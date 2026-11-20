Năm nay tôi 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại một trung tâm ngoại ngữ. Cách đây vài tháng, qua sự giới thiệu của một người bạn của mẹ, tôi quen bạn trai hiện tại. Anh hơn tôi 5 tuổi, có nhà, có xe, hiện làm nhân viên ngân hàng với mức thu nhập hơn 40 triệu đồng mỗi tháng.

Ấn tượng ban đầu của tôi về anh khá tốt. Anh cao lớn, ăn mặc chỉn chu và khá tâm lý. Trong những lần hẹn hò, anh luôn chủ động chọn những nhà hàng, quán cà phê lịch sự và thanh toán mọi chi phí. Anh cũng thường xuyên tặng tôi hoa và những món quà nhỏ.

Bạn trai muốn tôi có bầu trước khi tổ chức hôn lễ khiến tôi khó xử (Ảnh minh hoạ: Sina).

Tôi không phải người quá coi trọng vật chất, nhưng sự chu đáo ấy khiến tôi cảm nhận mình được quan tâm. Sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi xác định mối quan hệ nghiêm túc, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm sau.

Tôi từng nghĩ mình may mắn vì đã tìm được người đàn ông phù hợp để kết hôn. Thế nhưng, thời gian gần đây, anh thường xuyên đề cập đến chuyện quan hệ thân mật trước hôn nhân.

Anh nói rằng ở tuổi này, kết hôn không thể chỉ dựa vào cảm xúc, suy nghĩ cảm tính. Cả hai cần có thời gian trải nghiệm để biết có thực sự hòa hợp trong chuyện chăn gối hay không. Theo anh, nếu sau khi cưới mới nhận ra không phù hợp thì cả hai sẽ khó xử, thậm chí hôn nhân rạn nứt.

Không dừng lại ở đó, anh còn yêu cầu tôi có bầu trước rồi mới tổ chức đám cưới. Anh cho rằng việc có con hiện nay không phải lúc nào cũng dễ dàng, nếu tôi có thai thì cả hai càng yên tâm về khả năng sinh con.

Nghe lời bạn trai nói, lúc đầu tôi khá sốc. Khi nghĩ kỹ thì bản thân thấy đó cũng là những suy nghĩ thực tế. Tuy nhiên, từ trước đến giờ tôi vẫn tâm niệm dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn. Tôi cũng không muốn tổ chức đám cưới ở thế “mọi sự đã rồi” với cái bụng bầu lùm lùm.

Tôi đã nói rõ quan điểm ấy với bạn trai, nhưng anh lại cho rằng tôi đang quá nguyên tắc và tính toán thiệt hơn. Anh hỏi nếu đã xác định lấy nhau thì tại sao phải chờ đợi, trong khi điều quan trọng là cả hai có thực sự phù hợp hay không? Anh nói mình không còn trẻ để yêu đương kéo dài mà không rõ kết quả. Vì thế, nếu tôi không đồng ý với yêu cầu anh đưa ra thì cả hai sẽ không cưới xin gì nữa.

Hiện tại, tôi rất rối, không biết nên làm thế nào. Nếu mang bầu trước rồi giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, hôn nhân không diễn ra như dự định, người phải đối diện với nhiều thay đổi và rủi ro hơn chính là tôi. Nhưng nếu phải dừng lại mối quan hệ này thì tôi cũng khá tiếc, sợ bỏ lỡ người đàn ông phù hợp với mình. Anh có những ưu điểm mà nhiều cô gái muốn lấy làm chồng.

Tôi nên đồng ý với yêu cầu của bạn trai hay dừng lại mối quan hệ này trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Thái Bảo (Hải Phòng)