Chồng đi làm xa nhiều năm, tôi lạc lối vào những đêm tối sai trái

Nhiều phụ nữ khi bước vào hôn nhân phải đối diện với những khó khăn về tiền bạc, con cái, mối quan hệ với nhà chồng... Dẫu sao, đó vẫn là những chuyện dễ giãi bày, tâm sự để vơi bớt nỗi lòng. Còn vấn đề của tôi, dù thân thiết đến mấy, tôi vẫn khó mở lời.

Qua những câu chuyện vu vơ cùng bạn bè, tôi nhận ra mình là người có nhu cầu sinh lý khá cao. Chuyện ấy vô tình trở thành nỗi bức bối âm ỉ khi chồng tôi đi xuất khẩu lao động.

Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn được 5 năm và có một cậu con trai. Cuộc sống gia đình nhìn chung ổn định. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng nên không phải lo chuyện nhà cửa, chi phí sinh hoạt cũng không quá căng thẳng. Chồng tôi hiền lành, chịu khó làm ăn, trước khi đi nước ngoài, anh làm công việc liên quan đến ngành kỹ thuật với mức thu nhập khá.

Mọi thứ tưởng như sẽ cứ thế trôi qua bình yên nếu anh không quyết định đi xuất khẩu lao động.

Ngày anh nói chuyện này, tôi nhìn thấy trong mắt chồng sự quyết tâm rất lớn. Anh bảo không muốn cả đời chỉ làm thuê. Anh dự định đi Hàn Quốc 4-5 năm để tích góp vốn rồi về mở cửa hàng của riêng mình.

Tôi hiểu khát vọng của anh nên không phản đối, nhưng trong lòng lại thấp thỏm một nỗi lo mà ngay cả lúc đó tôi cũng không dám nói thẳng.

Ngay từ khi còn yêu nhau, tôi đã là người chủ động nhiều hơn. Những buổi hẹn hò của chúng tôi hiếm khi chỉ dừng lại ở việc đi ăn hay đi uống nước.

Sau khi cưới, sự gần gũi giữa hai vợ chồng càng trở nên tự nhiên và thường xuyên hơn. Nhiều khi ru con ngủ xong, dù chồng đã ngủ say, tôi vẫn lay anh dậy để cùng nhau trải qua những phút mặn nồng.

Chồng tôi nhiều lúc trêu "vợ sung sức quá”, nhưng anh vẫn chiều tôi. Những lúc ấy tôi cảm thấy mình được yêu thương, được kết nối với chồng theo cách rất riêng.

Thế nên khi anh đi làm xa nhà, điều khiến tôi sợ nhất không phải là sự vất vả mà là khoảng trống trong đời sống vợ chồng.

Những tháng đầu tiên, tôi cố gắng lấp đầy thời gian bằng công việc, con cái và việc nhà. Ban ngày bận rộn thì không sao, nhưng mỗi khi đêm xuống, căn phòng trở nên yên tĩnh đến trống trải.

Xa chồng, tôi đã lạc lối vào mối quan hệ sai trái (Ảnh minh họa: Sohu).

Chồng tôi thời gian đầu vẫn gọi điện về rất đều. Anh hỏi thăm con, hỏi tôi ăn uống thế nào, dặn dò đủ thứ chuyện. Nhưng dần dần, có lẽ vì công việc bên đó bận rộn, những cuộc gọi cũng thưa hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là hàng nghìn cây số mà còn là những khoảng lặng kéo dài giữa các cuộc trò chuyện.

Hơn 1 năm sau, tôi bắt đầu cảm thấy mình không còn kiểm soát được cảm xúc. Sự thiếu hụt về tình cảm và thể xác khiến tôi trở nên dễ rung động hơn trước.

Người xuất hiện đúng lúc ấy lại là một đồng nghiệp trong cơ quan. Anh không phải kiểu đàn ông quá nổi bật, nhưng rất biết quan tâm và lắng nghe. Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện về công việc, rồi dần dần chia sẻ nhiều chuyện riêng tư hơn. Anh ấy biết chồng tôi đang ở nước ngoài, biết tôi một mình vừa đi làm vừa chăm con nên thường chủ động giúp đỡ.

Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào, chỉ nhớ rằng một lần gặp gỡ ngoài giờ làm việc đã khiến mọi ranh giới bị xóa nhòa.

Cảm giác được quan tâm sau thời gian dài kìm nén khiến tôi như nắng hạn gặp mưa rào. Tôi bắt đầu tìm đủ lý do để có thể để gặp anh ta nhiều hơn. Có hôm tôi nói với bố mẹ chồng rằng cơ quan có việc gấp, nhờ ông bà trông cháu hộ để đi làm thêm giờ, có hôm tôi viện cớ họp nhóm, đi sinh nhật đồng nghiệp rồi về rất muộn. Dần dần, tôi nhận ra mình ngày càng khó dứt ra khỏi mối quan hệ này.

Người đàn ông ấy cũng nói có rất nhiều tình cảm với tôi. Gần đây, anh ta thẳng thắn nói rằng đã yêu tôi và muốn tôi ly hôn để hai người đến với nhau. Điều khiến tôi hoang mang nhất là bản thân mình dường như cũng đang nghiêng về phía anh ta.

Tôi bắt đầu thấy những cuộc gọi hiếm hoi của chồng trở nên xa cách. Những câu hỏi thăm quen thuộc không còn khiến tôi xúc động như trước. Có những lúc tôi tự hỏi, liệu tình cảm của mình dành cho chồng đã phai nhạt hay chỉ là cảm giác nhất thời khi ở cạnh một người đàn ông khác.

Tôi đã phản bội chồng, liệu còn có thể xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa khi anh trở về? Thực sự tôi rất hoang mang, tôi biết mình sai, lý trí nói phải dừng lại, nhưng cảm xúc của tôi thì dao động. Xin cho tôi lời khuyên để dừng mối quan hệ sai trái này.