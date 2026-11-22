Tôi 35 tuổi, làm nhân viên văn phòng, chồng hơn tôi 3 tuổi, kinh doanh tự do. Chúng tôi kết hôn 8 năm, có một con trai học lớp 2. Sau nhiều năm tiết kiệm, hai vợ chồng dành dụm được khoảng 800 triệu đồng, dự định sang năm đổi sang căn hộ rộng hơn.

Em trai chồng 30 tuổi, đã lập gia đình và có một con nhỏ. Đầu năm nay, em chồng muốn mở cửa hàng bán thiết bị vệ sinh nhưng thiếu vốn. Chú hỏi vay vợ chồng tôi 500 triệu đồng, hứa sau 6 tháng sẽ trả lại.

Khi chồng hỏi ý kiến, tôi cũng đắn đo vì số tiền ấy chiếm phần lớn khoản tiết kiệm của gia đình. Tuy nhiên, nghĩ đến tình cảm anh em trong nhà, tôi đồng ý. Tôi chỉ đề nghị anh em phải thống nhất rõ thời hạn trả tiền để không ảnh hưởng đến kế hoạch đổi căn chung cư khác của vợ chồng tôi.

Em chồng vay 500 triệu đồng không trả, tôi đòi tiền lại bị cả nhà trách móc (Ảnh minh họa: Sohu).

Hôm nhận tiền, em chồng cảm ơn vợ chồng tôi rối rít và hứa sẽ trả đúng hẹn. Mẹ chồng biết chuyện cũng gọi điện cảm ơn tôi đã giúp em chồng lúc khó khăn.

Thời gian đầu, cửa hàng của em chồng buôn bán thuận lợi. Chú thường xuyên đăng hình nhập hàng, khách nườm nượp đến mua sắm. Mỗi lần gặp gia đình, chú đều nói công việc đang tiến triển tốt, chỉ cần thêm thời gian để ổn định doanh thu.

Đến hạn trả tiền, tôi nhắc chồng hỏi em trai. Anh cho biết cửa hàng đang gặp khó khăn, hàng tồn kho nhiều nên chú chưa thể trả đúng hẹn. Em chồng xin lùi lịch trả tiền 3 tháng, vợ chồng tôi cũng đồng ý.

Tuy nhiên, hết 3 tháng tiếp theo, em trai chồng vẫn chưa có động thái gì để trả nợ. Trong khi, vợ chồng chú ấy vừa đi du lịch Nhật Bản cả tuần, mua sắm nhiều đồ cho mẹ chồng. Tôi không soi mói cách tiêu tiền của cô chú ấy, nhưng cảm thấy không thoải mái khi số tiền nợ vợ chồng tôi vẫn chưa được nhắc đến.

Cuối tuần vừa rồi, gia đình chồng có buổi tụ họp ăn uống. Khi mọi người cơm no rượu say, vui vẻ cười đùa, tôi có hỏi em chồng bao giờ có thể thu xếp trả tiền để anh chị còn đổi chỗ ở vì các cháu lớn rồi, sinh hoạt bất tiện.

Nghe tôi hỏi, em chồng tắt luôn nụ cười, trưng ra vẻ mặt khổ sở. Chú ấy nói, cửa hàng đợt này làm ăn không có lãi. Nếu rút số tiền lớn ra lúc này, việc kinh doanh sẽ càng khó khăn. Em chồng xin tôi cho nợ thêm một năm nữa, khi nào công việc ổn định sẽ trả đủ.

Tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã lên giọng mắng tôi lạnh lùng, tính toán. Bà trách tôi làm chị mà cứ nhăm nhăm đòi tiền em chồng, trong khi chú ấy đang khó khăn, chưa kiếm được tiền thì lấy đâu ra mà trả? Bà còn nhắc ngày vợ chồng tôi mới cưới, ông bà cũng cho vay mấy trăm triệu đồng để mua căn hộ, bây giờ có điều kiện thì phải biết đùm bọc người nhà.

Em chồng thấy mẹ bênh mình thì được đà, cũng nói nếu biết chuyện vay tiền khiến gia đình căng thẳng như vậy thì chú đã không hỏi mượn anh chị.

Tôi bực bội, định nói cho rõ phải trái thì chồng lừ mắt, bảo dừng lại. Trên đường về, chồng trách tôi không nên nhắc chuyện tiền bạc trước mặt mẹ và các em. Anh cho rằng tôi có thể nói riêng với em trai, không cần khiến mọi người mất vui trong bữa cơm gia đình.

Tôi hỏi anh nếu không nhắc thì bao giờ mới lấy lại được tiền? Chồng lại bảo tôi nên nghĩ đến tình cảm anh em, đừng vì 500 triệu đồng mà làm mọi chuyện phức tạp.

Câu nói ấy khiến tôi tủi thân. Đó là số tiền hai vợ chồng phải mất nhiều năm "đổ mồ hôi sôi nước mắt" mới tích góp được. Tôi từng đồng ý cho vay vì nghĩ người nhà cần giúp đỡ, nhưng không có nghĩa gia đình tôi phải hy sinh kế hoạch của mình vô thời hạn.

Bản thân tôi muốn yêu cầu em chồng viết giấy xác nhận khoản nợ, thống nhất lịch trả từng phần. Chồng lại phản đối, cho rằng làm vậy chẳng khác nào coi em trai anh là người ngoài.

Tôi không muốn vì chuyện tiền bạc mà bị cả nhà nội quay lưng, nhưng cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Chẳng lẽ cứ là người thân thì có thể vay tiền mà không cần giữ lời hứa? Và tôi có phải người ích kỷ khi đòi lại khoản tiền do chính vợ chồng mình làm lụng, chắt chiu mới có được? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Bảo Ngọc (Bắc Ninh)