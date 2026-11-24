Điều khiến tôi bàng hoàng không hẳn là hộp xôi nguội hay miếng gà luộc, mà là cách anh nhân danh sự sạch sẽ để áp đặt một lối sống khiến tôi nghẹt thở.

Năm nay tôi 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, thu nhập đủ để tự lo cho bản thân và thỉnh thoảng tự thưởng cho mình vài chuyến đi xa. Anh hơn tôi 4 tuổi, làm kỹ sư công nghệ thông tin cho một công ty khá có tiếng.

Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người chị đồng nghiệp. Suốt 3 tháng kể từ ngày tôi gật đầu đồng ý làm bạn gái, anh để lại trong tôi ấn tượng về một người đàn ông chững chạc, điềm đạm, không rượu chè cờ bạc và rất chỉn chu trong công việc.

Bạn trai có nhiều ưu điểm nhưng tôi thấy băn khoăn sau chuyến đi du lịch cùng nhau (Ảnh minh họa: TD).

Những buổi hẹn hò trước đây của chúng tôi khá nhẹ nhàng, thường là đi ăn tối ở những quán bình dân rồi đi dạo hoặc uống nước. Tôi vốn không phải kiểu con gái thích đòi hỏi hay dựa dẫm vào đàn ông. Lần nào đi chơi, anh trả tiền bữa ăn thì tôi chủ động trả tiền nước, hoặc chúng tôi chia đôi chi phí một cách thoải mái.

Thỉnh thoảng tôi cũng thấy anh khá kỹ tính chuyện tiền nong, hay so sánh giá cả giữa quán này với quán kia, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đàn ông ngoài 30 tuổi biết vun vén, tiết kiệm cho tương lai là điều đáng quý.

Mãi đến cuối tuần vừa rồi, anh chủ động rủ tôi đi du lịch hai ngày một đêm ở một khu nghỉ dưỡng vùng núi cách Hà Nội hơn hai tiếng lái xe. Nghe lời mời ấy, lòng tôi rộn ràng bởi đây là lần đầu tiên hai đứa đi chơi xa cùng nhau.

Suốt cả tuần, tôi háo hức lên mạng tìm hiểu các món đặc sản địa phương, lưu lại danh sách vài quán ăn có không gian đẹp, thậm chí còn mua thêm hai chiếc váy mới để chụp ảnh.

Trước ngày đi, tôi cũng nhắn tin bảo anh rằng chi phí phòng ốc và ăn uống cứ để hai đứa chia nhau cho thoải mái, anh chỉ nhắn lại gọn lỏn: “Em cứ chuẩn bị quần áo đẹp là được, chuyện ăn uống cứ để anh lo”.

Sáng thứ bảy, anh lái xe qua đón tôi từ sớm. Lúc mở cốp xe cất vali, tôi hơi khựng lại khi thấy một chiếc thùng giữ nhiệt cỡ lớn cùng hai túi vải phồng căng nằm chễm chệ bên trong. Tôi buột miệng hỏi anh mang gì mà nhiều thế, anh chỉ cười bảo là chút đồ ăn vặt phòng khi đi đường đói bụng. Tôi không nghĩ ngợi gì thêm, lòng thầm khen anh chu đáo.

Suốt chặng đường đi, không khí giữa hai đứa vẫn rất vui vẻ. Đến nơi cũng gần trưa, bụng tôi bắt đầu sôi lên. Nhìn những hàng quán ven đường nghi ngút khói với mùi gà nướng cơm lam, lẩu cá tầm thơm phức, tôi hào hứng mở điện thoại định chỉ cho anh quán ăn đặc sản tôi đã tìm hiểu kỹ từ hôm qua.

Thế nhưng, thay vì rẽ vào khu phố ẩm thực, anh lại lái thẳng xe về homestay làm thủ tục nhận phòng sớm.

Vừa đặt vali xuống, anh hớn hở bê chiếc thùng giữ nhiệt cùng mấy túi đồ lên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài ban công. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, anh lần lượt lấy ra một hộp nhựa to đựng đầy xôi đỗ xanh đã hơi se mặt, nửa con gà luộc chặt sẵn bọc trong lớp giấy bạc, một túi nilon nhỏ đựng muối tiêu chanh buộc chặt bằng dây chun và một hộp nhựa khác chứa đầy ổi, táo gọt sẵn đã hơi ngả màu thâm ở viền.

Chưa hết, dưới đáy túi còn lấp ló hai hộp sữa chua, một nải chuối chín và mấy gói mì tôm.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thực sự không tin nổi vào mắt mình. Cứ ngỡ anh đùa, tôi gượng cười hỏi lại xem tối nay hai đứa có ra ngoài ăn không.

Anh vừa mở nắp hộp xôi, vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào rồi giảng giải một tràng dài: “Đi du lịch ăn ngoài hàng quán làm gì cho tốn kém em ơi. Ở khu du lịch người ta chặt chém kinh khủng, đĩa gà bé tí cũng vài trăm nghìn, đã đắt đỏ lại còn không đảm bảo vệ sinh. Dầu ăn thì chiên đi chiên lại, thịt thà chẳng rõ nguồn gốc, ăn vào đau bụng lại khổ.

Anh dậy từ 5h sáng đồ xôi, luộc gà mẹ anh gửi ở quê lên đấy. Hoa quả cũng tự tay anh ngâm nước muối rửa sạch sẽ rồi. Ăn thế này vừa ngon, vừa sạch, lại tiết kiệm được cả triệu bạc”.

Nghe từng lời anh nói, tôi thấy sống mũi cay cay và cổ họng nghẹn đắng. Không phải tôi chê bai mâm cơm nhà hay coi thường công sức anh dậy sớm chuẩn bị. Nếu đây là một buổi dã ngoại trong công viên, tôi sẽ thấy hành động ấy thật ngọt ngào.

Nhưng đây là chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa sau 3 tháng yêu nhau. Với tôi, đi du lịch không chỉ là đổi chỗ ngủ, mà là để trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực địa phương và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm lãng mạn.

Điều khiến tôi sốc hơn cả là anh hoàn toàn không hỏi ý kiến tôi lấy một câu. Anh tự mặc định kế hoạch, tự áp đặt tiêu chuẩn của mình lên chuyến đi chung của hai người.

Bữa trưa hôm ấy, tôi cố nuốt vài miếng xôi khô khốc và một miếng gà nguội ngắt trong sự gượng gạo đến cùng cực. Còn anh thì ăn rất ngon lành, miệng không ngừng tấm tắc khen đồ nhà làm vừa chất lượng vừa đỡ tốn tiền.

Đến chiều tối, tôi nhẹ nhàng đề nghị hai đứa ra thị trấn dạo chơi rồi ghé vào một quán lẩu địa phương ăn tối cho ấm bụng, thậm chí tôi nói thẳng rằng bữa tối này tôi sẽ mời anh.

Vậy mà sắc mặt anh lập tức chùng xuống. Anh càu nhàu bảo xôi với gà trưa ăn vẫn còn dư một nửa, tối nay hâm lại hoặc úp thêm cốc mì tôm với chút gà xé là xong, bỏ đi thì "phí của giời", ra ngoài ăn lẩu lại tốn thêm vài trăm nghìn.

Anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt có phần đánh giá, buông một câu khiến tôi chết lặng: “Em ăn tiêu thoáng tay thế này, sau này lấy chồng chắc chẳng giữ nổi tiền”. Khoảnh khắc đó, mọi hào hứng trong tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tối hôm ấy, tôi lấy cớ mệt rồi nằm quay mặt vào tường, bỏ luôn bữa tối. Chuyến du lịch hai ngày một đêm đáng lẽ phải tràn ngập tiếng cười cuối cùng lại kết thúc trong bầu không khí nặng nề, gượng gạo đến mức cả quãng đường về trên xe chỉ có tiếng nhạc phát ra từ màn hình.

Về đến nhà, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Kể chuyện này cho cô bạn thân nghe, bạn tôi lắc đầu ngao ngán bảo đó không phải là tiết kiệm hay sạch sẽ, mà là keo kiệt đến mức cực đoan và có xu hướng kiểm soát.

Thế nhưng, đêm nằm suy nghĩ lại, tôi vẫn có chút day dứt. Nhìn ở một góc độ khác, anh thực sự đã mất công dậy từ 5h sáng để nấu nướng cho cả hai. Anh cũng không có thói hư tật xấu nào và luôn có ý thức tích cóp cho tương lai. Tôi sợ có phải mình quá nhạy cảm, quá đòi hỏi hay không?

Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh sau này nếu tiến xa hơn, mỗi lần muốn đi ăn một bữa ngon hay đi chơi một chuyến tử tế, tôi lại phải nghe anh ca bài ca về sự đắt đỏ và mất vệ sinh, lại thấy sợ bị anh phán xét là hoang phí.

Ba tháng chưa phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để tôi có nhiều tình cảm với anh. Giờ đây tôi thực sự rất hoang mang, không biết nên thẳng thắn góp ý để cho anh một cơ hội thay đổi, hay nên dừng lại sớm trước khi cả hai lún sâu hơn vào một mối quan hệ lệch pha về quan điểm sống?