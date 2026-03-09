Chị chồng đưa chiếc phong bì ngày dạm ngõ, mở ra tôi muốn hủy hôn lập tức

Tôi quen anh qua bạn bè giới thiệu. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông chín chắn, hiền lành và có phần trầm tính. Sau gần hai năm tìm hiểu, tôi tin rằng mình đã hiểu con người anh đủ để quyết định tiến xa hơn.

Gia đình anh nhìn bề ngoài khá nền nếp. Bố mẹ anh sống ở quê, tính tình hiền lành, ít nói. Trong nhà chỉ có một người khiến tôi cảm thấy khó đoán là chị gái của anh. Chị từng ly hôn cách đây vài năm, hiện sống cùng bố mẹ. Có lẽ vì từng trải qua đổ vỡ, chị khá thẳng tính và ít khi tỏ ra thân thiết với người ngoài.

Ngày dạm ngõ diễn ra khá đơn giản. Giữa buổi, khi mọi người đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, chị gái anh gọi tôi ra phía sau nhà, đưa cho tôi một chiếc phong bì to, dán kín. Chị nói rất khẽ rằng tôi nên xem cái này trước khi mọi chuyện đi quá xa. Lúc đó tôi khá bất ngờ, nhưng vẫn mở ra vì cảm giác trong giọng nói của chị có điều gì đó rất nghiêm túc.

Bên trong phong bì là nhiều tấm ảnh được in ra từ điện thoại. Tôi nhìn thấy rõ tên anh trên đó, còn người vợ là một cái tên hoàn toàn xa lạ với tôi. Ngần ấy tấm ảnh dù “không biết nói” nhưng cũng đủ cung cấp cho tôi thông tin: Họ là một gia đình.

Tôi quay sang nhìn chị. Chị mới thở dài, cho biết chị không muốn tôi bị lừa dối. Theo lời chị, vài năm trước anh từng quen một cô gái khá trẻ. Thời gian đầu chỉ là yêu đương chơi bời, nhưng sau đó cô gái mang thai. Gia đình bên kia khi biết chuyện đã yêu cầu anh phải cưới để đứa trẻ có bố. Tuy nhiên anh không chịu làm đám cưới, chỉ đồng ý đăng ký kết hôn cho xong chuyện.

Bí mật được chị chồng tương lai cung cấp khiến tôi sững sờ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Sau khi đăng ký, hai người lên thành phố thuê một phòng trọ sinh sống. Nhưng cuộc sống đó không kéo dài lâu vì anh hầu như không mặn mà với cuộc hôn nhân ấy. Tuần nào anh cũng về nhà như một người độc thân, còn cô gái kia thì ở lại thành phố chăm con. Chuyện anh đã có vợ và con chỉ có người trong nhà biết, họ hàng, làng xóm gần như không ai hay.

Theo lời chị kể, cô gái kia ban đầu vì yêu nên chấp nhận mọi thứ, miễn là được làm vợ anh. Nhưng sau một thời gian thấy anh quá lạnh nhạt, lại không được gia đình chồng thừa nhận, cô ấy quyết định ly hôn và mang con đi nơi khác. Từ đó đến nay, anh vẫn sống như trai chưa vợ và gia đình cũng coi như chuyện cũ đã qua.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là khi chị nói rằng bản thân chị từng khuyên em trai nói thật với tôi ngay từ đầu. Nhưng bố mẹ anh và chính anh đều cho rằng không cần thiết phải nhắc lại chuyện cũ. Họ dự định cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, đợi chúng tôi làm đám cưới xong rồi mới đi đăng ký kết hôn để “sự đã rồi”. Khi ấy nếu tôi biết cũng khó mà thay đổi được gì.

Chị nói rằng chị không đồng tình với cách làm đó. Là phụ nữ và cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị hiểu cảm giác bị giấu giếm trong hôn nhân đau đớn thế nào. Vì vậy chị quyết định nói ra sự thật ngay ngày dạm ngõ, trước khi tôi chính thức bước vào một cuộc hôn nhân mà mình chưa hiểu hết về người đàn ông bên cạnh.

Sau khi nghe xong, tôi thật sự bối rối. Tôi cầm tấm ảnh quay lại phòng khách nhưng đầu óc gần như trống rỗng. Một lúc sau, tôi gọi anh ra nói chuyện riêng và đưa tấm ảnh cho anh xem. Anh nhìn qua một cái rồi thở dài, cuối cùng cũng thừa nhận mọi chuyện đúng như chị gái đã kể.

Nhưng điều khiến tôi sốc hơn là phản ứng của gia đình anh khi biết chị đã nói ra. Trong nhà lập tức xảy ra cãi vã. Bố mẹ anh và vài người thân tỏ ra vô cùng tức giận, trách móc chị gái vì đã “bới chuyện cũ đúng ngày quan trọng”. Không khí từ buổi dạm ngõ vui vẻ ban đầu bỗng trở nên hỗn loạn, ai cũng lớn tiếng, thậm chí còn có người cho rằng chị cố tình phá chuyện cưới xin của em trai.

Đứng giữa khung cảnh đó, tôi bỗng thấy lạnh người. Thay vì lo lắng cho cảm xúc của tôi, những người trong gia đình anh lại chỉ quan tâm đến việc bí mật bị lộ ra. Tôi có cảm giác như mình suýt bước vào một cái bẫy. Càng nhìn cảnh ấy, tôi càng thấy sợ.

Anh thì kéo tôi ra một góc và cố gắng giải thích. Anh nói rằng chuyện đó đã qua từ lâu, rằng cuộc hôn nhân kia chỉ là một sai lầm tuổi trẻ mà anh chưa bao giờ coi là nghiêm túc. Theo anh, điều quan trọng là hiện tại và tương lai của hai chúng tôi, chứ không phải chuyện đã xảy ra nhiều năm trước. Anh còn nói nếu bây giờ tôi vì chuyện đó mà hủy hôn thì cả hai sẽ rơi vào tình cảnh lỡ dở, trong khi chuyện cũ vốn chẳng ai bên ngoài biết đến.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Đám cưới đã được bàn bạc, hai bên gia đình cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chiếc phong bì trong ngày dạm ngõ và khung cảnh hỗn loạn hôm đó, tôi lại cảm thấy trong lòng đầy bất an. Tôi thật sự không biết mình nên tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân này, hay dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.