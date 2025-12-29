Con dâu cãi mẹ chồng trước mặt họ hàng là hành động thiếu khôn ngoan

Tôi vừa đọc xong bài tâm sự của một cô con dâu kể chuyện “Một tháng sau sinh, tôi bật lại mẹ chồng và nhận cái tát nảy lửa từ chồng”, phải nói thẳng, tôi không hề thương hại. Trái lại, tôi cho rằng cái tát đó là điều cô ấy phải nhận, thậm chí còn nhẹ.

Nhiều người bây giờ cứ bao biện cho hành vi hỗn láo với người lớn. Nhưng với tôi, có những giới hạn không bao giờ được vượt qua, nhất là trong một gia đình, trước mặt họ hàng hai bên.

Tôi đặt chữ hiếu lên trên hết. Người già có thể sai, có thể cổ hủ, có thể hồ đồ, nhưng họ là người đã sinh ra, nuôi nấng chồng mình. Họ lớn lên trong tư duy khác, thời đại khác, không thể đòi hỏi họ văn minh, tinh tế như lớp trẻ. Nếu mình trong sạch, mình có rất nhiều cách để chứng minh, chứ không phải đứng giữa đám đông mà đốp chát, cãi tay đôi với mẹ chồng.

Một đứa con mà dám cãi tay đôi với bố mẹ đã là hỗn. Huống chi đây còn là con dâu, lại còn trước mặt họ hàng hai bên. Tôi hỏi thật, nếu đổi lại hôm đó là bố mẹ ruột của cô vợ nói hớ, nói sai trước mặt dòng họ, cô ấy có dám đứng lên bật lại như thế không? Hay chỉ vì là mẹ chồng nên cô sẵn sàng làm bẽ mặt?

Tôi không bênh cô con dâu bị tát: Hỗn hào với mẹ chồng trước họ hàng là không thể chấp nhận (Ảnh minh họa: TD).

Nhiều người bênh cô vợ, nói rằng mẹ chồng xúc phạm danh dự, nghi ngờ con cháu, nên phản ứng gay gắt là điều dễ hiểu. Nhưng nếu cô ấy thực sự tử tế, thực sự tự tin mình không sai, tại sao không âm thầm đi làm xét nghiệm ADN, rồi mang kết quả về đưa ra? Lúc đó, mẹ chồng có cứng mồm đến mấy cũng phải câm nín. Vừa minh bạch, vừa không ai mất mặt.

Đằng này, chọn cách cãi tay đôi, hơn thua từng câu chữ với người già, trước mặt cả họ hàng, thì đó không phải là đòi công bằng, mà là muốn thắng thua. Thắng cho hả giận, chứ không nghĩ đến hậu quả lâu dài.

Quan trọng hơn, hành vi đó còn là sự thiếu tôn trọng chồng. Có bao giờ cô nghĩ đến thể diện của chồng chưa? Dù mẹ anh ta có sai, nhưng đứng giữa hai bên là bố mẹ và vợ, trước mặt họ hàng, anh ta biết bênh kiểu gì? Một người vợ khôn ngoan là người biết giữ thể diện cho chồng, để chồng có hướng xử lý sau. Còn cãi láo như thế thì đẩy chồng vào thế buộc phải chọn.

Nhiều người trách anh chồng là vũ phu vì đã tát vợ. Tôi không cổ xúy bạo lực, nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi hiểu vì sao anh ta không kiềm chế được. Khi danh dự gia đình bị lôi ra giữa bàn tiệc, khi mẹ mình bị dâu con cãi như cãi người dưng, thì cái tát đó không chỉ là đánh vợ, mà là phản ứng bảo vệ trật tự gia đình theo cách anh ta được dạy từ nhỏ.

Sống trong gia đình, không chỉ cần đúng – sai, mà cần cách hành xử. Trách người già vô duyên, nhưng bản thân mình có văn minh và khôn ngoan hơn không? Hay chỉ đổi từ sự vô duyên này sang một kiểu vô duyên khác, nhưng khoác áo “tôi có lý”?

Hôn nhân không phải là nơi để thắng thua bằng mồm miệng. Ai cũng muốn nói mình đúng, nhưng nếu cứ hễ bị động chạm là sẵn sàng bật lại người lớn trước mặt thiên hạ, thì tôi nói thẳng: Sống kiểu đó, đừng mong yên ổn lâu dài.

Với tôi, một cô vợ như vậy, nếu không biết sửa, thì ly hôn cũng là điều sớm muộn.