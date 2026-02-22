Cuộc gọi của người yêu cũ sau 30 năm làm đảo lộn cuộc sống của vị giám đốc

Năm nay tôi 52 tuổi, là chủ một gara sửa ô tô ở Hà Nội. Ở tuổi này, nhìn lại tôi thấy cuộc sống của mình cũng gọi là viên mãn. Tôi có một gia đình hạnh phúc, người vợ đồng cam cộng khổ, 2 cô con gái ngoan ngoãn thành đạt và có hiếu với bố mẹ, kinh tế cũng gọi là có chút của ăn của để.

Thế nhưng, gần đây tôi gặp chuyện phiền lòng mà không biết tâm sự với ai. Tôi không nghĩ có ngày mình lại gặp hoàn cảnh éo le, khó xử thế này. Tôi hy vọng khi tâm sự câu chuyện của mình, độc giả báo Dân trí giúp tôi gỡ khúc mắc này.

Chuyện tình yêu lãng mạn của tôi thời trẻ tưởng như đã ngủ yên trong quá khứ (Ảnh minh hoạ: brides).

Chuyện là, năm 19 tuổi tôi có mối tình đầu với cô bạn học cùng cấp 3 tên Hoa, nhà ở làng bên. Tình yêu trong sáng, nhưng ngặt nỗi bố mẹ cô ấy không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.

Lý do là tôi mồ côi bố, mẹ thì bị tật nguyền, nhà tôi thuộc dạng nghèo nhất làng. Bố Hoa không ít lần sang nhà tôi mắng chửi, sỉ nhục cả mẹ tôi. Để giải quyết dứt điểm, gia đình cô ấy quyết định mai mối và gả con gái cho một gia đình khác có điều kiện kinh tế tương đương. Phải từ bỏ người mình yêu cả tôi và cô ấy đều rất đau khổ. Chúng tôi đã gặp nhau lần cuối và lần đó đã vượt quá giới hạn.

Chuyện tưởng như là ký ức buồn của tuổi trẻ, tôi sau đó lên Hà Nội mưu sinh làm đủ nghề rồi học sửa ô tô, mở xưởng riêng. Năm 34 tuổi tôi mới lập gia đình với người vợ hiện tại sau 4 năm tìm hiểu. Vài lần tôi cũng có nghe thông tin về Hoa, cô ấy lấy chồng nhưng không hạnh phúc, chuyển lên tận mạn ngược sinh sống, cuộc sống cũng khó khăn.

Vài lần, thông qua người chị của Hoa, tôi cũng ngỏ ý gửi tiền giúp đỡ cô ấy nhưng Hoa đều tìm cách gửi lại và nhất mực không đồng ý cho tôi địa chỉ liên lạc. Cuộc sống bộn bề cứ thế trôi qua, ký ức tuổi trẻ cũng dần phai mờ.

Gần đây, Hoa có gọi điện và nói muốn gặp tôi vì có chuyện quan trọng. Thú thật, ban đầu tôi rất bất ngờ, chỉ nghĩ có lẽ cô ấy gặp khó khăn gì đó và muốn tôi giúp đỡ. Nhưng thật không ngờ, cuộc gặp này lại làm đảo lộn cuộc sống của tôi.

Hoa gầy, khắc khổ và già trước tuổi rất nhiều. Tôi không thể hình dung về mối liên hệ nào giữa một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, đôi mắt đen láy biết cười ngày xưa giờ lại tiều tuỵ đến vậy. Hoa bị K phổi đã vào giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ định xạ trị nhưng cô ấy từ chối.

Hoa cũng ly hôn chồng rất lâu rồi, hai mẹ con nương tựa nhau ở Yên Bái (nay là Lào Cai). Hoa kể, sau khi kết hôn theo sự sắp đặt, cô ấy chưa có một ngày hạnh phúc. Người chồng cô ấy không chỉ rượu chè mà còn bài bạc, lô đề, đủ tật xấu. Nên chỉ vài năm sau đó, cô ấy quyết định ôm còn bỏ đi nơi khác sinh sống. Đến giờ cậu con trai cũng hơn 30 tuổi, có gia đình riêng, làm công nhân, cuộc sống không quá giàu có nhưng ổn định. Điều tôi sốc nhất là Hoa tiết lộ, cậu con trai này chính là con tôi.

“Sở dĩ, bao lâu nay em không gặp anh, giấu anh là bởi em biết anh cũng đã có cuộc sống riêng, có gia đình hạnh phúc. Gần đây khi bị bệnh hiểm nghèo, lương tâm của người mẹ khiến em quyết định cho con và anh biết sự thật. Giờ con cũng trưởng thành, tự lo liệu cuộc sống riêng, cũng không làm anh vướng bận quá nhiều”, Hoa nói và cho biết, tôi có thể làm ADN nếu muốn.

Chuyện Hoa nói làm tôi thực sự sốc, tôi không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Nhìn ảnh cậu con trai mà Hoa cho xem, phải nói là giống hệt tôi hồi trẻ. Tôi vừa xúc động vừa hoang mang, lo sợ.

Từ khi biết chuyện, tôi mất ngủ, không tập trung được việc gì. Một mặt tôi mong muốn được nhận con trai, giúp đỡ con ổn định kinh tế, thậm chí muốn đón cả gia đình con xuống Hà Nội. Nhưng mặt khác tôi không biết mở lời thế nào với vợ và các con hiện tại. Tôi sợ vợ tôi sẽ sốc nặng và không chấp nhận nổi sự thật, rồi còn họ hàng nhà vợ cũng sẽ suy nghĩ nhìn nhận thế nào về tôi?

Sau lần gặp Hoa, tôi và cô ấy cũng có vài lần gọi điện trao đổi. Tôi cũng có ngỏ ý giúp đỡ cô ấy về kinh tế đặc biệt là chi phí điều trị nhưng Hoa kiên quyết từ chối. Tôi cũng đã có một lần chủ động một mình về gặp con trai nhưng chỉ với tư cách là người bạn cũ, cùng quê của mẹ cậu ấy.

Thật lòng tôi đang rất rối, không biết phải bắt đầu từ đâu, và như thế nào để mọi chuyện được êm đẹp!

Xin hãy giúp tôi.