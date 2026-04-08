Bạn trai lương 100 triệu đồng nhưng chỉ đưa tôi đi ăn bún bò 45.000 đồng

Tôi năm nay 26 tuổi, là nhân viên văn phòng, làm thêm công việc tự do và theo học thạc sĩ. Thu nhập của tôi trung bình khoảng 25 triệu đồng/tháng và có số tiền tích lũy được gần 700 triệu đồng.

Tôi tự nhận mình là mẫu con gái có ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, biết chăm sóc người khác, biết nấu ăn, làm việc nhà. Khuyết điểm là đôi khi tôi nóng nảy, có phần thích kiểm soát trong mối quan hệ.

Bạn trai tôi 31 tuổi, hiện là phó phòng tại một công ty lớn. Thu nhập anh ấy khoảng 100 triệu đồng/tháng, đã có nhà, xe và khoản tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng. Anh thông minh, có năng lực và chí tiến thủ.

Tôi băn khoăn vì bạn trai có phần keo kiệt, tính toán khi chi tiêu cho tôi (Ảnh minh họa: Pinterest).

Chúng tôi yêu nhau được nửa năm. Anh đã đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh khá quý tôi. Tuy nhiên, khi tôi đề nghị anh về quê gặp gia đình mình để hai bên biết nhau, anh lại nhiều lần trì hoãn.

Anh nói rằng đợi kỳ nghỉ lễ, đợi anh bớt bận rộn, nhưng tôi thấy anh có vẻ không muốn gặp bố mẹ tôi. Thực ra tôi đề nghị anh về nhà không phải để bắt ép anh hỏi cưới, mà chỉ muốn anh xin phép bố mẹ cho hai đứa tìm hiểu nhau một cách đàng hoàng.

Công việc của bạn trai tôi khá bận, nhưng tối nào anh cũng dành thời gian gọi điện cho tôi từ 30 phút đến 1 tiếng, sau đó đi ngủ sớm. Điều này khiến tôi tin rằng anh không có mối quan hệ khác.

Tuy nhiên, có những lúc tôi cảm thấy mình không được bạn trai quan tâm đúng nghĩa. Tôi từng bị sốt và đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, gọi anh sang (nhà anh cách chỗ tôi thuê trọ chỉ 4km) nhưng anh không nghe máy. Trong khi trước đó, khi anh gặp sự cố nhỏ, tôi đã chủ động qua chăm sóc.

Trong sinh hoạt thường ngày, anh cũng không hỏi han hay quan tâm những điều nhỏ như hôm nay tôi đi làm ra sao, buổi tối ăn gì, có cần anh mua gì không. Nếu tôi không chủ động đề nghị, anh gần như không chăm sóc tôi.

Những buổi hẹn hò của chúng tôi khá đơn giản. Phần lớn chỉ là những bữa ăn bình dân, ăn sáng chỉ là bún bò 45.000 đồng, phở 50.000 đồng. Thi thoảng tôi đòi thì anh mới đưa đi ăn tối khoảng 500.000 đồng/bữa. Trung bình mỗi tháng, tổng chi phí anh dành cho việc hẹn hò khoảng 1,3-1,5 triệu đồng.

Về quà cáp, khi tôi nói thích hoa tươi (một bó khoảng 600.000 đồng), anh tặng... hoa sáp rẻ hơn khoảng 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Khi tôi muốn mua một chiếc váy khoảng 1 triệu đồng, anh không đồng ý. Mỗi lần đi làm móng, tôi phải nhắc nhiều lần anh mới gửi 300.000 đồng. Trong khi đó, tôi vẫn chủ động mua đồ, nấu ăn và chăm sóc anh.

Một điều khác khiến tôi suy nghĩ là anh chỉ chủ động hẹn gặp tôi khi có nhu cầu gần gũi, còn nếu không thì thường từ chối vì “không chịu được”.

Mỗi lần tôi nói về những khác biệt trong suy nghĩ, cách thể hiện tình cảm, nhu cầu của tôi, anh thường im lặng lắng nghe và hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi tôi thấy mọi thứ đâu vào đó.

Đôi lúc, chúng tôi cãi vã gay gắt. Những lúc đó, anh nói tôi ích kỷ, "xem mình là trung tâm", muốn gì cũng phải được đáp ứng. Theo ý anh, anh là người tốt, công việc ổn định, thu nhập tốt, không thói hư tật xấu, thì tôi nên hài lòng và không được đòi hỏi quá nhiều.

Anh nhiều lần nói sẽ cưới tôi, rằng sau này sẽ lo cho tôi cuộc sống đầy đủ. Nhưng chỉ mới quen nhau nửa năm mà anh đối xử hời hợt, thiếu đầu tư cho tôi khiến tôi rất hoang mang.

Tôi nhận ra bản thân có tình cảm với anh, cũng muốn đi đường dài nghiêm túc, nhưng đồng thời tôi cảm thấy tổn thương, không được trân trọng. Mỗi lần muốn dừng lại, tôi lại mềm lòng khi lâu ngày xa nhau nhớ nhung, gặp anh là mọi hờn dỗi lại tan biến.

Tôi chia sẻ câu chuyện này mong nhận được lời khuyên. Liệu anh có thực sự yêu tôi, hay chỉ duy trì mối quan hệ này vì nhu cầu cá nhân? Và có phải tôi đang kỳ vọng quá nhiều vào sự quan tâm trong tình yêu? Tôi mong nhận được những góc nhìn từ mọi người để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của mình, tương lai của tôi và đưa ra quyết định đúng đắn.