Bức ảnh vợ đi họp lớp bị chụp lén đăng lên mạng, tôi bàng hoàng

Tôi năm nay 38 tuổi, vợ kém tôi 10 tuổi. Cô ấy vốn là cấp dưới của tôi, trẻ trung và xinh đẹp. Ngày khi cô ấy mới vào công ty, tôi đã bị vẻ đẹp của cô ấy hớp hồn, sau đó không tiếc công tiếc tiền theo đuổi cô ấy.

Thời điểm ấy, tôi 34 tuổi, đang là phó phòng kinh doanh của công ty. Tôi tự nhận thấy mình ngoại hình không đẹp trai, cũng chẳng có ưu điểm gì nổi bật ngoài chức vụ phó phòng và thu nhập tốt.

Lúc đầu, cô ấy không thích tôi, luôn tìm cách tránh né. Nhưng phụ nữ rất dễ bị lay động bởi sự nhiệt thành và kiên trì. Cuối cùng, sau gần một năm theo đuổi, tôi cũng đón được nàng lên xe hoa về làm vợ trong niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào.

Sau khi cưới, vợ tôi nhanh chóng mang thai. Mấy tháng đầu thai kỳ, cô ấy nghén nặng không ăn uống được gì. Đi kiểm tra, bác sĩ nói thai yếu cần nghỉ ngơi. Tôi bảo vợ nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Tôi đã nhiều tuổi rồi, lần đầu có con, không có gì quan trọng hơn đảm bảo an toàn cho đứa trẻ.

Tôi đau đớn khi thấy bức ảnh vợ mình đang ôm hôn người khác (Ảnh minh họa: iStock).

Con tôi sinh ra thể trạng yếu ớt, hay ốm đau nên hơn 2 tuổi vẫn không dám gửi con đi trẻ. Tôi bận việc công ty, một mình vợ chăm sóc con khá vất vả. Có lẽ vì suốt thời gian dài quẩn quanh trong nhà, cùng với việc con hay ốm đau khiến vợ tôi như bị rút hết năng lượng tươi trẻ trước đây. Cô ấy hay buồn, hay thở dài, có khi còn khóc vô cớ.

Vợ tôi hay than thở rằng hôn nhân đã chôn vùi thanh xuân của cô ấy. Tôi động viên vợ ở nhà thêm vài năm chăm con lớn hẳn rồi đi làm. Cô ấy còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội, đừng lo lắng.

Tháng trước, vợ tôi nói lớp đại học cô ấy có tổ chức gặp mặt sau 5 năm ra trường ở khu vực miền Bắc nhưng cô ấy không muốn tham gia. Sau 5 năm ra trường, các bạn hầu như đều đã ổn định công việc, có người còn thăng chức, còn cô ấy chỉ là một bà mẹ bỉm sữa thất nghiệp. Cô ấy nói xấu hổ, không muốn gặp bạn bè.

Tôi động viên vợ: “Em nên tham gia họp mặt cho vui. Trong cuộc sống này, mỗi người mỗi kiểu, cũng chưa biết là ai hơn ai. Mấy năm nay em ở nhà chăm con, cũng nên cho phép mình thoải mái một chút. Em cứ ra Hà Nội chơi với các bạn vài ngày. Đúng dịp cuối tuần, anh sẽ trông con”.

Ban đầu, vợ còn lý do này kia, nhưng nghe tôi khuyên cũng xuôi tai, lại hào hứng chuẩn bị áo váy, son phấn, thứ mà mấy năm qua cô ấy không để tâm nhiều như trước.

Sau hai ngày đi chơi về, vợ tôi như lột xác, trở lại vẻ tươi trẻ trước kia. Cô ấy kể về bạn bè, về chuyện gặp lại các bạn cũ thế nọ thế kia.

Nhìn vợ đầy sinh khí như vậy, tôi rất vui, cho rằng vừa rồi mình đã có một hành động đúng đắn khi khuyên vợ đi họp mặt bạn bè. Nhưng hóa ra vợ tôi vui vẻ trở lại như vậy không hẳn vì gặp lại các bạn, mà là gặp lại mối tình của cô ấy thời đại học.

Từ ngày đi họp lớp về, điện thoại cô ấy liên tục hiển thị tin nhắn các cuộc trò chuyện trong nhóm lớp. Mỗi lần đọc, cô ấy cứ tủm tỉm cười. Tôi tò mò, cô ấy bảo bạn bè nhắn tin trêu chọc nhau thôi.

Từ hồi cưới nhau, tôi đã quán triệt quan điểm với vợ rõ ràng: Tuy là vợ chồng nhưng cũng có những thứ mang tính cá nhân như máy tính, điện thoại thì không nên tò mò, tọc mạch để thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Gần 4 năm sống chung, tôi chưa từng xem điện thoại của vợ, cô ấy cũng chưa một lần tự ý xem điện thoại của tôi. Nhưng mấy hôm nay, nhìn vợ cứ ôm điện thoại tủm tỉm cười, tôi sinh ra tò mò. Xin vợ cho xem thì ngại, vì chính tôi đã đặt ra nguyên tắc.

Vậy nên, một lần, khi vợ vừa bỏ điện thoại xuống bàn vào nhà tắm, tôi đã nhanh tay cầm lên. Cuộc trò chuyện trong nhóm lớp đại học của vợ vẫn đang tiếp diễn rôm rả. Tôi đưa tay lướt lướt, rồi dừng lại ở một bức hình đăng công khai trong nhóm. Trong bức hình ấy, một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ, hai người tình tứ hôn nhau ở một góc hành lang nào đó.

Dưới bức ảnh là dòng chữ của người đăng bức ảnh: “Hôm qua Linh Chi và lớp trưởng bị bọn này bắt quả tang. Tình cũ không rủ cũng tới. Tang chứng, vật chứng rõ ràng, khỏi cãi nhé”.

Mặt tôi nóng bừng, tim như vừa bị ai bóp nghẹt, tay run lẩy bẩy. Người phụ nữ trong bức hình bị chụp lén đó, không ai khác chính là vợ tôi.

Trong khi tôi còn chưa kịp định thần với những thứ mắt mình vừa thấy thì vợ tôi từ nhà tắm bước ra. Cô ấy lao đến, giật điện thoại trong tay tôi, giọng khó chịu: “Sao anh lại xem trộm điện thoại của em?”.

Tôi cất giọng khó nhọc, tưởng như là giọng ai đó chứ không phải của mình: “Nếu không xem, làm sao anh biết em đã ngoại tình sau lưng anh? Làm sao anh biết em là một người phụ nữ lẳng lơ như thế”.

Cô ấy nhìn tôi, nước mắt bắt đầu rơi: “Em đâu có ngoại tình. Em và cậu ấy chưa làm gì vượt giới hạn cả. Chỉ là cậu ấy say nên làm chuyện đó quá bất ngờ, em cũng vui quá uống một chút nên không đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Anh đừng làm to chuyện được không?”.

Rồi cô ấy bắt đầu đổ lỗi do tôi. Tại tôi một hai khuyên cô ấy đi họp mặt bạn bè, khiến cô ấy gặp lại người cũ. Chuyện xảy ra là do rượu xen lẫn sự xúc động sau mấy năm gặp lại chứ không phải ngoại tình. Nói chung, cô ấy thừa nhận làm như vậy là không đúng, nhưng quy kết cô ấy ngoại tình thì hơi quá.

Thử hỏi, một người đàn ông khi chứng kiến vợ mình hôn người đàn ông khác, dù chỉ là qua một bức ảnh thì có thể chấp nhận nổi không? Huống hồ, biết đâu giữa họ không chỉ là một nụ hôn, mà còn “ma ăn cỗ” lúc nào ai biết.

Trong số bạn bè cô ấy, có người đã lập gia đình, có người còn độc thân. Nhưng ai cũng biết vợ tôi là người phụ nữ đã có chồng, có con. Vậy mà xem cái cách họ bàn tán, cười đùa trước bức ảnh kia như thể đó chẳng phải là một việc gì đáng xấu hổ, đáng lên án.

Mấy hôm rồi, hễ nhìn thấy vợ là tôi lại nổi giận. Vì tôi yêu cô ấy quá nhiều, hết lòng vì cô ấy nên việc cô ấy làm khiến tôi tổn thương nặng nề. Tôi vẫn muốn tin là mọi thứ mới chỉ dừng lại ở bức ảnh ấy, vẫn muốn thứ tha. Nhưng lòng tôi đau đớn vô cùng, không biết làm cách gì để mau quên đi vết xước lòng này.