Bạn bè tôi cứ tấm tắc khen rằng lấy chồng không có mẹ chồng thì đỡ hẳn cảnh mẹ chồng nàng dâu soi mói. Chính tôi ngày ấy cũng tự nhủ sẽ chăm sóc bố chồng thật chu đáo để bù đắp phần nào sự cô quạnh cho ông, nhưng tôi đã nhầm. Sống chung chưa đầy một năm, tôi mới thấm thía sự khắc nghiệt của ông.

Bố chồng tôi năm nay ngoài 60 tuổi, về hưu sớm và có một sự sạch sẽ đến mức ám ảnh. Những ngày đầu mới cưới, tôi còn tưởng mình chưa quen nếp sinh hoạt của nhà chồng nên cố gắng chiều theo ý ông.

Ông không ăn đồ để qua đêm, kể cả thịt kho hay cá kho, cứ thừa là bắt đổ thẳng vào thùng rác. Nhà tôi lau mỗi ngày hai lượt nhưng ông vẫn lấy khăn giấy trắng quẹt thử dưới gầm tủ, thấy có chút bụi là ông im lặng vứt tờ giấy ấy ngay giữa bàn ăn.

Tôi yêu chồng nhưng khổ sở vì sự khắc nghiệt của bố chồng (Ảnh minh họa: Sina).

Đáng sợ hơn cả là cách ông dùng sự vắng mặt của người vợ quá cố để tạo áp lực lên tôi. Bất cứ món nào tôi nấu, ông chỉ nếm một miếng rồi đặt đũa xuống, thở dài thườn thượt, mắt nhìn hướng lên bàn thờ mà nói bâng quơ: “Bà ơi, bà đi sớm để tôi ở lại chịu cảnh ăn uống thế này”.

Có lần tôi đi làm về muộn nửa tiếng vì kẹt xe, về đến nhà đã thấy ông lôi gói mì tôm ra ăn sống, mặc cho tôi rối rít xin lỗi và lao vào bếp nấu nướng. Hôm đó chồng tôi về thấy bố ăn mì. Ông chỉ xua tay bảo không sao, nhưng ánh mắt đầy vẻ tủi thân của ông khiến chồng tôi áy náy suốt cả tuần, còn tôi thì mang tiếng là con dâu vô tâm, bỏ đói bố chồng.

Tôi nhẫn nhịn tất cả vì một lý do duy nhất là chồng tôi quá tốt. Anh hiền lành, đi làm về là đưa hết lương cho vợ, biết tôi vất vả nên tối nào đợi bố ngủ say anh cũng lén xuống bếp dọn dẹp hay phơi quần áo giúp tôi.

Anh sợ bố thấy con trai làm việc nhà lại mắng tôi lười biếng. Mỗi lần tôi tủi thân khóc thầm trong phòng, anh đều ôm tôi vào lòng, dỗ dành rằng cả đời "bố gà trống nuôi con," từ ngày mẹ mất ông sống khép kín, tâm lý sinh ra nhạy cảm và khó tính.

Anh bảo tôi cố gắng bao dung cho bố, vì trên đời này bố chỉ còn mỗi mình anh là chỗ dựa. Nghe chồng nói mà nước mắt tôi cứ rơi, tôi thương chồng nên lại cắn răng chịu đựng. Thế nhưng, càng ngày tôi càng không thể chịu được nữa.

Hôm đó tôi bị cảm nhẹ, người sốt hầm hập nhưng công ty lại có việc gấp nên phải tăng ca đến hơn 6h tối mới về được đến nhà. Sợ bố chồng đợi lâu lại dỗi, tôi vội vàng tạt qua chợ mua sườn non về làm món sườn xào chua ngọt và canh chua cá lóc, hai món ông thích nhất.

Đứng trong bếp mà đầu óc tôi quay cuồng, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng tôi vẫn cố gắng nêm nếm thật kỹ, dọn mâm cơm tươm tất đúng 7h tối. Thấy bố chồng gắp mãi mấy miếng rau luộc, tôi định bụng tỏ ra hiếu thảo một chút. Trong cơn mệt mỏi và hơi choáng váng vì sốt, tôi vội vàng gắp miếng sườn ngon nhất đặt vào bát ông mà vô tình quên mất không đổi đầu đũa.

Bố chồng tôi nhìn chằm chằm vào miếng sườn trong bát, đôi mắt ông long lên sòng sọc như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm lắm. Ông buông đũa đánh cạch, giọng run lên vì giận dữ: “Cô khinh tôi già rồi hay nhà cô không ai dạy cô phép tắc? Cô ăn thừa mứa nước bọt rồi gắp vào bát tôi thế hả? Cô muốn tôi chết cho khuất mắt cô phải không?”.

Tôi sững người, mặt tái mét, cúi đầu lắp bắp: “Con xin lỗi bố, nay con hơi mệt nên lỡ quên đổi đầu đũa, để con lấy bát mới cho bố...”.

Chưa kịp dứt câu, một tiếng choang chát chúa vang lên xé toạc không gian. Bố chồng tôi dùng cả hai tay, hất tung toàn bộ mâm cơm xuống nền gạch. Bát canh chua còn nóng hổi văng thẳng vào cổ chân tôi, bỏng rát.

Đĩa sườn, bát cơm, mảnh sứ vỡ bắn tung tóe khắp phòng. Đứng giữa đống hỗn độn ấy, ông chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà mắng nhiếc những lời cay nghiệt nhất, nói tôi là đồ ở bẩn, vô giáo dục, rồi ông đùng đùng đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại.

Cổ chân tôi đỏ ửng, rát buốt, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự nhục nhã đang bóp nghẹt lồng ngực. Tôi đứng chết trân giữa đống mảnh vỡ, nước mắt trào ra không thể kìm nén nổi.

Chồng tôi chứng kiến từ đầu đến cuối. Anh không hề bênh tôi một lời nào trước mặt bố. Phải đến khi cánh cửa phòng bố đóng sập lại, anh mới hốt hoảng chạy lại đỡ tôi ra ghế, lấy thuốc mỡ bôi vào vết bỏng cho tôi rồi lặng lẽ đi lấy chổi quét dọn đống bát đĩa vỡ. Tối hôm đó, trong phòng ngủ, lần đầu tiên tôi nói thẳng với chồng chuyện ra ở riêng.

Kinh tế hai vợ chồng tôi không hề khó khăn, tiền tiết kiệm đủ để mua trả góp một căn chung cư nhỏ cách nhà bố chỉ chục phút chạy xe, cuối tuần về thăm nom vẫn tiện. Nhưng đáp lại sự van nài trong tuyệt vọng của tôi là tiếng thở dài bất lực của chồng.

Anh quỳ xuống nắm tay tôi, mắt đỏ hoe van xin: “Anh biết em chịu ấm ức nhiều rồi, anh thương em lắm. Nhưng bố đã lớn tuổi, bệnh cao huyết áp lại hay tái phát. Hôm trước anh mới bóng gió chuyện ra ngoài ở cho rộng rãi, bố đã ôm ngực kêu khó thở, bảo con cái lấy vợ rồi bỏ mặc bố chết cô độc trong căn nhà này. Nếu anh bỏ đi mà bố có mệnh hệ gì, cả đời này anh không sống nổi với lương tâm đâu em ơi”.

Nhìn người đàn ông đầu gối tay ấp đang khóc vì kẹt giữa chữ hiếu và chữ tình, lòng tôi quặn thắt. Nhưng tôi cũng sợ hãi nhận ra một sự thật tàn nhẫn chữ hiếu của chồng tôi đang được trả giá bằng chính lòng tự trọng và tuổi trẻ của tôi.

Bố chồng tôi hiểu rõ điểm yếu của con trai nên càng ngày càng quá quắt, còn chồng tôi vì thương bố nên vô tình đẩy vợ vào hố sâu uất ức.

Đêm nay đã là đêm thứ ba kể từ lần hất mâm cơm ấy. Cổ chân tôi đã đỡ rát nhưng bố chồng vẫn giữ thái độ khinh khỉnh coi tôi như người vô hình, còn chồng tôi vẫn lặng lẽ đi đi về về xoa dịu cả hai phía.

Vali quần áo tôi đã xếp gọn để trong góc tủ, chỉ chờ một quyết định cuối cùng. Tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều, không nỡ phá vỡ cuộc hôn nhân này, nhưng nếu tiếp tục ở lại dưới mái nhà này, tôi sợ sớm muộn gì mình cũng trầm cảm mà phát điên mất.

Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, tôi nên đặt ra tối hậu thư buộc chồng chọn giữa ra ở riêng hoặc ly hôn, hay còn cách nào khác để giải thoát cho cuộc đời mình không?