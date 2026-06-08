Bạn trai ngoài 50 tuổi hay ghen, không thích tôi mặc đồ gợi cảm

Tôi năm nay 33 tuổi, làm quản lý truyền thông cho một doanh nghiệp tư nhân. Bạn bè nhận xét tôi là người sống lý trí, độc lập và khá cầu toàn. Sau một mối tình kéo dài gần 7 năm kết thúc trong nhiều tổn thương, tôi từng nghĩ mình sẽ không dễ dàng mở lòng thêm lần nào nữa.

Thế rồi, tôi gặp anh cách đây gần một năm trong một dự án công việc. Khi đó tôi đang phụ trách truyền thông cho một sự kiện doanh nghiệp, còn anh là khách mời diễn giả. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không phải vị thế xã hội hay sự giàu có, mà là cách anh nói chuyện. Anh điềm đạm, hiểu biết, cư xử lịch thiệp với mọi người và đặc biệt có duyên giao tiếp, khiến tôi như bị "hớp hồn".

Sau vài lần gặp gỡ, tôi mới biết anh hơn mình gần 20 tuổi, năm nay đã ngoài 50. Anh là chủ một doanh nghiệp riêng, có sự nghiệp ổn định và cuộc sống khá thành công, cũng chưa từng kết hôn. Tôi từng e ngại khoảng cách tuổi tác quá lớn, nhưng chính sự chín chắn, từng trải của anh lại khiến tôi cảm thấy an tâm.

Tưởng như tôi gặp được đúng người để kết hôn, nhưng rồi tính cách thích kiểm soát, hay ghen của bạn trai khiến tôi sợ hãi (Ảnh minh họa: Pinterest).

Ở tuổi ngoài 30, điều tôi tìm kiếm không còn là những rung động tuổi trẻ hay những lời hứa hẹn lãng mạn. Tôi chỉ mong gặp một người có tri thức, tử tế và đủ trưởng thành để cùng nhau xây dựng tương lai. Vì thế tôi đã cho mình cơ hội bước vào mối quan hệ này.

Tôi có công việc riêng, thu nhập ổn định và chưa bao giờ phụ thuộc kinh tế vào anh. Thi thoảng anh cho tôi tiền tiêu vặt hoặc mua những món quà nhỏ nhưng không theo kiểu chu cấp. Mọi thứ khá tốt đẹp cho đến khi tôi dần nhận ra anh là người rất hay ghen tuông.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi hỏi tôi đang đi đâu, gặp ai, làm gì. Tôi nghĩ đó là sự quan tâm nên không để ý, vẫn vui vẻ trả lời cho anh yên tâm. Nhưng theo thời gian, những câu hỏi ấy ngày càng nhiều. Anh muốn biết gần như mọi lịch trình của tôi, không thích tôi giao lưu quá thân thiết với đồng nghiệp nam, thậm chí đôi khi cả bạn bè nữ cũng khiến anh khó chịu.

Đỉnh điểm là cách đây vài tuần. Sau gần một tuần anh đi công tác xa, cả hai đều rất mong chờ buổi gặp lại. Vì muốn tạo bất ngờ cho người yêu, tôi chọn một chiếc váy hơi gợi cảm hơn thường ngày một chút để đi hẹn hò. Tôi nghĩ phụ nữ nào khi yêu cũng muốn mình đẹp trong mắt người đàn ông của mình.

Không ngờ vừa gặp, anh đã tỏ thái độ khó chịu. Từ chuyện chiếc váy, anh suy diễn sang nhiều chuyện khác, cho rằng tôi ngày càng ăn chơi, bị ảnh hưởng bởi bạn bè xấu, rồi nổi nóng ngay tại nhà hàng. Một buổi tối đáng lẽ đầy cảm xúc lại kết thúc bằng tranh cãi.

Từ hôm đó, trong lòng tôi xuất hiện cảm giác rất lạ. Thay vì háo hức khi nghĩ về người yêu, tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Mỗi lần chuẩn bị gặp anh, tôi phải suy nghĩ xem mặc gì, nói gì, kể chuyện gì để tránh làm anh phật ý.

Lúc nào tôi cũng là người phải nhìn sắc mặc anh để lựa cách cư xử, không biết khi nào sẽ vô tình chạm vào điều khiến anh nổi cơn ghen. Nhiều lúc, anh giận tôi vô cớ, trở nên lạnh lùng, im lặng khi thấy người khác giới tương tác với tôi trên mạng xã hội (dù tôi không chủ động làm gì trước).

Thẳng thắn mà nói, giữa chúng tôi có khá nhiều khác biệt. Anh không còn trẻ, ngoại hình cũng không phải điểm mạnh. Điều khiến tôi yêu anh chính là tri thức, sự tử tế và nhân cách.

Anh có kinh tế ổn định nên cũng là điểm cộng giúp tôi an tâm về tương lai. Nhưng càng ngày tôi càng tự hỏi liệu sự chênh lệch tuổi tác, vị thế xã hội hay những bất an sâu bên trong có khiến anh luôn muốn kiểm soát người phụ nữ bên cạnh mình hay không.

Tôi vẫn có tình cảm với anh và từng nghĩ đến một tương lai lâu dài. Nhưng hiện tại, điều tôi cảm nhận nhiều nhất lại là sự mệt mỏi và lo lắng.

Ở tuổi này, tôi hiểu rằng không ai hoàn hảo. Tôi cũng không muốn chỉ vì vài khuyết điểm mà bỏ lỡ một người đàn ông tốt. Thế nhưng tôi cũng băn khoăn liệu ghen tuông và kiểm soát có phải là những dấu hiệu mà mình không nên xem nhẹ. Mới là bạn gái mà anh ấy đã áp đặt tôi như vậy, khi kết hôn rồi liệu mức độ còn nặng nề như thế nào nữa?

Những ai từng yêu hoặc kết hôn với người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, có ai trải qua hoàn cảnh tương tự không? Liệu những tính cách này có thể thay đổi khi cả hai hiểu nhau hơn, hay đó là điều sẽ ngày càng nặng nề theo thời gian?

Tôi nên kiên nhẫn thêm hay cần bước ra mối quan hệ này trước khi quá muộn?