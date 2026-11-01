Bố chồng ốm liệt giường, tôi bị ép nghỉ việc lương 15 triệu đồng để về chăm

Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn hơn 10 năm, có 2 con đang tuổi đi học. Vợ chồng tôi sinh sống và làm việc tại một thành phố lớn, cách quê chồng khoảng 30km. Chồng tôi làm kinh doanh, còn tôi là nhân viên văn phòng tại một công ty tư nhân.

Sau nhiều năm cố gắng, tôi mới có được công việc ổn định với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Thu nhập này không quá cao nhưng đủ để tôi tự lo cho bản thân, đóng góp chi phí sinh hoạt.

Tôi từng nghĩ cuộc sống cứ bình yên như vậy, vợ chồng cùng làm việc, tích góp để lo cho tương lai. Thế nhưng, biến cố xảy đến khi bố chồng tôi bị tai biến, phải nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân.

Cả nhà chồng ép tôi nghỉ việc để về quê chăm bố chồng (Ảnh minh họa: Pinterest).

Từ ngày bố đổ bệnh, cả gia đình chồng đều lo lắng. Mẹ chồng tôi mất sớm, một mình bố chồng đã nuôi 3 anh em chồng tôi khôn lớn. Giờ ông ở quê một mình, không ai chăm sóc. Tôi cũng thương ông và sẵn sàng đóng góp tiền bạc để hỗ trợ ông. Tôi chỉ không ngờ mọi người lại mặc nhiên cho rằng tôi phải là người hy sinh công việc để gánh vác trách nhiệm này.

Hôm qua, 3 anh em nhà chồng họp gia đình để bàn phương án chăm sóc bố. Trước buổi họp, tôi nghĩ mọi người sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết, chẳng hạn thuê người chăm sóc hoặc phân chia thời gian để thay phiên nhau về quê.

Không ngờ, cả anh cả lẫn chú út đều thống nhất rằng vì công việc kinh doanh bận rộn, họ không có thời gian để chăm bố. Hai người đề nghị tôi nghỉ việc. Lý do là công việc của tôi lương cũng không cao. Khi nghỉ, tôi có thể về quê túc trực bên ông. Đổi lại, mỗi tháng các anh em sẽ gửi tôi 7 triệu đồng để trang trải chi phí.

Nghe đến đây, tôi sững người.

Tôi quay sang nhìn chồng, mong anh lên tiếng bảo vệ vợ. Thế nhưng, anh lại bình thản nói: "Em xem sắp xếp nghỉ việc đi. Con cái cũng lớn rồi, về quê chăm bố cho tròn bổn phận làm dâu. Có các anh em lo kinh tế rồi, em không phải nghĩ đâu".

Câu nói của chồng khiến tôi vừa sốc vừa tủi thân. Hóa ra, trong suy nghĩ của anh và gia đình, công việc mà tôi đã cố gắng gây dựng suốt bao năm có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì tôi là phụ nữ, là con dâu trong nhà.

Tôi không phải người vô trách nhiệm. Bố chồng đau ốm, tôi cũng thương và muốn chăm sóc ông chu đáo. Nhưng tại sao trong 3 người con trai, không ai phải thay đổi cuộc sống, còn tôi lại bị yêu cầu nghỉ việc? Tại sao việc chăm sóc cha mẹ mặc nhiên trở thành nghĩa vụ của con dâu, trong khi các con ruột chỉ cần đóng góp tiền bạc?

Điều khiến tôi buồn hơn cả là thái độ của chồng. Anh không hề hỏi tôi nghĩ gì, có khó khăn gì hay có sẵn sàng nghỉ việc không. Anh chỉ thông báo như thể đó là quyết định đã được cả nhà thống nhất.

Tôi nói mình không đồng ý nghỉ việc. Nếu cần, vợ chồng tôi có thể đóng góp thêm tiền thuê người chăm sóc bố. Những ngày nghỉ, tôi cũng sẵn sàng về quê phụ giúp. Tôi mong mọi người tìm phương án hợp lý để vừa chăm sóc ông, vừa không khiến bất kỳ ai phải từ bỏ hoàn toàn cuộc sống riêng.

Thế nhưng, đề nghị ấy không được chấp nhận. Cả nhà chồng quay sang trách tôi ích kỷ, bất hiếu, chỉ biết nghĩ đến tiền bạc. Tôi nghe những lời đó mà nghẹn lòng.

Với nhiều người, 15 triệu đồng mỗi tháng có thể chẳng đáng là bao. Nhưng với tôi, đó không chỉ là tiền. Đó là thành quả của những năm tháng cố gắng.

Tôi đã 35 tuổi. Nếu nghỉ việc bây giờ, không biết một năm, hai năm hay nhiều năm nữa mới có thể quay lại thị trường lao động. Liệu khi ấy tôi còn tìm được công việc với mức thu nhập tương đương? Ai có thể bảo đảm rằng sau này tôi không phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào chồng?

Hơn nữa, chăm sóc một người bệnh nằm liệt giường là công việc nặng nhọc, đòi hỏi sức khỏe, thời gian và cả kỹ năng. Nếu một mình tôi đảm nhận ngày này qua tháng khác, ai sẽ chia sẻ những lúc tôi kiệt sức?

Từ hôm qua đến giờ, chồng vẫn giận vì cho rằng tôi không biết nghĩ cho gia đình. Anh nói nếu ai cũng tính toán như tôi thì bố biết trông cậy vào đâu. Còn tôi cứ tự hỏi, tại sao chỉ có tôi bị xem là người tính toán, trong khi những người khác đều có quyền giữ công việc và cuộc sống của mình?

Tôi thực sự bế tắc. Tôi có nên chấp nhận nghỉ việc để giữ hòa khí gia đình, làm tròn bổn phận con dâu? Hay tôi cần kiên quyết bảo vệ công việc, dù có thể tiếp tục bị chồng và gia đình anh trách móc là người phụ nữ ích kỷ, bất hiếu?