Dòng tin nhắn của sếp nữ lúc nửa đêm, lộ sự thật chấn động chồng giấu kín

Tôi năm nay 35 tuổi, làm văn phòng cho một công ty nhỏ. Mức lương hành chính thấp nhưng bù lại tôi có thời gian để chăm sóc 2 con còn nhỏ và cáng đáng toàn bộ việc nhà để chồng yên tâm với công việc.

Dù kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng chồng luôn tự nhận việc kiếm tiền là việc của đàn ông nên cũng khiến tôi phần nào thoải mái, an vị với vai trò trong gia đình của mình.

Chồng hơn tôi 3 tuổi. Anh làm lái xe lâu năm cho một công ty lớn, chuyên trách việc đưa đón giám đốc. Qua vài lần công ty thay giám đốc, giờ sếp mà anh phụ trách việc đưa đón hàng ngày là một phụ nữ U60, hơn mẹ chồng tôi 3 tuổi nhưng nhìn khá trẻ trung, sức sống và vui tính.

Tôi cũng mới chỉ nhìn ảnh bà qua trang web của công ty anh chứ chưa gặp mặt bao giờ nhưng tôi cũng không mấy quan tâm vì nghĩ chồng mình chỉ là người lái xe, sếp nào thì cũng vậy mà thôi.

Dòng tin nhắn của sếp nữ khiến tôi sốc nặng (Ảnh minh hoạ: The Sun).

Chồng tôi dù không có học hành cao nhưng anh rất tháo vát, nhanh mồm miệng và sởi lởi nên trong giao tiếp được rất nhiều người quý mến.

Anh luôn được các đời sếp trong công ty tín nhiệm, không chỉ giao nhiệm vụ đưa đón hàng ngày mà đôi khi có việc riêng còn nhờ anh giúp đỡ như những người thân cận.

Anh làm việc trách nhiệm, biết giữ kín chuyện và không nề hà khó khăn, bất cứ khi nào sếp cần là anh sẵn sàng lên đường dù theo quy định của công ty, anh chỉ phải làm việc các ngày trong tuần. Vì vậy nên sếp nào cũng quý.

Ngày trước, bố mẹ tôi từng phản đối tôi lấy anh vì cho rằng nghề lái xe lông bông. Nhưng qua chừng ấy năm sống chung, thấy con rể luôn quan tâm vợ con và cư xử phải phép với nhà vợ, giờ thành ra anh lại rất được bố mẹ tôi tin tưởng. Tôi cũng vui vì điều này lắm.

Cuộc sống gia đình với 2 con nhỏ, và vợ chồng hoàn toàn tự lập nên cũng còn thiếu dọc, thiếu ngang nhưng rất êm ấm. Tôi gần như tin tưởng chồng tuyệt đối nên chẳng có thói quen kiểm tra tin nhắn hay mạng xã hội của chồng như nhiều người vợ khác.

Vậy nên mấy ngày trước đây, khi phát hiện ra chồng ngoại tình tôi đã thực sự sốc. Ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết, chồng tôi có tí men nên chìm vào giấc ngủ say ngay khi lên giường.

Tôi nằm cạnh chưa ngủ, thấy tin nhắn zalo nhấp nháy ở điện thoại chồng, kịp để tôi đọc được: “Tết dài thế, nhớ quá rồi đây này. Mong ngày mai như bao ngày quá”. Tôi ngỡ ngàng hơn nữa khi nhìn lên tên người gửi được anh lưu là Sếp T..

Khỏi phải nói tôi đã choáng váng như thế nào. Nhưng tôi quyết giữ im lặng vì không muốn làm gia đình xáo trộn trong ngay dịp đầu năm và âm thầm tìm hiểu thêm thông tin.

Càng tìm hiểu tôi càng đau lòng khi biết được sự thật rằng chồng tôi đang cặp kè với bà sếp lớn tuổi hơn mẹ anh mà anh đưa đón hàng ngày.

Lúc này tôi mới hiểu vì sao lương lái xe của anh ở công ty theo thỏa thuận chỉ tầm 14 triệu đồng sau nhiều lần tăng. Thế mà nửa năm trở lại đây, tháng nào anh cũng chuyển cho tôi 30 triệu đồng, có tháng 40 triệu đồng.

Anh giải thích anh được tăng lương và thưởng nóng sau nhiều lần tận tụy giúp đỡ sếp, giúp đỡ công ty. Các đời sếp trước thỉnh thoảng cũng có khi cho anh thêm vài triệu hoặc cho gói quà này, quà khác nhưng ở đây tiền thưởng lên tới hơn gấp đôi lương hàng tháng nên đã khiến tôi hoài nghi.

Câu hỏi tiền ở đâu ra luẩn quẩn trong đầu tôi nhiều tháng nay. Chỉ đến khi tìm cách đọc lại các tin nhắn zalo của anh với người đàn bà kia tôi mới hiểu hóa ra lâu nay anh đánh đổi, có tình ý với sếp nữ để đổi lấy tiền. Nhìn ảnh chụp số tiền người phụ nữ kia chuyển khoản cho anh kèm những lời mùi mẫn trong tin nhắn hai người trao qua đổi lại: “Anh làm tốt lắm”, “Tháng này em thưởng thêm nhé…”, “Hôm sau ở lại thêm nữa nhé”..., tôi thấy buồn nôn vì ghê tởm.

Càng tìm hiểu tôi càng thấy mình đã thực sự quá ngây thơ và tin chồng. Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết, tôi âm thầm đến quán cà phê đối diện nhà sếp anh để chờ xem anh đã đưa bà sếp nữ về nhà sau giờ làm ra sao.

Tôi thấy tim mình như bị bót nghẹt khi thay vì cho xe dừng ở trước cổng để sếp đi vào nhà thì chiếc xe lại chở anh và bà sếp tiến sâu vào trong sân nhà, cửa cổng tự động khép lại, che hết những việc riêng tư bên trong.

Khi có đủ bằng chứng trong tay, tôi mới đưa ra để nói chuyện với chồng. Anh khá bất ngờ. Anh không ngờ một người vợ hiền lành, mù tịt về công nghệ lại có ngày biết được hết thâm cung bí sử mối tình ngoài luồng được anh che đậy kỹ như vậy.

Anh nói anh vẫn yêu vợ con và không muốn mất gia đình. Anh “phục vụ” sếp kia cũng chỉ vì muốn gia đình bớt khó khăn, có thêm chút tiền tiết kiệm để còn lo liệu những việc lớn sau này. Anh nói chuyện phản bội tôi là lỗi của anh nhưng hãy cho anh thời gian để dàn xếp, chấm dứt mối tình với sếp.

Anh không nói anh cần thời gian bao lâu nhưng khẳng định: Chẳng người đàn ông nào vô trách nhiệm với gia đình mà kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa vợ hết cả vậy. Những lời anh nói như từng nhát dao cứa vào tim tôi. Anh quên mất, thứ tôi cần chưa bao giờ chỉ là tiền.

Tôi hỏi anh một câu: “Nếu em cũng vì gia đình mà đi “phục vụ” một người đàn ông khác để kiếm tiền, anh có chấp nhận được không?”. Anh im lặng.

Tôi cho anh thời gian - nhưng không phải để “dàn xếp” theo cách anh muốn. Tôi yêu cầu anh nghỉ việc. Nếu anh thực sự muốn giữ gia đình, anh phải tự mình cắt đứt hoàn toàn, không còn bất kỳ ràng buộc lợi ích nào. Tôi không chấp nhận đồng tiền đổi bằng sự nhục nhã.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy trong mắt anh có sự sợ hãi - sợ mất tôi, sợ mất các con, sợ mất mái nhà mà bấy lâu nay anh vẫn nghĩ là chốn an toàn để quay về sau những cuộc “tận tụy” kia.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Niềm tin một khi đã vỡ thì rất khó hàn gắn. Nhưng tôi biết, từ giây phút đọc được dòng tin nhắn ấy, tôi đã không còn là người vợ ngây thơ tin chồng tuyệt đối nữa.