Bắt gặp chị dâu và người đàn ông trẻ tuổi thân mật tại homestay

Tôi đang rơi vào một tình huống khiến bản thân vô cùng rối bời, không biết nên bắt đầu từ đâu và cũng không biết phải làm gì cho đúng.

Tôi là nữ, 26 tuổi, hiện sống cùng ba mẹ ở TPHCM. Anh trai hơn tôi 4 tuổi, cưới vợ 4 năm trước, đã chuyển ra ngoài ở riêng.

Anh tôi làm công việc phải đi công tác thường xuyên, có khi 2-3 tuần mới về nhà một lần. Chị dâu ở nhà cùng con nhỏ (cháu tôi 2 tuổi) trong căn hộ chung cư ngoại ô. Cuộc sống anh chị bên ngoài khá ổn định, cho đến khi tôi vô tình phát hiện một chuyện khiến mình hoang mang.

Tôi tình cờ phát hiện cảnh thân mật giữa chị dâu và người đàn ông trẻ tuổi (Ảnh minh họa: Pinterest).

Hôm đó, tôi đến một khu homestay để đón người bạn từ Hà Nội vào, ý định dẫn bạn dạo quanh TPHCM chơi. Khu vực này nằm ở một con hẻm khu trung tâm, khuôn viên thoáng đãng nhưng cũng rất riêng tư, thường dành cho khách lưu trú ngắn ngày.

Khi đang đứng chờ bạn ở sảnh, tôi bất ngờ nhìn thấy chị dâu đi cùng một người đàn ông lạ. Hai người tỏ ra khá thân mật, ôm eo, nắm tay, không giống mối quan hệ xã giao thông thường. Linh cảm có điều gì đó không ổn, tôi lặng lẽ quan sát thêm.

Tôi thấy họ cùng làm thủ tục nhận phòng. Người đàn ông chủ động đứng ra nói chuyện với lễ tân, còn chị dâu đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn quanh như sợ gặp người quen. Sau đó, cả hai cùng đi lên phòng ở tầng trên.

Tôi đứng chết lặng ở đó vài phút. Ban đầu, tôi tự trấn an rằng có thể mình hiểu nhầm, rằng đó chỉ là đối tác công việc. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy những biểu hiện của chị dâu lúc đó không bình thường. Rõ ràng, họ là tình nhân.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Tôi vẫn nhớ vóc dáng, khuôn mặt của người đàn ông nên điều tra Facebook chị dâu, nhận ra người này thường hay tương tác trên mạng xã hội của chị. Thậm chí, tôi còn phát hiện người này có tên trong nhóm cư dân chung cư nơi anh chị tôi sống, là hàng xóm, có vẻ trẻ tuổi hơn chị dâu.

Những chi tiết đó khiến tôi không thể tự trấn an mình thêm nữa. Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ: Những lần chị dâu gửi cháu sang nhà ông bà nội, nói bận việc riêng nhờ ông bà trông giúp cuối tuần, những khoảng thời gian anh trai đi công tác dài ngày và cả tình huống thân mật tôi đã tận mắt nhìn thấy. Tất cả khiến tôi dần tin rằng mình không hề hiểu lầm.

Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là sự thật đó, mà là việc tôi phải làm gì tiếp theo? Tôi đang rất khó xử.

Tôi nghĩ đến việc gặp riêng chị dâu để nói chuyện. Có lẽ, nếu chị dừng lại ngay lúc này, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn, ít nhất là vì đứa cháu nhỏ của tôi. Nhưng tôi lại sợ, nếu nói ra, chị sẽ chối bỏ, hoặc tệ hơn là trở nên đề phòng và tiếp tục mọi thứ một cách kín kẽ hơn.

Rồi tôi lại nghĩ đến anh trai. Anh là người có quyền biết sự thật về cuộc hôn nhân của mình. Nhưng anh cũng là người nóng tính. Nếu biết chuyện theo cách quá đột ngột, tôi sợ anh sẽ không kiểm soát được cảm xúc, và hậu quả có thể vượt ngoài những gì tôi tưởng tượng.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc im lặng, coi như chưa từng nhìn thấy gì. Nhưng nghĩ đến anh, biết anh vẫn tin tưởng vợ, vẫn cố gắng làm việc vì gia đình, tôi lại cảm thấy bản thân như đang giấu giếm một điều gì đó không nên giấu. Tôi cũng thấy mình áp lực khi giữ bí mật này với ba mẹ tôi.

Càng nghĩ, tôi càng thấy mình bị mắc kẹt giữa 2 lựa chọn đều đầy rủi ro. Nói với chị dâu trước hay nói với anh trai trước, cách nào cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi theo hướng mà tôi không thể kiểm soát.

Tôi thật sự không biết mình nên làm gì để vừa không làm tổn thương anh trai, vừa không tiếp tay cho một sai lầm đang diễn ra ngay trước mắt.

Trong tình huống này, tôi nên lựa chọn như thế nào? Xin hãy cho tôi lời khuyên.