ bạc cô ấy thế nào. Kết quả là, cô gái nào cũng “xách dép bỏ chạy” không dám yêu anh ta nữa.

Tôi nghe anh ta kể, không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Mấy năm nay, từ khi yêu rồi lấy nhau, vợ tôi luôn tỏ ra là vợ hiền mẹ đảm. Cô ấy chăm chỉ làm việc, yêu thương chồng con, vun vén gia đình.

Cả tôi và cô ấy đều chưa từng nhắc lại chuyện quá khứ, và tôi luôn nghĩ với hạnh phúc hiện tại, quá khứ đã trở thành mớ tro bụi nhạt nhòa. Không ngờ, mấy năm qua, cô ấy vẫn chứa mối hận trong lòng, chưa một ngày quên, chưa hề buông bỏ.

Tôi đã có cuộc trò chuyện nghiêm túc với vợ. Tôi nói tôi yêu cô ấy và muốn làm chỗ dựa bình yên cho cuộc đời cô ấy. Thế nhưng, cô ấy lại luôn tự khuấy động lòng mình. Có phải cô ấy lấy tôi chỉ để trốn chạy nỗi đau và với người đàn ông kia, cô ấy vì còn yêu nên còn hận?

Vợ tôi rất bất ngờ khi tôi biết chuyện mấy năm qua cô ấy tìm cách phá đám người cũ. Vợ tôi khẳng định rằng, cô ấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình nhưng vẫn muốn người cũ phải trả giá. Theo cô ấy, một người đàn ông bạc bẽo như vậy không xứng đáng được yêu và cô ấy làm vậy là cứu vớt cuộc đời những cô gái khác.

Chuyện này thà không biết thì thôi, biết rồi tôi vô cùng khó chịu. Vì tôi biết, ngoài việc lo cho gia đình, cho cuộc sống, vợ tôi còn lo sợ người cũ được hạnh phúc và đang làm mọi cách để trả thù.

Tôi khuyên vợ hãy dừng lại và nói với vợ là mình rất buồn khi vợ không buông bỏ chuyện cũ. Tôi cũng phân tích cho cô ấy hiểu rằng, trả thù không khiến cô ấy vui, chỉ khiến cô ấy thêm vướng bận mệt mỏi mà thôi. Nhưng có vẻ như cô ấy không muốn nghe hoặc là không làm được.

Hiện tại thì chưa có vấn đề gì, nhưng nếu vợ tôi cứ kéo dài tình trạng này liệu có ảnh hưởng đến gia đình hay không? Tôi nên làm thế nào để cho vợ dứt bỏ những hận thù quá khứ?