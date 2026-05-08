Có chồng nhưng tôi vẫn không quên được "tình một đêm" 13 năm trước

Tôi năm nay 37 tuổi, đã kết hôn và có hai con. Chồng tôi là người tử tế, chăm chỉ làm ăn, luôn lo cho gia đình đầy đủ. Cuộc sống của tôi nhìn từ bên ngoài có lẽ là điều mà nhiều người phụ nữ mong muốn, một mái ấm ổn định, con cái ngoan ngoãn, kinh tế không quá dư dả nhưng đủ bình yên.

Thế nhưng có một chuyện tôi chưa từng dám kể với ai suốt hơn 10 năm qua.

13 năm trước, tôi có "tình một đêm" trong chuyến công tác.

Năm 24 tuổi, trong một chuyến công tác ngắn ngày ở Khánh Hòa, tôi quen anh ấy. Anh hơn tôi 2 tuổi, là đối tác với công ty tôi khi đó. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài ngày nhưng nói chuyện rất hợp. Anh hài hước, tinh tế, lại biết quan tâm đúng lúc. Còn tôi khi ấy vẫn là một cô gái độc thân, mới ra trường đi làm chưa lâu, chưa có nhiều kinh nghiệm giao tiếp, dễ rung động trước cảm giác được thấu hiểu.

Đêm cuối trước khi kết thúc chuyến đi, cả hai đã vượt quá giới hạn. Đó là lần đầu tiên tôi lên giường với người không phải người yêu của mình. Sau đêm đó, tôi bối rối, anh ấy cũng xấu hổ, nhưng cũng không ai đề cập đến cảm xúc của nhau, chỉ nhắn tin tạm biệt rồi lại quay về thành phố nơi mỗi người sống. Tôi ở TPHCM, còn anh ấy sống tại Quảng Ngãi.

Tôi từng nghĩ mọi thứ rồi sẽ trôi qua như một kỷ niệm tuổi trẻ bồng bột. Cuộc sống cuốn mỗi người theo một hướng riêng. Khoảng 5-6 năm đầu sau "sự cố", chúng tôi không liên lạc. Mỗi người đều lập gia đình, có tổ ấm ổn định, viên mãn.

Nhưng không hiểu vì sao, suốt những năm sau này, tôi chưa từng quên được anh ấy và đêm hôm đó. Cảm xúc mà anh ấy mang lại cho tôi rất đặc biệt, khác với những người khác.

Vài năm trước, chúng tôi mới hỏi thăm nhau trở lại qua mạng xã hội. Không ai nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi luôn có cảm giác giữa chúng tôi tồn tại một thứ cảm xúc chưa từng thực sự kết thúc.

Hơn một tháng qua, anh chủ động nhắn tin cho tôi nhiều hơn. Ban đầu chỉ là hỏi han công việc, gia đình, kể chuyện con cái. Sau đó là những cuộc trò chuyện kéo dài tới khuya.

Đợt 30/4 vừa rồi, anh ấy bảo anh cùng gia đình đi du lịch Khánh Hòa. Anh nói vẫn nhớ chuyến công tác năm ấy, nhớ cảm giác hai đứa lang thang giữa thành phố biển, nhớ cả quán ăn mà chúng tôi từng ngồi cùng nhau. Anh nhắn: “Nếu hè này có dịp, em ra ngoài này chơi vài hôm đi. Anh đưa em đi chơi, chúng mình ôn lại kỷ niệm cũ”.

Tôi đọc tin nhắn mà tim đập rất mạnh. Nói thật, tôi đã rung động. Đã 13 năm trôi qua nhưng vừa rồi khi anh xuất hiện, cảm xúc trong tôi lại hỗn loạn như cô gái 24 tuổi ngày trước. Có những đêm nằm cạnh chồng nhưng đầu óc tôi lại nghĩ về người đàn ông ấy. Tôi thấy có lỗi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn nhớ và muốn gặp anh.

Tôi cũng không biết mình còn tình cảm với anh ấy hay chỉ là chưa thể quên được kỷ niệm tuổi trẻ. Biết đâu nếu gặp lại, tôi sẽ nhận ra chúng tôi đều trưởng thành và thay đổi, tôi sẽ không còn mộng mơ về hình bóng ấy? Nhưng điều khiến tôi sợ nhất là tôi hiểu rất rõ nếu gặp lại, có thể mọi giới hạn sẽ một lần nữa bị phá vỡ.

Tôi chưa làm gì có lỗi với gia đình ngoài những tin nhắn qua lại. Nhưng tôi biết bản thân đang đứng ở một ranh giới rất nguy hiểm. Một phần trong tôi muốn dừng lại để bảo vệ cuộc sống hiện tại. Nhưng phần khác lại tiếc nuối cảm giác rung động mà đã rất lâu rồi tôi không còn tìm thấy trong hôn nhân.

Nhiều lúc tôi tự hỏi phải chăng ai rồi cũng sẽ có một người mà cả đời không thể quên?

Tôi biết điều mình nghĩ là ích kỷ. Tôi thương chồng, thương các con và chưa từng có ý định rời bỏ gia đình. Nhưng càng cố né tránh, tôi càng nhận ra mình vẫn bị cảm xúc với người đàn ông ấy kéo lại.

Liệu tôi có đang ngoại tình trong tư tưởng? Và tôi nên dừng lại ngay bây giờ, hay một lần gặp lại để xác nhận lại cảm xúc của mình, chấm dứt những day dứt suốt 13 năm qua?