Chị gái mượn tiền nhiều lần không trả, mẹ lại trách tôi tính toán

Tôi 34 tuổi, đã lập gia đình và có cô con gái học lớp 2. Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, thu nhập đủ trang trải nhưng không dư dả nhiều. Chúng tôi đang trả góp căn hộ, còn phải lo tiền học của con và dành dụm phòng khi có việc đột xuất.

Chị gái tôi hơn 5 tuổi, có chồng và 2 con đang tuổi đi học. Anh rể làm công nhân xây dựng, công việc không ổn định, còn chị bán hàng online tại nhà. Thu nhập bấp bênh khiến anh chị nhiều lần phải vay mượn để xoay xở tiền học cho con và chi tiêu gia đình.

Chị gái nhiều lần vay tiền không trả, tôi khó xử vì lời trách móc của mẹ (Ảnh minh họa: TD).

Lần đầu chị hỏi vay, tôi chuyển 10 triệu đồng gần như ngay lập tức. Chị nói chỉ mượn trong một tháng, khi khách thanh toán tiền hàng sẽ trả. Nhưng vài tháng trôi qua, chị vẫn không đả động đến số tiền đó. Tôi cũng không thúc giục vì nghĩ chị em trong nhà, lúc nào có thì trả.

Sau đó, chị tiếp tục hỏi vay vài lần. Khi thì 5 triệu đồng đóng tiền học cho con, khi thì 8 triệu đồng trả khoản nợ đến hạn. Có lần chị cần tiền nhập hàng vì sợ bỏ lỡ mối khách quen. Mỗi lần như vậy, chị đều hứa sẽ trả sớm.

Đến khi cộng lại, số tiền chị vay tôi đã lên hơn 40 triệu đồng. Có khoản chị trả được một phần, nhưng sau đó lại vay tiếp. Mỗi lần tôi nhắc, chị đều nói đang khó khăn, đợi qua đợt này sẽ thu xếp.

Tôi hiểu hoàn cảnh của chị không dễ dàng, nhưng cũng bắt đầu chạnh lòng khi thấy chị vẫn có những khoản chi mà tôi cho là chưa thực sự cần thiết. Có lần cả nhà về quê ăn giỗ, chị kể vừa mua chiếc điện thoại mới để tiện livestream bán hàng. Tôi hỏi bao giờ chị trả khoản vay trước, chị sa sầm mặt, nói điện thoại là công cụ kiếm sống, không đầu tư thì lấy gì làm ăn.

Tôi biết mình hỏi không đúng lúc, nhưng vẫn mong chị hiểu rằng bản thân còn một khoản nợ cần giải quyết. Từ hôm ấy, chị ít trò chuyện với tôi hơn.

Chuyện căng thẳng khi cách đây vài tuần, chị gọi điện hỏi vay thêm 20 triệu đồng. Chị nói anh rể bị chậm tiền lương, trong khi tiền học của con và tiền nợ nhập hàng đến hạn. Chị hứa lần này sẽ trả dần mỗi tháng một ít.

Thời điểm đó, tôi sắp đến hạn đóng bảo hiểm cho con và trả góp căn hộ. Nếu cho chị vay, tôi sẽ phải rút từ khoản tiền dự phòng của gia đình. Sau một hồi đắn đo, tôi từ chối, đồng thời nhắc đến số tiền chị còn nợ mình.

Chị nói: "Chị biết em có tiền tiết kiệm. Chị chỉ hỏi vay chứ có xin đâu mà em nói như thể chị không định trả thế?".

Tôi giải thích rằng mình không nói chị cố tình không trả, nhưng những lần vay trước đều đã quá hạn. Tôi còn có chồng con, còn nhiều việc phải lo, không thể cứ lấy tiền gia đình bù vào những khoản chưa biết khi nào mới thu hồi được.

Cứ nghĩ mọi chuyện dừng ở đó, nhưng tối hôm sau, mẹ gọi điện trách tôi tính toán với chị gái. Mẹ nói chị đang túng quẫn, em gái có điều kiện hơn thì giúp chị cũng chẳng mất mát gì. Theo mẹ, chị em ruột không nên vì vài chục triệu đồng mà khiến cả hai không nhìn mặt nhau.

Tôi nói số tiền chị còn nợ mình không ít và bản thân cũng cảm thấy khó xử khi chị chưa trả nợ cũ đã tiếp tục vay tiền. Mẹ liền nhắc ngày trước, khi tôi mới đi làm, chị từng cho tôi tiền để thêm vào mua xe máy.

Tôi không quên chuyện đó. Chính vì nhớ những lần được chị giúp đỡ, tôi mới nhiều lần sẵn lòng đưa tiền khi chị cần. Nhưng tôi nghĩ sự giúp đỡ ngày trước không có nghĩa mình phải tiếp tục cho vay trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi gia đình riêng cũng có những khoản cần lo.

Mẹ không đồng tình, cho rằng tôi có công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, trong khi chị gái phải chật vật nuôi 2 con. Mẹ còn nói nếu ai cũng chỉ biết lo cho gia đình mình thì lúc khó khăn, chị em còn trông cậy vào nhau thế nào?

Tôi nghe mà rất buồn. Tôi không muốn mẹ nghĩ mình là người sống bạc bẽo, càng không muốn chị em vì chuyện tiền nong mà xa cách. Nhưng tôi cũng mong mẹ hiểu rằng thu nhập của vợ chồng tôi không phải lúc nào cũng dư dả như mọi người nghĩ. Khoản tiền tiết kiệm ấy còn là chỗ dự phòng cho con và những lúc gia đình gặp biến cố.

Đến giờ, chị gái vẫn giận, chưa chủ động nói chuyện lại với tôi, còn mẹ liên tục gọi điện bảo tôi làm hòa với chị. Tôi không biết có nên chủ động xin lỗi chị gái để gia đình yên ấm hay tiếp tục giữ quan điểm của mình.

Theo mọi người, tôi có quá tính toán khi từ chối cho chị gái vay tiền, hay mẹ và chị đang đặt tình thân vào một phép thử không công bằng?

Hoàng Quyên (Hải Phòng)