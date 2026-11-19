Bạn gái và tôi yêu nhau hơn 2 năm. Cô ấy xinh xắn, biết chăm chút ngoại hình, ăn nói khéo léo và khá được lòng bố mẹ tôi. Hai bên gia đình đã gặp gỡ, bàn chuyện cưới xin từ vài tháng trước. Mọi thứ gần như đã hoàn tất, chỉ chờ đến ngày tổ chức hôn lễ.

Mọi chuyện không có gì để nghĩ nếu như cuối tuần trước, tôi không đồng ý đi chợ cùng cô ấy. Bình thường, tôi ít khi theo bạn gái đi mua sắm nhưng cuối tuần rảnh nên vui vẻ gật đầu.

Sắp cưới người yêu xinh đẹp, tôi bất ngờ phát hiện một tính cách khó chấp nhận ở cô ấy (Ảnh minh họa: Sohu).

Đến một hàng rau, cô ấy dừng lại hỏi mua một mớ rau ngót. Bà bán rau đã lớn tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt khắc khổ. Nghe bà nói giá 10.000 đồng/mớ, bạn gái tôi lập tức trả xuống 8.000 đồng/mớ. Bà cụ nói, bà mua rau đã 8.000 đồng/mớ rồi, nếu bán thế bà không có lãi. Nhưng thấy thái độ của bạn gái vẫn dùng dằng, bà tặc lưỡi: "Thôi, bán cho cô một mớ, không có lãi, coi như lấy may”.

Khi bạn gái cho mớ rau vào túi, đi rồi tôi mới nói nhỏ: "Bà bán rau lớn tuổi rồi, có 2.000 đồng mà em cũng kỳ kèo, trả giá làm gì”. Cô ấy gạt phắt đi: "Tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà anh nói thế. Phải biết tiết kiệm chứ. Vài nghìn lẻ gom lại cũng được khối tiền". Tôi không muốn tranh luận giữa chợ nên im lặng đi theo.

Sang hàng hoa quả, cô ấy chọn một quả bưởi được người bán nói giá 20.000 đồng. Cô cầm lên, xoay qua xoay lại, chê lên chê xuống rồi trả giá 15.000 đồng. Chị bán hàng giải thích giá đã rẻ, không thể bớt thêm. Bạn gái tôi vẫn cố thuyết phục rằng quả bưởi không tròn đều, vỏ lại xấu nên bán 15.000 đồng là hợp lý.

Hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng, chị bán hàng bực mình, nói thẳng không bán nữa. Bạn gái tôi cũng không chịu kém miếng, đốp chát rằng chị bán hàng khó tính, bán hàng mà như đuổi khách.

Tôi nóng bừng mặt vì xấu hổ, vội kéo cô ấy đi. Trên đường về, bạn gái vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, trong khi tôi cứ nghĩ mãi về cách ứng xử vừa rồi. Nếu người khác nhìn vào, có thể cho rằng bạn gái tôi biết tiết kiệm, vun vén.

Nhưng tôi biết, trước đó, cô ấy rất thích mua sắm qua mạng. Nhiều món đồ có giá cả triệu đồng, thậm chí hơn, nhưng cô vẫn sẵn sàng chi tiền nếu thích. Đồ đạc trong phòng ngày càng nhiều, có những chiếc váy tôi chỉ thấy bạn gái mặc một lần. Mỹ phẩm cũng chất đầy bàn trang điểm, có món chưa dùng hết đã được thay bằng sản phẩm mới.

Tôi có lần muốn góp ý, nhất là khi hai đứa chuẩn bị kết hôn, cần tính toán những khoản chi tiêu cho hợp lý. Nhưng mỗi lần nhìn cô ấy vui vẻ thử váy mới hay hào hứng khoe món đồ vừa mua, tôi lại thôi. Thú thực, tôi cũng thích bạn gái ăn mặc đẹp, chỉn chu. Mỗi lần đi cùng cô ấy đến những buổi gặp gỡ bạn bè, tôi cảm thấy tự hào vì có bạn gái xinh đẹp.

Tôi từng nghĩ những khoản tiền cô ấy bỏ ra cho sở thích cá nhân không đáng để bận tâm, miễn không ảnh hưởng đến ai. Nhưng sau buổi đi chợ hôm ấy, tôi bắt đầu nhìn những chuyện trước đây ở góc độ khác.

Bản thân tôi cũng mặc cả khi mua những món hàng có giá trị. Nhưng tôi không hiểu tại sao một người có thể thoải mái chi tiền triệu cho bản thân lại nhất quyết kì kèo vài nghìn đồng với những người bán hàng nhỏ lẻ. Điều khiến tôi khó chịu hơn cả không phải số tiền, mà là thái độ của bạn gái khi người bán không chấp nhận mức giá cô ấy đưa ra.

Sau buổi đi chợ hôm đó, tôi thấy thất vọng về bạn gái. Đám cưới chỉ còn vài tuần nữa. Thiệp đã in, họ hàng, bạn bè đều nhận được lời mời. Hai bên gia đình cũng đang mong chờ ngày vui của chúng tôi. Nhưng tự nhiên tôi thấy phân vân quá. Có phải tôi đang quá khắt khe với bạn gái không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Tuấn Thành (Bắc Ninh)