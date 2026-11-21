Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn được gần 8 năm và hiện sống cùng vợ và hai con nhỏ trong một con ngõ nhỏ yên bình ở ngoại thành.

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, chắt chiu mãi mới mua được mảnh đất, xây được căn nhà khang trang để an cư. Vì xuất thân từ nông thôn, sống xa gia đình hai bên hàng trăm cây số, tôi luôn khắc cốt ghi tâm câu nói của ông bà xưa: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”.

Ở nơi đất khách quê người, anh em ruột thịt có thương nhau mấy cũng cách xa cả mấy tiếng đi xe. Những lúc trái gió trở trời, tắt lửa tối đèn, người chạy sang đầu tiên chỉ có thể là hàng xóm. Hiểu điều đó nên từ ngày dọn về đây, tôi luôn cố gắng sống hòa nhã, xởi lởi.

Tôi xấu hổ vì cách cư xử của vợ, nhưng cô ấy lại trách ngược tôi (Ảnh minh họa: TD).

Nhà ai có việc nặng nhẹ, cần khiêng đồ hay sửa cái bóng đèn, tôi sẵn sàng xắn tay giúp. Bù lại, hàng xóm ở đây cũng rất tử tế. Mấy bác lớn tuổi quanh ngõ quý tôi lắm. Nhà có mớ rau sạch quê gửi lên, quả mít chín cây hay nồi chè mới nấu cũng hay í ới gọi sang lấy.

Có hôm vợ chồng tôi đi làm về muộn, cô hàng xóm sát vách còn chủ động báo đón hộ con ở cổng trường, cho ăn cơm tắm rửa sạch sẽ rồi mới gửi về.

Thế nhưng, tôi càng cố giữ gìn tình làng nghĩa xóm bao nhiêu thì vợ tôi lại phá nát bấy nhiêu. Càng ngày, tôi càng thấm thía sự mệt mỏi khi lấy phải một người vợ sống quá chi li, ích kỷ và không biết điều. Trong đầu cô ấy luôn tồn tại một thứ ranh giới là nhà ai nấy ở, đèn nhà ai nấy rạng, đừng ai đụng đến lợi ích của nhà mình dù chỉ 1 milimet.

Chuyện nhỏ nhặt kéo dài suốt mấy năm qua khiến tôi bao phen phải đi dọn dẹp hậu quả. Nhà bác đối diện trồng một cây xoài lâu năm, tán cây vươn ra ngõ rất mát, mùa hè cả xóm đều được hưởng bóng râm. Vậy mà chỉ vì vài chiếc lá khô bay sang trước cửa, vợ tôi quét xong liền hất thẳng đống rác sang cổng nhà bác, miệng lầm bầm chửi đổng: "Trồng cây mà không biết dọn".

Con cái hàng xóm sang sân nhà tôi chơi với hai đứa nhỏ, chúng chỉ lỡ tay làm đổ chậu hoa mười giờ ngoài hiên, vợ tôi đã xua đuổi thẳng thừng rồi đóng sập cổng lại trước mặt bố mẹ chúng.

Mỗi lần họp tổ dân phố đóng quỹ làm đèn đường hay vệ sinh ngõ xóm, ai cũng vui vẻ gật đầu, riêng vợ tôi lại đứng lên chất vấn từng đồng, bảo rằng nhà mình ít người lại đi làm cả ngày có dùng đèn đường mấy đâu mà phải đóng bằng nhà khác.

Tôi góp ý nhẹ nhàng có, căng thẳng có, nhưng vợ tôi lúc nào cũng gân cổ cãi lại rằng cô ấy sống thẳng thắn, sòng phẳng, không nhờ vả ai nên chẳng việc gì phải nể nang. Nhưng đỉnh điểm khiến tôi thực sự thấy chán không để đâu cho hết là chuyện đám cưới con trai nhà cô Hòa sát vách vào cuối tuần vừa rồi.

Ngõ nhà tôi rộng khoảng 4m, nhà cô Hòa không có sân rộng nên buộc phải dựng rạp ra ngoài ngõ để tiếp khách. Trước ngày cưới gần một tuần, hai vợ chồng cô Hòa đã mang thiệp hồng cùng túi kẹo sang tận nhà tôi, nói năng khéo léo.

Cô xin phép gia đình tôi cho dựng rạp lấn qua phần cổng nhà tôi một chút trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật nhưng sẽ chừa lối đủ rộng cho xe máy ra vào, đồng thời nhờ nhà tôi cho gửi nhờ vài chiếc xe trong sân lúc đông khách.

Tôi cười xòa đồng ý ngay, bảo cô cứ thoải mái làm cho tươm tất. Cả đời người ta mới dựng vợ gả chồng cho con một lần, phiền hà chút có đáng là bao. Lúc đó vợ tôi ngồi trong nhà nghe thấy hết, không nói năng gì nhưng mặt đã sa sầm xuống.

Đúng sáng thứ bảy, thợ đến dựng rạp. Vì tính toán kết cấu khung sắt, chân rạp có hơi sát mép cổng nhà tôi một chút, xe máy dắt ra vào vẫn lọt nhưng phải nắn tay lái hơi chậm lại. Chỉ có thế thôi mà vợ tôi làm ầm ĩ cả lên.

Lúc dắt xe đi chợ về, cô ấy cố tình kéo mạnh tay lái, để gương xe quệt rầm vào thanh sắt dựng rạp rồi đứng giữa ngõ chửi bóng gió: “Làm ăn kiểu gì mà chắn hết lối đi của người ta thế này? Cưới xin thì cũng phải chừa đường cho hàng xóm sống với chứ, đúng là vô ý thức!”.

Lúc ấy trong rạp đang có cả chục người họ hàng nhà cô Hòa ngồi sắp bánh kẹo, cắm hoa. Không khí vui vẻ bỗng chốc chùng xuống, ai nấy đều ngơ ngác nhìn ra. Cô Hòa vội vàng chạy ra xin lỗi rối rít, bảo thợ chỉnh lại ngay. Thế nhưng vợ tôi vẫn không buông tha, cô ấy hất hàm mắng thêm mấy câu rằng dựng rạp ồn ào, nhếch nhác, rác rưởi bay đầy cửa, rồi dắt xe vào nhà, sập cánh cửa sắt vang cả con ngõ.

Ngồi trong nhà nghe tiếng cửa đóng và thấy ánh mắt ái ngại của mấy người thợ, tôi chỉ muốn có cái lỗ nào mà chui xuống. Chiều hôm đó, tôi sang nhà cô Hòa phụ kê bàn ghế vừa gượng cười xin lỗi thay vợ, nói dối rằng dạo này cô ấy đang mệt trong người, công việc áp lực nên hay cáu gắt. Cô Hòa là người hiểu chuyện, chỉ cười hiền bảo: “Cháu đừng ngại, cô hiểu mà”.

Tối chủ nhật, khi đám cưới tan, thợ dỡ rạp đi và nhà cô Hòa quét dọn sạch bóng cả đoạn đường trước cổng nhà tôi, tôi mới ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với vợ. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại có thể cư xử cạn tình cạn nghĩa như vậy với hàng xóm.

Nào ngờ vợ tôi chẳng hề thấy sai. Cô ấy vặn lại tôi rằng việc nào ra việc nấy, họ giúp mình thì mình cũng từng mua bánh kẹo biếu lại, không nợ nần gì nhau. Còn chuyện chiếm lòng đường, làm phiền sinh hoạt nhà người khác suốt hai ngày là sai rành rành, cô ấy nói đúng sự thật chứ chẳng vu khống ai. Cô ấy thậm chí còn trách ngược tôi là đồ nhu nhược, chỉ giỏi lấy lòng người ngoài rồi về bắt nạt vợ.

Nghe những lời đó, tôi thực sự cạn lời và chán nản đến tận cùng. Suốt mấy ngày qua, bước chân ra khỏi cổng, tôi thấy không khí trong ngõ khác hẳn. Mấy bà mấy cô ngồi nhặt rau trước hiên thấy tôi đi qua chỉ gật đầu chào xã giao chứ không còn hồ hởi hỏi thăm như trước. Họ không ghét tôi, nhưng họ ngại dây dưa với vợ tôi. Chỉ vì tính cách hẹp hòi của cô ấy mà gia đình tôi đang tự biến mình thành một ốc đảo cô lập giữa cộng đồng.

Tôi cứ nghĩ mãi, đời người đâu ai nói trước được chữ ngờ. Mai này nhà tôi có việc hiếu hỉ, hay hai đứa con tôi lớn lên cưới xin, chẳng lẽ cũng tự đóng cửa vui với nhau, không cần đến một bàn tay giúp đỡ hay một lời chúc phúc của láng giềng?

Chưa kể, hai đứa con tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, ngày ngày nhìn cách mẹ chúng đối xử cay nghiệt, so đo với mọi người xung quanh, rồi chúng sẽ học được bài học gì về lòng bao dung và cách làm người?

Tôi thực sự bế tắc. Bỏ vợ vì những chuyện này thì không đành vì cô ấy vẫn là người chăm lo cho gia đình, thương chồng thương con. Nhưng cứ tiếp tục sống chung với một người vợ ích kỷ, không biết điều như thế này, tôi thấy mình ngày càng ngột ngạt, mất hết niềm vui và sự tự trọng mỗi khi bước chân ra khỏi cửa.

Tôi phải làm cách nào để thay đổi suy nghĩ bảo thủ của vợ trước khi gia đình tôi thực sự “sống một mình”?