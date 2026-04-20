Bỏ bê chăn gối sau sinh, tôi tá hỏa khi đọc loạt tin nhắn ẩn của chồng

Tôi 28 tuổi, làm nhân viên tại một nhà sách ở TPHCM. Công việc của tôi ổn định và yên ả, ngày ngày gắn với kệ sách và những câu chuyện tình yêu đẹp trong tiểu thuyết. Có lẽ vì thế, tôi từng tin rằng hôn nhân của mình sẽ ngọt ngào và viên mãn như những gì mình đọc.

Chồng tôi, người đàn ông 32 tuổi, làm trong lĩnh vực môi giới bất động sản, lại hoàn toàn trái ngược. Anh hoạt bát, luôn tràn đầy năng lượng và có phần “đào hoa” theo cách mà bạn bè vẫn hay trêu. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung, tìm hiểu chỉ vài tháng rồi quyết định cưới vào giữa năm 2024. Khi ấy, tôi nghĩ sự khác biệt là gia vị, không phải rào cản.

Giữa năm 2025, tôi sinh con đầu lòng. Sau sinh mổ, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, cộng thêm việc chăm con nhỏ khiến tôi gần như kiệt sức. Chuyện vợ chồng cũng vì thế mà thưa dần.

Nhiều lần anh chủ động gần gũi, nhưng tôi đều tìm cách từ chối. Có lúc vì đau, có lúc vì mệt, cũng có khi chỉ đơn giản là tôi chưa sẵn sàng về mặt tâm lý. Thậm chí, những lúc anh nhắc đến, tôi còn cảm thấy áp lực và vô thức trở nên cáu gắt.

Tôi nghĩ đó là điều bình thường, là giai đoạn mà bất kỳ người phụ nữ nào sau sinh cũng phải đi qua. Và tôi tin, chồng mình sẽ hiểu.

Tôi đau đớn khi kiểm tra điện thoại của chồng (Ảnh minh họa: Pinterest).

Cho đến đầu năm nay... Chồng tôi vẫn đi làm đúng giờ, về nhà vẫn chăm con. Chỉ là dạo gần đây, anh bắt đầu ôm điện thoại nhiều hơn, nhất là lúc khuya, đôi khi quay lưng lại khi tôi đến gần. Những điều nhỏ nhặt ấy, lặp lại nhiều lần, khiến linh cảm trong tôi ngày càng rõ rệt.

Và rồi, vào một đêm khi chồng đã ngủ say, cảm giác bất an thôi thúc tôi cầm điện thoại của anh lên kiểm tra. Tôi đọc hết tin nhắn trên các ứng dụng, không thấy gì khả nghi. Sau một hồi mò mẫm, tôi vào mục tin nhắn bị ẩn trên Zalo. Làm theo những hướng dẫn trên mạng, tôi mở được những đoạn trò chuyện ẩn của anh.

Thật bàng hoàng, không phải một người, hai người, mà là gần chục cuộc trò chuyện với những cái tên khác nhau. Đó cũng không phải những câu chuyện xã giao thông thường mà là những lời lẽ về tình dục, thậm chí họ còn gửi ảnh, gọi video cho nhau...

Đọc đến đâu, tôi lạnh người đến đó. Sau khi cố trấn tĩnh lại, tôi đặt điện thoại chồng lại chỗ cũ, nằm bất động. Lúc đó đã gần 1h sáng. Nhưng tôi không thể chịu nổi. Tôi gọi anh dậy.

Tôi chờ một lời thừa nhận. Chỉ cần anh nói thật, có lẽ tôi sẽ nghĩ ra hướng xử lý. Nhưng không, anh phủ nhận, một cách nhanh và dứt khoát. Thậm chí anh còn đưa điện thoại cho tôi, tự tin mở từng ứng dụng từ Facebook đến Zalo rồi nói: “Đó, em kiểm tra đi. Toàn công việc thôi".

Tôi nhìn anh, rồi nói một câu: “Anh mở tin nhắn ẩn trên Zalo ra". Anh im lặng, sau đó quay sang trách tôi kiểm soát, xâm phạm quyền riêng tư. Rằng tôi đang làm quá mọi thứ. Rồi kết thúc bằng một câu rất nhẹ: “Thôi ngủ đi, khuya rồi".

Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi nằm quay lưng vào anh, nước mắt chảy không ngừng. Sáng hôm sau, tôi quyết định ly hôn. Lần này, anh không còn phủ nhận nữa. Anh xin lỗi, nhận sai, cho biết chỉ dừng lại ở chuyện nhắn tin, gọi điện giải khuây với các cô gái trên mạng trong thời gian tôi lạnh nhạt chuyện chăn gối.

Anh khẳng định mình không ngoại tình. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ cắt đứt tất cả, thậm chí còn thề thốt. Anh sợ mất gia đình, sợ con lớn lên không có đủ bố mẹ.

Gia đình chồng cũng gọi điện cho tôi, khuyên tôi nghĩ lại. Rằng đàn ông ai cũng có lúc sai lầm. Rằng con còn quá nhỏ. Rằng “còn cứu được thì nên cứu”.

Những ngày qua, ngày nào anh cũng xin tha thứ. Còn tôi lại rơi vào một trạng thái mà trước đây chưa từng trải qua. Trong lòng tôi trống rỗng. Tôi vẫn sống trong căn nhà này, vẫn chăm con, nhưng cảm giác như mình đang đứng ngoài cuộc hôn nhân của chính mình.

Tôi bắt đầu tự hỏi có phải vì mình từ chối gần gũi sau sinh nên anh mới đi tìm người khác? Hay thực ra, bản chất anh là như vậy, chỉ là bây giờ tôi mới nhìn thấy? Con tôi còn chưa tròn 1 tuổi. Tôi không biết nên tha thứ hay dừng lại?