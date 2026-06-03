Đến nhà sếp chơi, tôi xấu hổ khi bắt gặp vợ trong bộ dạng nhếch nhác

Gia đình tôi từng có một cuộc sống bình yên, cho đến khi tôi quyết định hùn vốn làm ăn với bạn và nhận về trái đắng. Số nợ hàng trăm triệu đồng ập xuống đầu, tiền lãi mẹ đẻ lãi con mỗi tháng trở thành gánh nặng ngộp thở. Từ một trưởng nhóm kinh doanh luôn quần là áo lượt, tôi rơi vào cảnh giật gấu vá vai, lương tháng nào cũng bị siết nợ gần hết.

Vợ tôi là nhân viên hành chính, lương ba cọc ba đồng. Thấy chồng tiều tụy, gia đình kiệt quệ, cô ấy bắt đầu tìm việc làm thêm. Ban đầu, tôi tưởng vợ nhận sổ sách về nhà làm, cho đến một tối, tôi vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại vợ: “Chị ơi, mai 6h tối chị qua dọn dẹp, cọ lại giúp em 2 cái nhà vệ sinh nhé, em gửi thêm 50.000 đồng tiền xăng”.

Tôi xấu hổ khi bắt gặp vợ đi làm giúp việc (Ảnh minh họa: TD).

Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Vợ tôi là người phụ nữ có học thức, trước nay chỉ quen việc bàn giấy lại đi làm giúp việc theo giờ, đi cọ toilet cho người ta?

Ngay tối hôm đó, tôi đã làm ầm lên. Tôi cấm vợ không được tiếp tục công việc đó. Tôi gào lên: “Em làm thế là bôi tro trát trấu vào mặt anh! Thà cả nhà ăn mì tôm qua ngày, chứ anh không để vợ mình đi làm hầu hạ, quỳ gối lau nhà cho kẻ khác. Nhỡ người quen thấy được thì anh còn ngẩng mặt lên nhìn ai?”.

Nhưng vợ tôi chỉ im lặng khóc. Sáng hôm sau, vợ tôi vẫn đi làm và tan sở lại tiếp tục xách chiếc túi vải cũ kỹ đi lau dọn cho các gia đình giàu có. Sự bất lực chuyển thành nỗi bực dọc, tôi đâm ra lạnh nhạt, chán ghét mỗi khi nhìn thấy vợ trở về với mùi nước tẩy rửa ám chặt trên quần áo. Tôi thấy xấu hổ vì có một người vợ làm giúp việc. Cho đến một ngày, sự việc đẩy lên tới đỉnh điểm, xé nát cái vỏ bọc sĩ diện hão mà tôi cố công gìn giữ.

Ngày cuối tuần, sếp tổng mời phòng kinh doanh đến nhà ăn tân gia căn biệt thự mới. Để giữ thể diện, tôi phải vay mượn bạn bè thêm 2 triệu đồng để mua một chai rượu ngoại làm quà.

Đến nơi, trong không gian sang trọng, sếp cười nói vui vẻ: “Hôm nay anh em cứ nhậu tới bến, vợ anh nay thuê được cô giúp việc theo giờ nhanh nhẹn lắm, đang dưới bếp làm đồ nhắm rồi, tí thu dọn hết”.

Tôi nâng ly rượu, hãnh diện vì được ngồi mâm trên, chén chú chén anh với sếp. Đến giữa buổi, sếp vỗ vai sai tôi: “Chú Hùng vào bếp bảo cô giúp việc bê thêm bát canh ngao nóng lên đây”.

Tôi vâng dạ, chỉnh lại vạt áo sơ mi phẳng phiu, bước nhanh vào gian bếp nghi ngút khói. Và rồi, chân tôi chôn chặt xuống nền gạch. Người phụ nữ đang lom khom bên bồn rửa, tay đeo đôi găng cao su màu vàng nhớp nháp dầu mỡ, trên người khoác chiếc tạp dề ướt sũng... là vợ tôi.

Vợ tôi ngước lên. Bốn mắt nhìn nhau sững sờ. Đĩa hoa quả trên tay vợ tôi suýt rơi xuống đất. Khuôn mặt vợ tôi tái nhợt, bối rối, ánh mắt hiện rõ sự tủi thân xen lẫn hoảng loạn. Còn tôi, máu nóng dồn lên tận não.

Tôi đứng chết lặng, miệng lắp bắp không thốt nên lời. Vợ tôi vội cúi gầm mặt, luống cuống bưng bát canh đi qua tôi. Tôi lấy cớ đau dạ dày đột xuất, xin phép sếp ra về ngay lập tức. Cả đoạn đường, tôi đi như người mộng du.

Đêm đó, khi vợ tôi trở về, tôi đã ném vỡ chiếc cốc trên bàn, trút toàn bộ cơn giận dữ và sự xấu hổ lên đầu cô ấy: “Cô thấy vui chưa? Cô làm tôi nhục nhã trước mặt sếp. Cô muốn cả cái công ty này biết tôi là thằng để vợ đi làm giúp việc cho nhà sếp mới vừa lòng hả?”.

Vợ tôi không khóc nữa. Cô ấy tháo chiếc túi vải xẹp lép, lấy ra một cọc tiền lẻ nhàu nhĩ cùng một xấp giấy tờ ném thẳng mặt tôi.

“Anh nhìn đi! Nhìn cho kỹ vào!”, giọng vợ tôi rít lên, uất nghẹn. “Đây là giấy báo học phí của con. Đây là trát đòi nợ tháng này. Còn đây là 500.000 đồng tôi vừa cọ 3 cái toilet, rửa 5 mâm bát nhà sếp anh mới có được. Sĩ diện của anh có nấu thành cơm cho con ăn được không? Anh chê tôi bẩn thỉu, chê tôi mạt hạng, nhưng chính cái nghề này đang giữ cho cái gia đình này không bị người ta ném đồ ra đường đấy!”.

Cục tức ngẹn ứ ở cổ họng làm tôi nổ tung. Tôi hất văng xấp giấy tờ và những đồng tiền lẻ rơi lả tả xuống sàn, gằn từng chữ: "Cô thiển cận nó vừa thôi!".

Vợ tôi sững sờ. Tôi chỉ thẳng tay vào mặt vợ mà trút hết sự kìm nén: “Cô nghĩ vài cái đồng bạc lẻ này của cô cứu được cái nhà này chắc? Để trả được cục nợ hàng trăm triệu đồng kia, tôi cần phải thăng tiến, phải lấy được lòng sếp, phải giành được dự án lớn. Mà muốn làm việc lớn, muốn người ta tôn trọng mình, thằng đàn ông cần nhất là cái uy, cái thể diện.

Bây giờ thì hay rồi! Mai này sếp nhìn tôi bằng nửa con mắt, đồng nghiệp xì xào khinh bỉ thằng Hùng có vợ đi cọ bồn cầu thuê. Tôi còn ngóc đầu lên kiểu gì ở cái công ty ấy nữa?”.

Vợ trân trân nhìn tôi, đôi mắt mở to uất ức. Cô ấy lẳng lặng cúi xuống, nhặt nhạnh từng tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, cầm lấy xấp hóa đơn rồi quay lưng bước thẳng vào phòng ngủ, chốt chặt cửa lại.

Tôi vớ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Tôi càng nghĩ càng thấy mình chẳng có gì sai. Đàn bà rốt cuộc vẫn chỉ là đàn bà, tầm nhìn hạn hẹp, loanh quanh cũng chỉ thấy vài đồng bạc lẻ trước mắt mà phá nát đại cục của chồng.

Tiền nợ thì thiếu gì cách xoay xở, nhưng cái danh dự, cái sĩ diện của một thằng đàn ông một khi đã bị vợ ném xuống bùn thì cả đời này làm sao gột rửa? Tôi nghĩ như vậy, có đúng không?