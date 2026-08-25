Gặp chồng tình tứ bên nhân tình, tôi bàng hoàng khi nhận ra cô ấy là ai

Tôi và chồng lấy nhau không hoàn toàn vì tình yêu. Nói đúng hơn, tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi. Tôi thích anh vì anh giàu có và hào phóng. Sinh ra và lớn lên trong khốn khó, tôi biết tiền thực sự có giá trị đến thế nào. Anh ấy đến với tôi vì thấy tôi là một cô gái “thú vị”, nhưng tôi đã tìm cách trói giữ anh lại bằng một cái thai.

Với sự khôn khéo của mình, tôi được gia đình anh ủng hộ. Anh cũng tỏ ra là một người đàn ông có trách nhiệm khi không chối bỏ đứa bé. Đám cưới được tiến hành khiến cuộc đời tôi sang một trang mới.

Sau khi kết hôn, tôi cố gắng trở thành một nàng dâu thảo, một cô vợ hiền. Tôi vun vén gia đình, chăm lo chồng con chu đáo. Bố mẹ chồng luôn khen tôi ngoan và hiểu chuyện. Còn chồng đối với tôi không mặn mà nhưng cũng không quá lạnh nhạt.

Lần đầu tiên tôi phát hiện chồng ngoại tình là khi mới sinh con gái đầu lòng. Có lẽ do vừa mới sinh con nên khi phát hiện chuyện tồi tệ này, tôi vô cùng kích động. Tôi khóc lóc ầm ĩ kinh động đến cả bố mẹ chồng.

Tôi bàng hoàng khi nhận ra người cặp kè với chồng mình không hề xa lạ (Ảnh minh họa: Getty).

Lần đó, trước mặt tôi, mẹ chồng nghiêm khắc giáo huấn con trai. Nhưng sau đó, mẹ thủ thỉ riêng với tôi. Bà nói rằng, chồng tôi là người làm ăn, khó tránh khỏi những cám dỗ bên ngoài.

Điều quan trọng nhất là anh vẫn chăm lo gia đình, không phụ bạc vợ con là được. Nếu tôi cứ động chút là làm to chuyện chỉ càng đẩy chồng ra khỏi vòng tay mình.

"Đàn ông có thể ham vui, nhưng nếu phải lựa chọn, họ sẽ chọn gia đình. Một người vợ khôn ngoan là phải biết dùng “lạt mềm buộc chặt”", mẹ chồng nói.

Và đúng là, chồng tôi chỉ “ham vui”. Những mối quan hệ đến rồi đi, nếu tôi biết làm ngơ thì cũng không ảnh hưởng gì đến gia đình. Tôi dần dà tập giấu những hờn tủi trong lòng, xem những cô gái ngoài kia chỉ là làn gió thoảng qua, miễn sao mẹ con tôi vẫn đủ đầy, ấm êm.

Rồi một ngày, chồng trở về trong men rượu, thú nhận rằng đang yêu một người khác. Anh nói, anh chưa nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng anh thật sự yêu cô ấy. Từ “yêu” thốt ra từ miệng anh khiến tôi đau đớn vì cảm giác mình có thể mất chồng.

Tôi bắt đầu tìm cách theo dõi anh. Tôi muốn biết người phụ nữ ấy là ai mà lại “nắm” được trái tim chồng tôi như vậy. Nhưng dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không có được thông tin gì. Chồng tôi giấu cô ta rất kỹ, không hề để lộ thông tin hay sơ hở. Ngoài lời thú nhận trong khi say của anh, tôi không hề có bằng chứng.

Nhưng bí mật thường lộ ra vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Một lần, trên đường đi làm về, tôi tạt vào trung tâm thương mại mua ít đồ. Và chính ở đây, tôi đã bắt gặp chồng đang ôm eo một phụ nữ đứng ở quầy trang sức. Điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả, cô gái đi cùng anh không phải ai xa lạ, chính là Kim.

Kim là bạn từng ở chung phòng trọ của tôi hồi đại học. Kim kém tôi 2 tuổi, học khóa sau, cùng trường. Chúng tôi gặp nhau trong một lần đi tìm phòng trọ và quyết định ở chung để tiết kiệm tiền thuê nhà. Chúng tôi đã có hơn một năm cùng sống chung, đối với nhau thân thiết như chị em trong nhà.

Kim không xinh bằng tôi nhưng cô ấy có duyên, hiền lành. Hồi chúng tôi ở chung, Kim đã có người yêu, còn tôi thì vẫn một mình lẻ bóng.

Kim và bạn trai là mối tình đầu của nhau, ở cùng quê, yêu nhau sau một lần họp mặt đồng hương. Anh ấy khá lớn tuổi, tính tình điềm đạm, chín chắn, yêu chiều Kim như báu vật. Anh ấy chỉ chờ Kim ra trường là tổ chức đám cưới.

Vì ở cùng Kim nên tôi cũng được hưởng lợi. Mỗi lần đi ăn uống, họ đều mời tôi đi cùng. Những ngày lễ, anh ấy tặng hoa quà cho Kim, tôi cũng có phần. Sự tinh tế, quan tâm của anh ấy vô tình lại khiến tôi nảy sinh cảm tình.

Trong một lần hai người họ giận nhau, anh đến làm lành nhưng Kim đi dạy thêm chưa về. Hôm đó anh ấy uống rượu. Vừa nhìn thấy tôi mở cửa, anh đã ôm chầm lấy rối rít xin lỗi. Tôi biết anh nhầm nhưng cảm xúc lúc đó mạnh hơn lý trí nên trong khoảnh khắc ấy đã không đẩy anh ra. Đúng lúc đó, Kim lại bước vào.

Kim không tin tất cả chỉ có thế. Cô ấy cho rằng cả hai chúng tôi thông đồng dối lừa phản bội, biến cô ấy thành một kẻ ngốc bao lâu nay dù cả tôi và anh cố giải thích. Tôi đã chủ động nhận phần lỗi về mình, cố gắng minh oan cho anh ấy nhưng không thành.

Ngày hôm sau, Kim dọn đồ đi khỏi phòng. Trước lúc rời đi, Kim nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Rồi một ngày chị sẽ phải nếm trải cảm giác mà tôi đang chịu đựng để hiểu nó đau đớn đến mức nào”.

Cuộc tình của Kim tan vỡ, tôi thực sự day dứt. Nhiều năm qua, tôi không gặp Kim. Và khoảnh khắc nhận ra Kim "tay trong tay" với chồng mình, tôi thật sự bàng hoàng, chết lặng. Không thể là tình cờ, chắc chắn bao năm qua cô ấy vẫn dõi theo cuộc sống của tôi và tìm cách quyến rũ chồng tôi để trả thù.

Dù đã thấy tận mắt, tôi cũng không dám đến gần để bắt quả tang chồng mình ngoại tình. Tôi chỉ biết lẳng lặng quay về, mang trong lòng một mớ cảm xúc hỗn độn.

Vì yêu chồng và muốn giữ gia đình cho con, tôi đã làm ngơ với những lần “trăng gió” của chồng. Nhưng lần này, tôi biết mình không thể làm ngơ được. Rõ ràng Kim đã lên kế hoạch để cướp chồng tôi, còn trái tim chồng tôi hình như đã bị cô ấy thu phục. Nếu không làm gì, tôi e rằng mình sẽ mất hết.

Tôi định sẽ tìm gặp Kim, một lần nữa xin lỗi cô ấy vì những tổn thương mình đã gây ra trước đây, cầu xin cô ấy hãy buông tha chồng tôi. Nhưng nếu làm vậy, tôi thấy không cam lòng. Rõ ràng cô ấy đang là người sai, tại sao tôi đang là vợ chính thức lại phải đi quỵ lụy van xin kẻ thứ ba phá hoại gia đình mình?

Nếu tôi kể hết mọi chuyện với chồng để anh biết rằng Kim tiếp cận anh để trả thù tôi chứ không phải vì yêu anh để anh nhìn rõ mọi chuyện thì sao? Hay nói ra chỉ càng khiến chồng tôi đứng về phía cô ấy?

Tôi thật sự như kẻ đang đứng ở ngã ba đường, không biết nên làm thế nào để bản thân không mất mát.