Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm, có một con gái 3 tuổi và có nhà riêng. Tôi làm nhân viên tại một trung tâm ngoại ngữ, lương hơn 20 triệu đồng/ tháng. Chồng tôi kinh doanh máy lọc nước, thu nhập mỗi tháng 50-70 triệu đồng mỗi tháng. Trong gia đình, anh là người gánh kinh tế chính, lo mọi việc lớn và quan tâm, chia sẻ việc nhà với vợ

Nhìn từ bên ngoài, chồng tôi đúng là mẫu đàn ông vừa kiếm nhiều tiền vừa đảm việc nhà, tuy nhiên “trong chăn mới biết chăn có giận”, anh có tật xấu tôi rất ghét: Cứ giận vợ là bỏ nhà đi.

Chuyện có thể bắt đầu từ những bất đồng rất nhỏ. Có hôm anh đi nhậu với bạn bè về muộn, say đến mức nôn ói đầy nhà, tôi vừa dọn dẹp vừa trách móc. Anh không phân bua, chỉ lạnh lùng lấy chìa khóa xe rồi đi khỏi nhà.

Sống với nhau 4 năm, tôi kiệt sức vì chồng có thói quen bỏ nhà đi mỗi khi giận vợ (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Có lần, tôi mệt mỏi sau một ngày làm việc, không muốn gần gũi chồng, anh cũng giận dỗi, mặc quần áo rồi biến mất. Mỗi lần như vậy, anh thường tắt điện thoại hoặc không nghe máy, khiến tôi chẳng biết anh đang ở đâu, bao giờ mới về.

Thời gian đầu, tôi thực sự lo lắng. Tôi gọi cho bố mẹ chồng, hỏi bạn bè của anh, thậm chí nhờ người quen tìm giúp. Anh bỏ nhà đi cả ngày, thậm chí vài ngày.

Sau đó, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Anh về nhà, mua đồ ăn cho con, hỏi han tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không muốn gia đình căng thẳng nên thường bỏ qua. Nhưng mỗi lần anh làm như vậy, người chủ động tìm cách hàn gắn vẫn luôn là tôi.

Ngay cả thời điểm tôi mang bầu những tháng cuối, vợ chồng hẹn nhau đi khám thai nhưng anh mải công việc nên về muộn. Tôi sốt ruột gọi điện trách móc, anh cho rằng tôi làm quá rồi nổi nóng bỏ đi. Hôm đó, tôi phải tự xoay xở để đi khám một mình. Nghĩ đến chuyện này, tôi đã tủi thân khóc không biết bao nhiêu lần.

Tôi từng nói thẳng rằng nếu có mâu thuẫn, hai vợ chồng có thể tạm thời không nói chuyện, nhưng anh không thể cứ bỏ đi rồi cắt đứt liên lạc như vậy. Nhà có con nhỏ, không ai biết anh ở đâu, có chuyện gì xảy ra thì tôi phải làm thế nào? Anh nghe xong chỉ im lặng, nhưng những lần sau, mọi chuyện vẫn lặp lại.

Dần dần, tôi mặc kệ khi anh giận dỗi bỏ đi. Tôi không tìm kiếm, không lo lắng, để anh thích về nhà lúc nào thì về. Nhưng sự việc gần đây khiến tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.

Con gái tôi bị ốm, sốt và ho nhiều. Con bé quấn mẹ, tôi vật lộn chăm con cả ngày. Tôi có nhờ chồng ghé hiệu thuốc mua giúp, còn nhắn rõ tên thuốc qua điện thoại. Khi anh mang về, tôi phát hiện anh mua nhầm loại khác. Tôi bảo chồng đem đổi thì anh lập tức khó chịu. Anh đi mua thêm loại khác chứ không đổi.

“Anh đi làm kiếm tiền cả ngày đã mệt rồi, vợ không thông cảm còn soi mói, bắt bẻ. Có lọ thuốc, cần thì mua thêm đổi làm gì mang tiếng?”, anh nói.

Tôi giải thích rằng mình chỉ muốn mua đúng thuốc cho con, không phải tiếc tiền hay cố tình bắt bẻ anh. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Cuối cùng, anh nổi nóng, lấy chìa khóa xe rồi bỏ ra ngoài.

Bản thân tôi không nghĩ anh lại có thể bỏ đi vào lúc con đang ốm. Hôm ấy, tôi vừa chăm con vừa ấm ức. Tôi gọi cho anh vài lần nhưng không có hồi âm. Sang ngày thứ hai, điện thoại vẫn không liên lạc được.

Nghĩ lại mọi chuyện mà tôi không ngừng rơi nước mắt. Kể từ khi kết hôn, mỗi lần xảy ra chuyện, anh không cùng vợ nghiêm túc giải quyết, phân giải ai sai ai đúng mà cứ giận dỗi, không vừa ý là lại bỏ đi. Còn tôi luôn là người ở lại, lo lắng, xoay xở và chờ đợi. Tôi có cảm giác mình luôn bị bỏ rơi, bị anh bỏ qua cảm xúc. Giờ tôi mệt mỏi rồi, bản thân không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.

Tối hôm đó, sau khi con ngủ, tôi lấy giấy bút viết đơn ly hôn. Tôi đặt tờ đơn trên bàn, rồi thu xếp quần áo cho hai mẹ con. Sáng hôm sau, tôi khóa cửa nhà, ôm con về nhà mẹ đẻ. Tôi cũng tắt điện thoại, cắt đứt liên lạc. Tôi cần thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân này. Và tôi cũng muốn anh hiểu rằng sự im lặng rời đi không thể là cách giải quyết mâu thuẫn trong gia đình.

Tôi làm vậy đúng hay sai? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Minh Anh (Hải Phòng)