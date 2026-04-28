Chồng đều đặn vào nhà vệ sinh 30 phút mỗi tối, tôi sốc khi biết sự thật

Tôi năm nay 33 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Chồng tôi 38 tuổi, là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn. Vợ chồng cưới nhau được 8 năm, có một bé trai 4 tuổi. Trước giờ hôn nhân của chúng tôi khá êm ấm, ít cãi vã, kinh tế 2 vợ chồng cũng ổn định.

Trong mắt gia đình hai bên và bạn bè, chồng tôi là người điềm đạm, ăn nói chuẩn mực. Đặc biệt, anh không có thói quen tụ tập nhậu nhẹt. Mỗi lần dự tiệc cùng bạn bè, mặc kệ ai nói gì, anh nhất quyết không đụng đến một ly bia ly hay rượu. Ai cũng khen anh là người đàn ông lý tưởng, tử tế, mẫu mực, thương vợ con. Có lẽ vì vậy nên cú sốc tôi nhận lại càng lớn hơn.

Khoảng gần 1 năm nay, chồng tôi có nhiều thay đổi trong sinh hoạt. Anh ít gần gũi vợ, nhiều lần tôi chủ động thì anh né tránh, nói mệt hoặc không có tâm trạng. Những lần gần gũi của chúng tôi cũng diễn ra vội vàng, thiếu cảm xúc, khiến tôi mất hứng rất nhiều.

Sáng nào ngủ dậy chồng cũng vào nhà vệ sinh rất lâu, có hôm gần 30 phút. Tối trước khi ngủ cũng vậy, lần nào vào cũng khóa cửa, nửa tiếng mới ra ngoài.

Ban đầu tôi nghĩ anh áp lực công việc hoặc có vấn đề sức khỏe nhưng hỏi han thì anh bảo không có gì. Một lần, tôi mượn điện thoại chồng để gọi điện gấp, vô tình thấy hàng loạt thông báo từ các nền tảng lạ hiện lên.

Tò mò mở ra, tôi chết lặng khi thấy anh tham gia nhiều nhóm kín trên Telegram, thường xuyên xem nội dung nhạy cảm. Anh còn vào các ứng dụng dành cho các “idol” (thần tượng) chuyên khoe thân, livestream gợi cảm để kéo người xem.

Điều khiến tôi đau hơn cả là những đoạn trò chuyện của anh với vài tài khoản trên các nền tảng 18+ đó. Anh buông lời tán tỉnh, xin hình khỏa thân, cư xử như một con người khác hoàn toàn.

Tôi xem đến đâu, tay run lên đến đó. Người đàn ông ngoài đời luôn nghiêm túc, chuẩn mực, về nhà dạy con lễ phép, khuyên vợ sống đàng hoàng, lại có thể chìm trong những thú vui lệch lạc như thế ở thế giới ảo.

Khoảnh khắc đó, trong tôi không chỉ là ghen hay tổn thương, mà còn dấy lên cảm giác thương hại. Tôi thấy chồng mình trở nên nhỏ bé, tầm thường và thấp hèn. Một người đàn ông trưởng thành, có gia đình tử tế, lại lén lút đi tìm niềm vui bằng những cuộc trò chuyện rẻ tiền, những hình ảnh gợi dục trên màn hình điện thoại. Sự tôn trọng tôi dành cho anh như sụp xuống.

Khi tôi đối chất, chồng phản ứng gay gắt. Anh nói đó chỉ là giải trí online, trò chuyện cho vui, xem vài hình ảnh gợi cảm chứ không có gì nghiêm trọng. Anh khẳng định anh chưa bao giờ có suy nghĩ vượt qua ranh giới đó với bất kỳ ai ngoài đời, càng không phản bội vợ con. Anh còn trách tôi xâm phạm quyền riêng tư, suy diễn quá mức.

Nhưng với tôi, vấn đề không nằm ở chuyện anh có gặp ai ngoài đời hay không. Điều đau nhất là anh đem sự quan tâm, hứng thú, năng lượng vui vẻ của mình dành cho thú vui thiếu đứng đắn, với những người xa lạ trên mạng, trong khi với vợ thì lạnh nhạt, né tránh và cáu gắt.

Tôi tự hỏi đâu mới là con người thật của anh: Người đàn ông điềm đạm ngoài đời hay người đàn ông sống bản năng trước màn hình. Cảm giác xa lạ ấy khiến tôi lạnh người, như đang sống cạnh một người quen mà hóa ra mình chưa từng hiểu hết. Thì ra, người tôi yêu thương, tin tưởng, cũng có thể "diễn" một vai hoàn hảo như vậy.

Từ hôm đó, tôi không còn nhìn chồng bằng ánh mắt như trước được nữa. Tôi mất niềm tin, mất sự tôn trọng và thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Tôi không biết đây chỉ là thói quen lệch lạc có thể sửa, hay là dấu hiệu hôn nhân đã rạn nứt sâu sắc.

Tôi nên làm gì bây giờ? Cho anh cơ hội thay đổi, tìm tư vấn hôn nhân, điều trị tâm lý cho anh, hay khi tình yêu và sự tôn trọng đã sụt giảm như vậy thì nên dừng lại? Liệu chia tay vì lý do này có đáng hay không? Có ai từng trải qua chuyện tương tự, cho tôi xin lời khuyên.