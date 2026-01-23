Được chồng đại gia cung phụng, tôi vẫn “ăn nem” cùng tình trẻ vì lý do này

Người đời thường nhìn vào tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Tôi có một ngôi nhà chẳng thiếu thứ gì, con cái đủ nếp đủ tẻ, học trường quốc tế. Chồng tôi có công ty riêng, sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước.

Mỗi dịp lễ, kỷ niệm, sinh nhật, thứ tôi nhận được luôn là những con số tròn trịa được chuyển thẳng vào tài khoản hay những chuyến đi nước ngoài mua sắm thỏa thích.

Với anh, tiền là thước đo của tình yêu, là liều thuốc chữa lành mọi rạn nứt. Nhiều khi làm điều có lỗi, vợ chồng mâu thuẫn hay tranh cãi, anh thường dùng 2 tiếng "ting ting" để xoa dịu.

Con người anh dường như đã thay đổi hoàn toàn từ khi anh bước vào thương trường. Còn đâu một người đàn ông cần mẫn đọc những bản thảo tôi gửi, lặn lội quãng đường 10km mua chiếc bánh mỳ ở quán quen tôi yêu thích, mỗi cuối tuần tỉ mẩn cắm những lọ hoa xinh xinh tặng vợ.

Cũng đã rất lâu, anh không còn giữ thói quen đi lựa thiệp rồi nắn nót viết từng dòng nhắn nhủ lời yêu thương tới vợ.

Tôi làm nghề liên quan đến lĩnh vực xã hội và cũng thích viết lách dù tự nhận mình viết không hay. Mỗi khi tôi muốn chia sẻ về một bài viết tâm đắc, anh chỉ gạt đi: "Viết lách có ra tiền không? Bỏ cái việc tốn thời gian ấy đi!". Sự thô lỗ trong ngôn từ đã chạm tới lòng tự trọng của một người phụ nữ nhạy cảm như tôi.

Không chỉ có vậy, càng ngày, anh càng thiếu tinh tế trong đời sống chăn gối. Với anh, ân ái giống như nghĩa vụ được thực hiện một cách chớp nhoáng và ích kỷ. Lần nào cũng vậy, khi tôi còn chưa cảm nhận được màn dạo đầu, anh đã "hết tiền khi chưa đến chợ". Sự hụt hẫng kéo dài, khiến tôi mòn mỏi trong một khát khao cháy bỏng mỗi đêm.

Nhiều khi, tôi cố gắng chuẩn bị thật kỹ, mặc những bộ váy gợi cảm, chuẩn bị không gian lung linh nhằm tạo cảm giác thân mật cho hai vợ chồng. Thế nhưng anh dường như chẳng để ý đến những điều đó, lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng cho "xong việc" rồi lại quay lưng "kéo gỗ".

Tôi từng nghĩ, sau những phút giây mặn nồng, tôi sẽ tỉ tê nói về nỗi lòng của mình, những mong muốn anh thay đổi trong cách giao tiếp hay khi hai vợ chồng gần gũi. Nhưng lần nào cũng vậy, chưa được đôi ba câu anh đã ngủ say.

Ở bên tình trẻ, tôi như được là chính mình (Ảnh minh họa: Sohu).

Và rồi tôi gặp Quốc, chàng trai kém tôi 5 tuổi. Chàng trai này hoàn toàn đối lập với người chồng bận rộn và kém tinh tế của tôi.

Tôi và Quốc cùng đến tham gia một sự kiện giao lưu. Đôi bên nhanh chóng thân thiết nhờ có chung đam mê. Chàng trai này nhẹ nhàng, thấu hiểu và trân trọng từng câu chữ tôi viết.

Khi chúng tôi bước qua giới hạn, tôi mới biết thế nào là sự thăng hoa thực sự. Không vồ vập, không thô lỗ, Quốc nâng niu tôi, nhẹ nhàng và sâu lắng. Tôi được lắng nghe, cảm nhận đồng điệu về tâm hồn và thoả mãn chuyện chăn gối.

Tôi có cảm giác mình như được trở lại thời thanh xuân, trái tim thổn thức mỗi lúc ngồi sau xe máy của Quốc, vi vu trên những con phố đêm. Mỗi cuối tuần chồng bận rộn đi công tác, con tham gia sinh hoạt trong những câu lạc bộ ngoại khóa, tôi lại vội vã lao đến với Quốc.

Nhưng rồi, câu nói của con gái đã khiến tôi bừng tỉnh: "Nếu gia đình mình có chuyện gì, mẹ nghĩ con sẽ ở với ai?". Tôi không biết vì lý do gì con gái hỏi câu ấy, hay do việc tôi có quan hệ ngoài luồng đã quá rõ ràng trong mắt người khác?

Câu nói của con gái đang tuổi lớn khiến tôi suy nghĩ. Nhiều lần, bản thân tự nhủ chỉ gặp Quốc nốt lần này nhưng rồi những cuộc hẹn mãi chưa thể là lần cuối. Tôi không biết làm thế nào để dứt ra khỏi mối quan hệ sai trái này?