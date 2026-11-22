Tôi năm nay 23 tuổi, bạn trai hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi cùng quê, quen nhau gần một năm và đã tính đến chuyện kết hôn. Anh là người chu đáo, biết quan tâm, thường đưa đón tôi đi làm và không tiếc tiền mua những món quà tặng tôi vào dịp đặc biệt. Vì vậy, tôi từng nghĩ mình đã tìm được người đàn ông có thể tin tưởng để dựa vào.

Trong chuyện tình cảm, tôi khá truyền thống. Dù yêu nhau, tôi vẫn muốn giữ lần đầu cho đến khi hai đứa chính thức kết hôn. Anh đôi lúc tỏ ra không vui nhưng sau đó lại làm lành, nói rằng nếu đã xác định cưới nhau thì chuyện ấy sớm hay muộn cũng sẽ đến.

Có lần, anh nói nếu có bầu, anh sẽ chịu trách nhiệm và hai đứa có thể tổ chức đám cưới sớm hơn dự định. Anh còn khẳng định không muốn ép buộc tôi, chỉ mong cả hai tin tưởng nhau. Những lời ấy khiến tôi dần thay đổi suy nghĩ. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi đồng ý “vượt rào” vì tin rằng chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng.

Sau lần đầu gần gũi, bạn trai chất vấn quá khứ của tôi (Ảnh minh họa: tvN).

Đêm hôm ấy, tôi vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng. Anh hết sức nhẹ nhàng, quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi đã nghĩ đây sẽ là một kỷ niệm riêng tư, đáng nhớ của hai đứa. Nhưng mọi thứ thay đổi chỉ ít phút sau đó.

Khi tôi còn nằm bên cạnh, anh ngồi dậy hút thuốc rồi bất ngờ hỏi: “Trước đây em đã từng quan hệ với ai chưa?”. Tôi khá bất ngờ, nhưng vẫn trả lời rằng anh là người đầu tiên của mình. Anh im lặng một lúc rồi nói đã nghe nhiều người kể rằng lần đầu, phụ nữ thường sẽ chảy máu. Thế nhưng, anh không thấy điều đó ở tôi nên cảm thấy khó hiểu.

Tôi nói không phải phụ nữ nào cũng chảy máu trong lần đầu quan hệ. Có người có, có người không, điều đó không thể dùng để kết luận một người từng quan hệ hay chưa. Thế nhưng, thay vì tin tưởng, anh lại nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

Bạn trai bảo nếu tôi thành thật thì anh có thể bỏ qua, còn nếu cố tình giấu giếm thì anh sẽ không tha thứ. Tôi nghe mà uất nghẹn đến phát khóc. Tôi không ngờ, sau khi đã trao niềm tin cho anh, bản thân lại phải nhận về những lời chất vấn như vậy. Anh không xin lỗi, chỉ nói rằng mình có quyền thắc mắc vì muốn biết rõ về người phụ nữ sẽ lấy làm vợ.

Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn đi ăn, đi chơi như dự định nhưng không khí giữa hai đứa đã khác. Anh ít nói hơn, còn tôi cứ nghĩ mãi về câu hỏi tối hôm trước. Tôi mong anh nhận ra mình đã làm tôi tổn thương và chủ động nói lời xin lỗi, nhưng anh không nhắc lại chuyện đó.

Sau đêm đầu tiên chung giường, thái độ của bạn trai đối với tôi rất khác. Anh ít nhắn tin hỏi han, đôi khi cáu gắt vì những chuyện rất nhỏ. Anh cũng thường bóng gió ám chỉ tôi không còn trong trắng. Cụ thể, khi hai đứa đang nói chuyện về người bạn vừa tổ chức hôn lễ, anh bất ngờ buông câu: “Con gái bây giờ khó biết được ai còn giữ gìn, ai không”.

Một lần khác, khi chúng tôi tranh luận về chuyện có nên sống thử trước hôn nhân hay không, anh lại nói phụ nữ phải biết giữ mình nếu muốn được đàn ông tôn trọng. Tôi không thể không nghĩ đến chuyện xảy ra vào cái đêm đầu tiên đó. Tôi cảm giác anh đang ám chỉ mình. Khi tôi tỏ ra tức giận, anh lại làm lành, bảo mình chỉ đùa.

Tôi từng nghĩ hai đứa đã xác định kết hôn thì chỉ cần yêu thương, chân thành và có trách nhiệm với nhau. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu lo lắng nếu bước vào hôn nhân với một người luôn nghi ngờ quá khứ của vợ chỉ từ những dấu hiệu thiếu căn cứ. Sau này, mỗi khi có bất đồng, liệu anh có lại đem chuyện đó ra để chì chiết tôi?

Bản thân tôi vẫn còn tình cảm với anh và tiếc nuối khoảng thời gian hai người từng gắn bó, vui buồn có nhau, nhưng lúc này tôi lại nghĩ đến chuyện chia tay. Tôi không thể sống với người đàn ông không có niềm tin vào mình. Tôi quyết định như vậy có vội vàng không?

Nhật Linh (Hà Nội)