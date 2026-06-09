Bức ảnh giấu kín tiết lộ sự thực về bạn gái cũ của chồng khiến tôi sững sờ

Suốt 5 năm qua, tôi luôn tự hào mình có một mái ấm bình yên. Thế nhưng, cuộc đời thật biết trêu ngươi khi chỉ trong một buổi tối, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Chuyện bắt đầu khi tôi phát hiện ra bức ảnh giấu kín trong chiếc hộp gỗ của chồng.

Ngược dòng thời gian về 6 năm trước, tôi và anh quen nhau khi cả hai cùng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Nơi đất khách quê người, nỗi cô đơn và áp lực công việc của những người xa xứ đã kéo chúng tôi lại gần nhau.

Chúng tôi trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau giữa bao bộn bề. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong một đêm liên hoan đồng hương, cả hai đều quá chén và không làm chủ được bản thân nên đã đi quá giới hạn.

Sau đêm ấy, tôi phát hiện mình có thai. Khi tôi còn đang hoang mang, lo sợ thì anh nắm lấy tay tôi, kiên định bảo: “Anh sẽ cưới em, chúng mình cùng lo cho con”. Lúc đó, tôi hạnh phúc đến trào nước mắt.

Tôi yêu anh chân thành và cứ ngỡ anh sốt sắng tổ chức đám cưới, chăm chút cho sự chào đời của con là vì anh cũng yêu mình.

Chồng tôi giữ kín tấm hình về người cũ suốt nhiều năm (Ảnh minh họa: Pinterest).

Bước vào đời sống hôn nhân, tôi cảm nhận giữa hai vợ chồng không quá mặn nồng, cuồng nhiệt như các cặp đôi khác. Nhưng bù lại, anh luôn là người đàn ông trách nhiệm, chu đáo và biết quan tâm. Chuyện gối chăn của chúng tôi không quá dày đặc nhưng cũng đủ để giữ lửa.

Nhiều khi anh bảo tôi: “Em bận chăm con mệt rồi, ngủ sớm đi”. Đôi lúc, tôi có cảm giác anh đối xử với mình giống một người anh trai bao bọc em gái hơn là một người chồng đúng nghĩa.

Nhưng rồi tôi lại tự trách bản thân quá nhạy cảm và khắt khe. Tôi bằng lòng với hạnh phúc êm đềm ấy.

Song gần 2 tháng nay, anh có nhiều thay đổi lạ lùng. Anh hay ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, điện thoại thay đổi mật khẩu và hay thở dài trong đêm.

Cho đến cuối tuần trước, khi dọn dẹp lại kho đồ cũ, tôi tình cờ thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ khóa kín nhưng chìa lại để cùng một chỗ. Sự tò mò thôi thúc tôi mở ra. Bên trong là một bức ảnh chụp chung của anh và một cô gái lạ mặt. Hình ảnh thân mật đầy ngọt ngào. Bên dưới bức ảnh là ít thư từ, và cuốn sổ nhỏ có dòng nhật ký tha thiết anh viết cho người cũ.

Lúc ấy, tim tôi như thắt lại. Buổi tối, tôi hỏi anh về bức ảnh. Thật cay đắng, anh không hề giải thích hay phủ nhận. Chẳng biết anh vô tình hay cố ý để chiếc chìa khóa ở đó để mở đường cho một lối thoát. Anh nhìn tôi, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, bật khóc. Anh nói về ý định ly hôn.

Từng lời anh nói sau đó như những nhát dao đâm nát trái tim tôi. Anh thú nhận rằng, anh đi xuất khẩu lao động năm xưa chỉ vì muốn trốn chạy mối tình sâu đậm nhiều năm ở quê nhà. Họ chia tay chỉ vì một hiểu lầm đáng tiếc và cái tôi quá lớn của tuổi trẻ.

Rồi anh gặp tôi, bước vào một cuộc hôn nhân không lường trước vì trách nhiệm với đứa trẻ. Ở quê nhà, cô gái ấy vì uất ức cũng nhắm mắt lấy bừa một người nhưng cuộc sống không hạnh phúc và họ đã ly hôn. Giờ đây, khi vô tình kết nối lại, họ nhận ra chưa bao giờ quên được nhau.

Hóa ra, suốt những năm qua, người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi chỉ sống bằng trách nhiệm. Thân xác anh ở cạnh tôi, nhưng tâm hồn anh lại thuộc về một người phụ nữ khác.

Tôi đau đớn đến mức nghẹt thở, không thể nói thành lời. Tôi phải làm sao bây giờ? Nếu chọn buông tay, ký vào tờ đơn ly hôn thì con trai tôi sẽ phải chịu cảnh gia đình tan vỡ, thiệt thòi khi còn quá nhỏ.

Nhưng nếu ích kỷ giữ anh lại, tôi sẽ phải tiếp tục sống cuộc đời chung chồng với một chiếc bóng quá khứ, ôm lấy một người đàn ông mà trái tim hoàn toàn nguội lạnh với mình. Đớn đau thay, tôi nhận ra mình vẫn còn yêu anh rất nhiều...

Tôi phải làm sao đây?