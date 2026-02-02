Cho mẹ chồng mượn vàng cưới, 8 năm sau tôi sốc khi nhận tiền trả nợ

Mọi chuyện bắt đầu từ 2 cây vàng cưới, thứ tài sản duy nhất mà vợ chồng tôi có thể gọi là của để dành.

Cách đây 8 năm, tôi theo chồng về làm dâu. Đám cưới giản dị, họ hàng không giàu, nhưng cha mẹ 2 bên cố gắng cho chúng tôi được 2 cây vàng. Tôi nghĩ đó là chút vốn phòng khi ốm đau, biến cố, hoặc khi có con thì đỡ vất vả.

Những ngày đầu làm dâu, tôi sống dè dặt và im lặng. Mẹ chồng buôn bán ngoài chợ với gánh hàng nhỏ, lời lãi chẳng bao nhiêu. Tôi nhìn mẹ tất bật từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, mồ hôi thấm cả lưng áo. Tôi nghĩ mình may mắn vì chưa phải lo toan như mẹ.

Sự không rõ ràng từ đầu đã khiến tôi khó xử ngày hôm nay (Ảnh minh họa: MH).

Rồi một buổi chiều, mẹ về nhà với khuôn mặt khác lạ. Không phải mệt, mà là hoang mang. Mẹ ngồi rất lâu trước hiên, không nói gì. Đến tối, mẹ mới gọi vợ chồng tôi vào buồng. Mẹ nói mình buôn bán thất bại, nợ người ta tròn một trăm triệu đồng, không biết xoay đâu ra.

Mẹ nói rất nhỏ, nhưng từng chữ như đè lên ngực tôi. Một trăm triệu đồng với tôi khi ấy là con số quá lớn. Mẹ không khóc, chỉ nói rằng nếu không trả kịp, người ta sẽ làm lớn chuyện. Rồi mẹ nhắc đến 2 cây vàng cưới của chúng tôi, ánh mắt vừa hy vọng vừa áy náy.

Chồng tôi im lặng rất lâu. Tôi cũng im lặng. Không ai bảo ai, chúng tôi đều nghĩ đến chữ hiếu. Nghĩ đến cảnh mẹ bị người ta thúc ép, nghĩ đến cái danh làm con. Cuối cùng, chồng tôi nói: “Thôi thì mẹ cầm tạm vàng mà trả nợ”. Tôi cũng gật đầu đồng ý.

Hôm đó, tôi không nói một lời nào về vay mượn, về giấy tờ, về thời hạn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, số vàng đó mẹ trả lúc nào cũng được. Tôi không nghĩ đến giá vàng, cũng không nghĩ đến tương lai xa. Tôi nghĩ mình làm điều đúng.

Mẹ bán 2 cây vàng ngay hôm sau. Mẹ nói bán vừa đủ trả nợ, không dư đồng nào. Tôi nghe mà lòng nhẹ đi, như trút được gánh nặng không phải của mình. Những ngày sau đó, cuộc sống lại trở về bình thường. Tôi sinh con, rồi thêm một đứa nữa, bận rộn và quên dần chuyện cũ.

Tám năm trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Hai đứa con lớn lên, vào tuổi đi học. Chồng tôi nói hay là gom góp mua chiếc ô tô cũ, che mưa che nắng cho con. Tôi nghĩ ngay đến 2 cây vàng năm xưa mẹ chồng mượn. Nếu mẹ trả đủ, chúng tôi hoàn toàn có thể mua một chiếc xe ô tô cũ.

Tôi bàn với chồng chuyện hỏi mẹ trả lại vì kinh tế mẹ giờ cũng khá hơn trước. Tôi không ngờ cuộc nói chuyện ấy lại khiến tôi mất ngủ nhiều đêm liền.

Mẹ nghe tôi nói thì bình thản lạ thường. Mẹ bảo: “Hồi đó mẹ bán 2 cây vàng được đúng một trăm triệu đồng, trả hết nợ. Giờ mẹ trả lại cho con một trăm triệu đồng, còn vàng thì mẹ không có”. Mẹ nói nhẹ tênh, như đang nói chuyện mượn cái rổ, cái chậu.

Tôi không nói được gì. Tôi thấy mình như người vừa bị kéo mạnh khỏi một giấc mơ. Một trăm triệu đồng bây giờ là con số nhỏ bé so với 2 cây vàng. Nhưng điều khiến tôi sốc không phải là tiền, mà là thái độ của mẹ chồng.

Tối hôm ấy, tôi nằm nhìn trần nhà rất lâu. Tôi tự hỏi phải chăng lỗi nằm ở tôi. Tám năm trước, tôi đã không nói rõ rằng đó là vàng mượn, và mượn vàng thì trả bằng vàng. Tôi đã không dám làm khó mẹ, không dám đặt điều kiện, vì sợ mang tiếng con dâu tính toán.

Tôi nhớ lại giọng mình ngày ấy, vừa vội vàng vừa cả nể. Tôi nhớ ánh mắt biết ơn của mẹ khi cầm vàng đi bán. Và tôi chợt hiểu, sự hiền lành thiếu ranh giới đôi khi chính là mầm mống của bi kịch. Không ai cố tình sai, nhưng ai cũng có lý của mình.

Chồng tôi cũng trăn trở. Anh nói mẹ anh không xấu, chỉ là quen nghĩ theo giá trị của thời điểm cũ. Còn chúng tôi thì sống trong thực tế mới, nơi mọi thứ đều đổi khác. Hai thế hệ nhìn cùng một việc, nhưng đứng ở 2 bờ rất xa.

Tôi không trách mẹ, nhưng tôi buồn. Buồn vì sự rõ ràng lẽ ra phải có ngay từ đầu. Buồn vì mình đã nhầm lẫn giữa hy sinh và im lặng. Có những thứ nếu không nói chuyện bằng lý, thì đến lúc cần, chẳng còn cách nào đòi lại bằng tình.

Tôi viết những dòng này với tâm trạng nặng nề. Bản thân tự hỏi, trong đời sống gia đình, ranh giới giữa tình nghĩa và tiền bạc nên đặt ở đâu? Có phải càng thân, ta càng cần rõ ràng, để khỏi làm đau nhau về sau?

Còn bạn thì sao, nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ xử sự thế nào? Liệu sự thẳng thắn có khiến gia đình xa nhau, hay chính sự im lặng mới là thứ âm thầm phá vỡ tất cả?

Vinh Quang