Em gái vợ liên tục nhắn tin lúc nửa đêm khiến tôi khó xử

Tôi kết hôn hơn một năm, vợ là người cùng quê. Em gái vợ kém chị 2 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang thử việc tại một công ty ở Hà Nội. Em thuê phòng trọ cách nhà vợ chồng tôi không xa, cuối tuần thường ghé qua chơi.

Từ trước khi tôi và vợ kết hôn, em đã quý mến tôi. Mỗi lần tôi đến nhà chơi, em thường ríu rít kể chuyện học hành, hỏi han công việc, đôi khi còn đòi đi chơi cùng chị gái. Sau này trở thành anh rể, tôi vẫn quan tâm, giúp đỡ em vì nghĩ vợ chỉ có một người em gái.

Tôi bối rối khi em vợ liên tục hỏi han, quan tâm mình sau khi chia tay bạn trai (Ảnh minh họa: Sina).

Em có chuyện gì cũng nhắn tin kể với tôi, từ áp lực công việc, mâu thuẫn với bạn bè đến những chuyện ăn uống, sinh hoạt thường ngày. Tôi thường cho em lời khuyên để giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống. Vợ tôi khá chiều em gái, biết em đôi khi nhõng nhẽo với anh rể nhưng cũng không tỏ thái độ gì.

Tôi bắt đầu thấy lấn cấn từ khi em vợ chia tay bạn trai. Em nhắn tin cho tôi nhiều hơn, có khi gần nửa đêm vẫn liên tục gửi những dòng tâm sự. Em kể mình buồn chán, cô đơn, cả tối chưa ăn gì, cảm thấy đi làm không có ai để chia sẻ.

Có lần, tôi khuyên em nên ngủ sớm vì hôm sau còn đi làm, em lại nhắn: “Em chẳng biết nói chuyện với ai ngoài anh. Anh đừng kể chị biết nhé, chị lại lo lắng rồi hỏi han đủ chuyện”.

Lúc đầu, nghĩ em vợ đang thất tình, tâm lý chưa ổn định và cần người chia sẻ nên tôi kiên nhẫn lắng nghe. Tuy nhiên, về sau, những tin nhắn em gửi càng khiến tôi khó xử.

Có hôm, em vợ nhắn: “Em muốn tìm được người yêu mạnh mẽ, chu đáo như anh”. Lần khác, biết tôi đi làm về muộn, em dặn: “Anh nhớ tắm sớm nhé kẻo lạnh”, rồi hỏi: “Cuối tuần này, anh làm tài xế chở em qua chỗ bạn dự sinh nhật được không?”.

Tôi bắt đầu hạn chế trả lời, nhất là những tin nhắn được gửi vào đêm muộn. Nhưng em vẫn tiếp tục nhắn, đôi khi còn hỏi vì sao tôi không trả lời. Tôi không biết phải nói thế nào để em hiểu rằng cả hai nên giữ một khoảng cách cần thiết.

Điều khiến tôi e ngại là vợ bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác lạ khi thấy tôi cầm điện thoại nhắn tin lúc đêm muộn. “Giờ này anh còn nhắn tin với ai mà chưa ngủ?”, vợ hỏi. Tôi giật mình, vội tắt màn hình rồi nói qua loa rằng đồng nghiệp hỏi chuyện công việc.

Sau đó, tôi thấy không thoải mái vì đã phải giấu vợ một chuyện vốn không nên trở thành bí mật giữa hai vợ chồng. Bản thân cũng tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm hay không.

Có thể em vợ chỉ đang hụt hẫng sau khi chia tay, quen được anh rể quan tâm nên vô tư nói những lời dễ gây hiểu lầm. Nhưng tôi không muốn tiếp tục những cuộc trò chuyện lúc nửa đêm, nhất là khi em đã nhiều lần dặn tôi phải giữ bí mật với chị gái.

Tôi đang phân vân có nên kể thẳng với vợ, thậm chí cho cô ấy đọc những tin nhắn đó, để vợ quan tâm, trò chuyện nhiều hơn với em gái không. Tôi sợ vợ nghĩ mình suy diễn, làm lớn chuyện hoặc khiến tình cảm chị em trong nhà bị ảnh hưởng. Nhưng nếu cứ im lặng, tôi cũng không biết phải xử lý thế nào.

Theo mọi người, tôi nên nói chuyện trực tiếp với em vợ để giữ khoảng cách hay chia sẻ thẳng với vợ mình?

Chí Quang (Ninh Bình)