Tôi năm nay 45 tuổi, làm kế toán cho một công ty tư nhân tại TPHCM. Chồng hơn tôi 3 tuổi, làm công việc kinh doanh tự do. Chúng tôi kết hôn gần 20 năm, có hai con, một cháu đang học đại học, cháu nhỏ học cấp hai.

Trong mắt họ hàng, bạn bè, gia đình tôi khá yên ấm. Chồng hiền, lo kinh tế và có trách nhiệm với con cái. Tôi cũng là người sống đơn giản, ít đòi hỏi, không thích kể chuyện riêng của gia đình cho người ngoài nghe.

Thế nhưng, có một điều tôi giấu kín suốt gần 20 năm qua. Đó là cuộc sống chăn gối gần như không có sự hòa hợp giữa hai vợ chồng. Từ những ngày đầu kết hôn, tôi đã nhận thấy chồng có vấn đề về sinh lý. Mỗi lần gần gũi, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, có khi chưa đầy hai phút đã kết thúc.

Tôi ngượng chín mặt vì ánh mắt của chồng mỗi khi nhà có khách nữ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Ban đầu, tôi nghĩ do anh còn trẻ, thiếu kinh nghiệm hoặc áp lực công việc. Tôi động viên chồng đi khám, tìm cách cải thiện nhưng anh luôn né tránh. Mỗi lần tôi nhắc đến, anh lại khó chịu.

Lâu dần, tôi không còn muốn đề cập. Chuyện gần gũi ngày càng thưa thớt. Có những giai đoạn, chúng tôi sống như hai người bạn cùng nhà, chỉ nói chuyện con cái, tiền bạc và công việc.

Tôi từng tự an ủi rằng hôn nhân đâu chỉ có chuyện chăn gối. Chồng vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình, các con có đủ cha mẹ, như vậy cũng là điều đáng quý.

Tuy nhiên, điều khiến tôi thất vọng nhất không phải chuyện sinh lý của chồng mà là thái độ của anh đối với những người phụ nữ khác.

Tôi có một nhóm bạn gái chơi thân từ thời đi học. Thỉnh thoảng, các bạn đến nhà tôi ăn uống, trò chuyện vào cuối tuần. Ban đầu, tôi không để ý, nhưng sau nhiều lần, tôi nhận ra chồng có cách cư xử rất khác mỗi khi nhà có khách nữ.

Bình thường, anh khá ít nói, thậm chí có phần lạnh nhạt với vợ. Vậy mà mỗi khi bạn gái tôi đến chơi, anh lại trở nên hoạt bát, nhiệt tình một cách bất thường.

Anh chủ động bắt chuyện, hỏi han công việc, cuộc sống riêng của từng người. Có lần, một cô bạn mặc váy đến nhà, tôi bắt gặp chồng nhìn cô ấy từ đầu đến chân rồi liên tục liếc sang trong lúc mọi người trò chuyện. Ánh nhìn ấy khiến tôi rất khó chịu. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy đó không đơn thuần là ánh mắt xã giao.

Một lần khác, khi tôi đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, chồng chủ động mang nước ra mời bạn tôi. Anh ngồi lại nói chuyện khá lâu, liên tục khen cô ấy trẻ trung, biết chăm chút ngoại hình. Đến mức tôi phải gọi mấy lần, anh mới chịu vào phụ vợ.

Tôi từng góp ý riêng, mong chồng giữ ý tứ hơn với bạn bè của vợ. Nhưng anh gạt đi, nói tôi suy diễn, ghen tuông vô lý. Anh còn đùa rằng đàn ông thấy phụ nữ đẹp thì nhìn, có gì nghiêm trọng đâu.

Tôi đã cố bỏ qua, cho đến khi một người bạn thân từ thời tiểu học về nước thăm gia đình. Chúng tôi chơi với nhau mấy chục năm, rất hiểu tính nhau. Trong một lần đến nhà tôi dùng cơm, cô ấy cũng nhận ra những biểu hiện thiếu tế nhị của chồng tôi.

Vài hôm sau, bạn nhắn tin riêng, bảo tôi tốt nhất không nên thường xuyên rủ bạn nữ đến nhà. Cô ấy nói cảm thấy không thoải mái trước cách chồng tôi nhìn và quan tâm phụ nữ. Đọc tin nhắn, tôi vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Hóa ra không chỉ mình tôi nhận thấy điều bất thường ấy.

Từ đó, tôi hạn chế mời bạn bè về nhà. Nếu muốn gặp nhau, chúng tôi hẹn ở quán cà phê hoặc ra ngoài ăn uống. Tôi không muốn những người bạn thân thiết phải khó xử, càng không muốn họ nghĩ rằng tôi biết chồng có thái độ như vậy mà vẫn làm ngơ.

Có lúc tôi tự hỏi, vì sao chồng luôn tỏ ra thờ ơ với vợ nhưng lại đặc biệt chú ý đến những phụ nữ khác? Anh không thể mang đến cho tôi sự hòa hợp trong đời sống chăn gối, vậy mà ánh mắt và thái độ của anh đối với người ngoài lại khiến tôi có cảm giác anh luôn khao khát những điều mới lạ.

Những gì chứng kiến đủ khiến tôi dần mất đi sự tôn trọng và tình cảm dành cho anh. Gần đây, tôi bắt đầu tập buông bỏ những chuyện khiến mình đau lòng. Tôi không còn kiểm tra hay để ý chồng nhìn ai, quan tâm đến người phụ nữ nào. Tôi dành thời gian cho công việc, bạn bè và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Dẫu vậy, có những đêm nằm cạnh chồng, tôi vẫn thấy buồn. Tôi không biết mình còn yêu anh hay chỉ đang sống cùng anh vì thói quen và trách nhiệm.

Tôi muốn hỏi những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự: Liệu tôi có quá khắt khe khi khó chịu trước ánh mắt, thái độ của chồng dành cho những người phụ nữ khác? Và khi một cuộc hôn nhân đã thiếu cả sự hòa hợp thể xác lẫn gắn kết tình cảm suốt nhiều năm, liệu có nên tiếp tục chỉ vì con cái?