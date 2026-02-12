Diễn tròn vai vợ hiền dâu thảo để kiếm 50 triệu đồng tiền Tết từ chồng

Tôi 28 tuổi, vừa cưới chồng tháng 3 năm 2025. Chồng tôi là Hùng, hơn tôi một tuổi. Mối tình của chúng tôi thì lắm gian truân. Yêu nhau 5 năm, không tính đếm được bao nhiêu lần tan hợp. Mâu thuẫn, cãi vã, chia tay rồi lại làm hòa.

Tính Hùng đào hoa không ít lần làm tôi khóc nhưng chỉ cần anh ấy dùng khổ nhục kế, quỵ lụy van xin, nói vài câu ngọt ngào tôi lại mềm lòng.

Khi đồng ý đi tới kết hôn, tôi bắt Hùng cam kết sống nghiêm túc, sửa đổi bản thân thì mới cho cơ hội gắn bó lâu dài.

Cũng chính vì trải qua nhiều sóng gió mà vẫn bên nhau, tôi có niềm tin rất lớn vào số phận và tình yêu Hùng dành cho tôi. Nhưng cưới chưa đầy một năm, Hùng giáng cho tôi cú ngã đau điếng. Anh ta lại có bồ.

Tôi sốc tới mức khóc không thành tiếng. Hình ảnh chồng bước chân vào nhà nghỉ cùng cô gái khác thực sự đau thấu tâm can. Hùng tận dụng sự biết điều, hiền lành của tôi nên giống như mọi lần phạm lỗi khác, anh ta lại ôm tôi năn nỉ, thanh minh.

Hùng bảo tôi không nên hạ thấp giá trị bản thân, so sánh với một cô gái qua đường. Trong lòng anh ấy chỉ có tôi mới thực sự quan trọng, là tình yêu duy nhất anh ấy tìm kiếm. Chuyện chơi bời, trai gái là nhất thời thiếu kiểm soát.

Hùng tự tin lần này tôi sẽ lại bỏ qua. Thế nhưng tôi không định làm thế. Tôi cay đắng chấp nhận rằng bản chất con người không thể dùng sự bao dung mà thay đổi được. Tôi tuyên bố làm rõ trắng đen rồi ai về nhà nấy, khỏi vợ chồng, khỏi phải làm dâu.

Hùng cầu xin tôi đừng nói chuyện ly hôn vào thời điểm này. Bố mẹ anh trông đợi con trai, con dâu về quê dịp Tết để làm lễ "lại mặt" gia đình, chòm xóm. Chính tôi cũng đã gọi điện hứa với họ sẽ về, không được nuốt lời người già.

Tết này không có tôi thì anh không biết làm sao. Mẹ anh có mệnh hệ gì là do tôi tạo nghiệp. Thấy tôi ra chiều suy nghĩ, Hùng quay ra làm trò, nửa nghiêm túc nửa cợt nhả: "Nếu em không thương anh thì làm ơn vì bố mẹ được không? Mọi việc qua Tết rồi tính. Em chỉ cần đóng vai vợ hiền, dâu thảo, hết Tết anh chuyển 50 triệu đồng trả ơn".

Tất nhiên tôi không thèm 50 triệu đồng của anh ta. Nhưng tính đi tính lại, đằng nào cũng xin phép bố mẹ đẻ về quê chồng ăn Tết, giờ tôi thay đổi cả nhà sẽ lo lắng, mất vui. Tiện thể, tôi sẽ cho anh ta thấy, mất tôi là điều anh ta nên hối tiếc.

Ngôi nhà cổ kính mang đậm nét đặc trưng ở làng cổ Đường Lâm (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Minh Tiến).

Đằng nào tình cảm cũng không còn, coi như một chuyến làm ăn. Cố thêm vài bữa làm dâu hiền vợ thảo, hoàn thành trách nhiệm với người lớn trong nhà. Vừa giữ được tôn nghiêm, lại kiếm được 50 triệu đồng trêu ngươi gã chồng lăng nhăng khiến tôi rất hả hê.

Lần đầu đón tết ở nơi xa lạ tôi cũng hồi hộp lắm. Nhưng chỉ mất vài phút bỡ ngỡ, tôi nhanh chóng làm quen với khung cảnh nơi đây. Bố mẹ anh rất quý tôi, khiến tôi thấy ấm lòng.

Vốn dĩ tôi là kiểu phụ nữ hướng nội, giỏi bếp núc, tính tình lại chăm chỉ, hiền hòa cho nên việc tôi được lòng cả nhà chồng như lẽ đương nhiên. Họ hàng, làng xóm ai cũng khen Hùng khéo chọn vợ.

Bố mẹ chồng thì khỏi nói, ưng tôi tới mức nào đi đâu cũng khoe con dâu. Ông bà không bắt tôi phải dậy sớm thế nhưng sáng ra tôi tự giác làm hết. Cứ tới giờ thắp hương là cơm canh đầy đủ bê lên.

Vốn dĩ tôi dự tính xây dựng hình ảnh thật hoàn hảo để Hùng tiếc một phen. Nhưng về đây rồi tôi mới thấy tôi không cần cố gắng. Ở đây mọi người đều đáng yêu và phù hợp với tôi.

Suốt mấy ngày Tết, thời gian chủ đạo của tôi là trong bếp và bên mâm cơm. Thế nhưng tôi lại thấy vô cùng thoải mái. Bố mẹ chồng tôi giữ nếp quê hiếu khách, ai tới chơi cũng năn nỉ mời lại ăn cơm.

Tôi không tham gia chè chén, hát hò, nhưng lại cảm thấy vô cùng hòa hợp. Trái ngược với suy tính ban đầu khi chấp nhận đề nghị về quê chồng để diễn, thực lòng tôi đang chính là tôi, hoàn toàn hòa nhập.

Đêm cuối cùng ngồi xếp quần áo trở về thành phố tôi đã ước giá như vợ chồng tôi không có chuyện xảy ra thì tốt biết bao. Nhìn mẹ chồng sắm nắm chuẩn bị đồ cho tôi cầm đi tự dưng tôi muốn khóc.

Tôi thấy tiếc không khí ấm áp nơi đây. Cảm xúc thật bâng khuâng, chỉ muốn tận hưởng thêm khung cảnh dễ chịu này. Nhưng tôi biết tôi cần phải mạnh mẽ. Thật khó để có hạnh phúc với người chồng không biết trân trọng những điều quý giá.

Tôi từng trông đợi sự dịu dàng, bao dung của tôi thay đổi được anh ta. Nhưng đã là bản tính thì bó tay vĩnh viễn. Tôi chẳng thể tiếp tục nhẫn nhịn mãi để cả đời bị anh ta dắt mũi.

Lắc đầu xóa tan phút yếu lòng, tôi cố gắng hướng suy nghĩ xoay về 50 triệu đồng mà Hùng hứa hẹn. Tôi sẽ cầm 50 triệu của anh ta và kết thúc mọi chuyện ở đây. Vốn dĩ mọi chuyện nên khép lại từ trước Tết rồi mới phải. Thì tôi sẽ không bị bao phủ bởi cảm xúc yếu mềm như lúc này.