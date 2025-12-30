Giận bạn trai, tôi yếu lòng rơi vào "tình một đêm" và nhận cái kết đắng

Tôi năm nay 28 tuổi, làm việc tại một công ty tư nhân ở TPHCM. Ở độ tuổi mà bạn bè xung quanh lần lượt lập gia đình, sinh con, tôi bắt đầu sốt ruột.

Thời trẻ, tôi từng trải qua 3 mối tình đổ vỡ. Những thất bại trong tình yêu khiến tôi thay đổi suy nghĩ, không cần những mẫu bạn trai lãng mạn, sôi nổi, tính cách hay ho thú vị, mà chỉ mong gặp một người đàn ông đủ chín chắn, kinh tế ổn định để cùng đi đường dài.

Mùa hè năm ngoái, tôi gặp Dũng. Anh hơn tôi 10 tuổi, làm trong cơ quan Nhà nước. Từ khi mới tìm hiểu, tôi đã thấy anh phù hợp với các tiêu chí chọn bạn đời của mình: Điềm đạm, sống nguyên tắc, trưởng thành.

Mặc dù cách biệt tuổi tác, chúng tôi tương đối hợp nhau về một số sở thích chung, như chăm sóc cây cảnh, chơi cờ vua... Anh cũng có kiến thức tài chính, giúp tôi có thêm thu nhập nhờ đầu tư chứng khoán.

Cơ bản, mối quan hệ của chúng tôi là nghiêm túc, mong muốn xây dựng gia đình trong tương lai cùng nhau. Sự chững chạc, đáng tin cậy của anh khiến tôi tin rằng anh là người chồng lý tưởng.

Cãi nhau với bạn trai, tôi yếu lòng nên đã "tình một đêm" với người lạ (Ảnh minh họa: ENT).

Đầu năm nay, chúng tôi bắt đầu có một vài cãi vã nhỏ. Anh vốn là người kiệm lời, không thích trò chuyện qua tin nhắn. Thời mới hẹn hò, tôi cũng quen với điều đó, dù sao anh cũng là người gần 40 tuổi, cách yêu không giống như những chàng trai khác.

Tôi chỉ không hài lòng về việc mỗi lần gặp áp lực công việc, anh gần như biến mất, ít nhắn tin, gọi điện. Tôi muốn chia sẻ cùng anh thì anh lại không quen với việc bày tỏ cảm xúc hay kể về vấn đề anh gặp phải.

"Anh muốn tự xử lý qua giai đoạn căng thẳng. Em đừng lo. Lúc nào gặp nhau anh sẽ kể em nghe sau", Dũng nói vậy, rồi từ sau Tết Nguyên đán dần trở nên xa cách hơn.

Dịp lễ Tình nhân, tôi cũng không được anh sắp xếp một cuộc hẹn. Tôi thấy mình như đang yêu một người rất xa xôi, dù khoảng cách địa lý không hề lớn. Khi tôi nói ra sự tủi thân, anh cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, anh áp lực công việc, không còn tâm trí nào để hẹn hò. Những lần tranh cãi vì thế lặp đi lặp lại, không ai chịu lắng nghe ai.

Đỉnh điểm là một lần chúng tôi cãi nhau gay gắt. Dũng im lặng nhiều ngày liền, không một lời giải thích. Trong cảm giác bị bỏ rơi, tổn thương và tự nghi ngờ giá trị của bản thân, tôi đã làm điều mà chính mình cũng không ngờ tới: Tải ứng dụng hẹn hò.

Tôi không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi chỉ muốn có ai đó lắng nghe, nói chuyện, cho tôi cảm giác được quan tâm. Nhưng sự yếu lòng đã đẩy tôi đi xa hơn dự định.

Sau vài cuộc trò chuyện chóng vánh, tôi gặp một người đàn ông lạ tại quán bar. Khi đã ngà say, chuyện gì đến cũng đến. Tôi trải qua "tình một đêm" với người đàn ông đó. Ngay sáng hôm sau thức dậy, tôi hối hận, tự trách mình bốc đồng.

Tôi nhanh chóng cắt đứt liên lạc với người đàn ông này. Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc ở đó, bí mật chôn vùi và tôi trở về với mối tình bên Dũng. Nhưng không, chỉ 2 tuần sau đó, tôi phát hiện ra một sự thật khiến mình gần như sụp đổ.

Hôm ấy, Dũng chia sẻ bài đăng trên Facebook, chào đón người bạn ở nước ngoài lâu năm mới về TPHCM chơi. Khi xem kỹ mặt người bạn của Dũng, tôi tá hỏa nhận ra đây chính là người đàn ông tôi đã qua đêm vài tuần trước.

Khi tôi còn hoang mang rằng vì sao mọi chuyện trùng hợp như vậy, thì bí mật của tôi cũng bị phơi bày theo cách tàn nhẫn nhất. Người đàn ông đó đưa ảnh của tôi cho Dũng xem và kể chuyện tôi từng qua đêm với anh ta trước đó không lâu.

Ban đầu, bạn trai tôi không tin. Nhưng rồi những tin nhắn trên Tinder được người đàn ông ấy đưa ra khiến Dũng không còn lời nào để nói.

Tôi không hề nghe Dũng trách móc một lời. Anh gửi tin nhắn chia tay lạnh lùng và dứt khoát. Tôi chỉ được biết toàn bộ câu chuyện khi hỏi thẳng người đàn ông kia.

Tôi suy sụp, níu kéo rất nhiều lần. Trước những dòng tin nhắn hối lỗi, xin được tha thứ của tôi, Dũng vẫn đồng ý gặp lại. Thậm chí chúng tôi vẫn thân mật vài lần, nhưng anh không bao giờ nói về việc quay lại với tôi. Những cuộc gặp mặt đó đều kết thúc trong cảm giác trống rỗng, nặng nề. Sự bình thản từ Dũng khiến tôi day dứt đến nghẹt thở.

Nhiều tháng nay, tôi sống trong trạng thái chờ đợi và ân hận. Tôi buồn vì một phút yếu lòng đã hủy hoại mọi thứ. Tôi cố gắng tỏ lòng thành, nói rằng sẽ bù đắp, sửa sai, hy vọng thời gian có thể chữa lành tất cả. Nhưng càng níu kéo, tôi càng nhận ra chúng tôi không thể quay về như trước. Khoảng 2-3 ngày tôi nhắn tin cho Dũng, thì nhiều ngày sau anh mới trả lời, thái độ rất dửng dưng.

Tôi thực sự yêu Dũng và muốn xây dựng tương lai với anh ấy. Tôi có nên tiếp tục níu kéo, hay tạm ngắt liên lạc để Dũng có thời gian suy nghĩ, cân nhắc? Mối quan hệ này có còn cứu vãn được không?