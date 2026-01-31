Được nhân tình chiều chuộng một đêm, tôi vội bán 5 chỉ vàng "bù đắp"

Tôi đã có chồng, hai con và là một người vợ mà nhìn từ bên ngoài, ai cũng tưởng “hoàn hảo”. Chồng tôi là một người đàn ông khô cứng và gia trưởng. Anh ấy sống bằng trách nhiệm nhiều hơn cảm xúc, yêu bằng thói quen nhiều hơn lắng nghe.

Những năm tháng chung sống, tôi dần học cách im lặng, im lặng khi buồn, khi tủi, khi cảm thấy mình chỉ còn là một cái bóng xoay quanh bếp núc, con cái và những nghĩa vụ không tên.

Tôi thật không ngờ mình lại mụ mị tin lời người tình, bán đi 5 chỉ vàng hồi môn của con gái (Ảnh minh họa: China).

Rồi người đàn ông ấy xuất hiện lại, đẹp trai và cũng từng là người tình cũ của tôi, người mà tôi đã đánh mất sau khi cân nhắc chuyện hôn nhân ổn định hay cưới chỉ vì yêu…

Chúng tôi gặp lại nhau trong một lần đi đám cưới bạn thân. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười và giọng nói ấy, anh khiến tim tôi rung lên như chưa từng héo úa sau ngần ấy năm.

Chỉ một lần gặp và được anh bật đèn xanh, tôi đã lao vào vòng tay ấy như kẻ chết đuối vớ được phao. Cảm giác có lại người đàn ông từng thuộc về mình khiến tôi ngộ nhận rằng, mình là kẻ chiến thắng.

Tôi đã phản bội chồng và phản bội cả chính mình. Tôi tự bào chữa rằng đó chỉ là tình một đêm. Một đêm được chiều chuộng, được nâng niu, được sống lại cảm giác mình là đàn bà, chứ không phải cái máy trong một cuộc hôn nhân mệt mỏi, tôi thực sự đã đánh mất tất cả.

Đêm ấy trôi qua để lại trong tôi một thứ men say nguy hiểm. Tôi mụ mị, ngây dại, tin rằng tình cảm ấy là thật. Khi anh ta nói cần tiền xoay xở, tôi không do dự về nhà lục trong ngăn tủ, lấy 5 chỉ vàng cất để làm hồi môn cho con gái, giấu vào túi. Giữa lúc vàng đang lên giá, tôi biết đó là số tiền rất lớn. Nhưng lúc ấy, lý trí của tôi đã hoàn toàn chịu thua trái tim.

Tôi đem bán vàng, nhanh đến mức chính tôi cũng sợ mình.

Chỉ một lần ân ái tiếp theo, mọi thứ sụp đổ. Anh ta biến mất sau khi nhận đủ số tiền tôi chắt chiu. Không tin nhắn, không cuộc gọi, tiếng “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được” khiến tôi ám ảnh.

Người đàn ông tôi từng nghĩ mình đã “giành lại”, hóa ra chỉ coi tôi như một kẻ qua đường, lợi dụng vì mục đích tiền bạc. Vậy mà anh ta lại vẽ ra một cuộc đời đau khổ, để tôi thương cảm và ngã vào lòng anh ta, không do dự.

Tôi rơi vào cảm giác nhục nhã đến tê dại. Tôi nói dối chồng rằng mình bán vàng để lấy tiền cho bạn thân xoay xở vài hôm sẽ trả lại. Nhưng khi đêm xuống, tôi hoảng loạn. Tôi không biết kiếm đâu ra số tiền ấy để bù vào. Tôi cũng không dám kêu than với ai. Tôi là kẻ có lỗi và cái giá tôi phải trả quá đắt.

Đêm đêm, nhìn hai con nhỏ ngủ say, lòng tôi thắt lại. Tôi thấy mình là một người mẹ tồi tệ. Số vàng tôi dành dụm làm món quà cho con sau này nhưng lại mang cho người khác chỉ vì một phút nông nổi.

Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với tôi đều nặng nề. Tôi sống trong nỗi sợ bị phát hiện và coi thường chính bản thân mình. Có lẽ, đây là cái giá tôi phải trả bởi năm ấy, tôi đã từ bỏ người đàn ông yêu mình để đến với người chồng hiện tại vì cho rằng gia cảnh anh ấy tốt hơn. Và rất có thể, người tình cũ quay về để tìm cách trả thù tôi…

Tôi muốn nói cho chồng biết mọi chuyện nhưng lại sợ, có thể vì chuyện này mà anh sẽ bỏ tôi… Tôi phải làm sao đây?