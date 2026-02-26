Chồng mê tín, không gần gũi vợ nửa tháng đầu năm mới để “giữ lộc”

Tôi năm nay 35 tuổi, đã có 8 năm hôn nhân với chồng - người cùng quê. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi khá trọn vẹn: Vợ chồng hòa thuận, có đủ nếp đủ tẻ với 2 con, 1 bé 6 tuổi và 1 bé 4 tuổi. Thế nhưng, có một điều suốt nhiều năm qua luôn khiến tôi trăn trở, không biết có gia đình nào giống nhà mình hay không?

Suốt 8 năm qua, cứ mỗi dịp đầu năm mới, vợ chồng tôi lại “kiêng” chuyện gần gũi cho đến khi qua rằm tháng Giêng. Đây là quy định do chồng tôi đặt ra và anh thực hiện một cách rất nghiêm túc, gần như không có ngoại lệ.

Tôi vẫn nhớ như in năm đầu tiên về làm dâu. Sau một năm làm việc vất vả, lại thêm việc chồng thường xuyên đi công tác xa, Tết năm đó là khoảng thời gian hiếm hoi chúng tôi được ở bên nhau nhiều hơn. Tôi đã nghĩ đó sẽ là những ngày thật ấm áp, bù đắp cho những thiếu hụt trước đó.

Đêm giao thừa năm ấy, sau khi cùng gia đình chồng nâng vài ly rượu vang chúc mừng năm mới, vợ chồng trở về phòng. Trong men say nhẹ và không khí đầu xuân, tôi chủ động muốn gần gũi chồng. Nhưng bất ngờ, anh lại nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh mệt nên không còn hứng thú, nên cũng không để tâm, nằm xuống ngủ. Thế nhưng một lúc sau, anh bỗng ngồi dậy, nghiêm túc nói với tôi: “Em à, từ giờ đến hết rằm tháng Giêng mình phải kiêng chuyện đó. Không chỉ vậy, về sau cứ mùng 1 và ngày rằm hằng tháng cũng không được. Anh có xem thầy, người ta bảo làm vậy thì đường công danh sự nghiệp mới thuận lợi".

Tôi bật cười, nghĩ rằng chồng chỉ nói đùa cho vui. Tôi còn trêu lại, bảo anh đừng “bày vẽ” nữa rồi kéo chồng nằm xuống ngủ.

Suốt những ngày sau đó, từ mùng 1 Tết đến tận ngày rằm tháng Giêng, anh tuyệt nhiên không gần gũi tôi. Không chỉ vậy, anh còn hạn chế cả những cử chỉ thân mật như ôm ấp hay hôn. Mỗi lần tôi chủ động lại gần, anh đều nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy ra.

Chồng không cho tôi gần gũi mỗi dịp đầu năm mới, mùng 1, ngày rằm... (Ảnh minh hoạ: iStock).

Điều khiến tôi càng khó hiểu hơn là bình thường chồng tôi là người rất quấn vợ. Trong chuyện vợ chồng, anh thậm chí còn là người có “nhu cầu cao”. Thế nhưng suốt nửa tháng đầu năm ấy, anh như biến thành một con người hoàn toàn khác. Đi ngủ, anh mặc đồ dài tay kín mít, nằm quay lưng về phía tôi, không còn thói quen ôm vợ vào lòng như trước.

Tôi không khỏi hụt hẫng, thậm chí có phần tủi thân. Đó lại còn là năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, khi mọi cảm xúc vẫn còn mới mẻ và nồng nhiệt. Tôi đã từng giận anh, trách anh vô lý. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều kiên nhẫn giải thích rằng, không thể vì chuyện vợ chồng mà ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Anh làm kinh doanh nên “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, còn chuyện gần gũi thì cả năm vẫn còn rất nhiều thời gian.

Không thuyết phục được chồng, tôi đành tự an ủi bản thân. Có những lúc, tôi từng nghi ngờ liệu anh có người khác, hay đã chán vợ nên mới né tránh như vậy. Nhưng rồi khi để ý kỹ, từ cách anh đối xử, sự quan tâm, chiều chuộng, đến cả những tin nhắn hằng ngày… tất cả đều không có gì thay đổi. Và cứ mỗi khi qua rằm, anh lại trở về đúng con người trước đó - nồng nhiệt, gần gũi, thậm chí như “bù đắp” cho quãng thời gian đã kiêng khem.

Công việc của anh cũng ngày càng thuận lợi, nên chuyện đó thành thói quen. Ngày mùng 1, ngày rằm hằng tháng, và đặc biệt là 15 ngày đầu năm mới suốt 8 năm hôn nhân, anh đều giữ nguyên “nguyên tắc” không gần gũi vợ.

Không chỉ dừng lại ở việc kiêng gần gũi, sự mê tín của chồng tôi còn đi xa hơn tôi tưởng. Anh thậm chí không cho tôi tẩy lông tay, lông chân hay cả vùng nhạy cảm, với lý do “phụ nữ có lông thì mới tốt cho chồng, giữ được phúc khí cho gia đình”.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có bao nhiêu người phụ nữ giống tôi? Có ai cũng phải “tạm dừng” sự thân mật vợ chồng suốt nửa tháng đầu năm chỉ vì niềm tin của chồng? Hay chỉ mình tôi rơi vào tình huống này?