Tôi và Minh lớn lên cùng nhau trong khu tập thể của một bệnh viện huyện. Hai gia đình ở gần nhau nên chúng tôi chơi thân từ nhỏ, thường xuyên học cùng, đi chơi cùng cho đến khi cả hai thi đại học. Minh vào TPHCM, còn tôi học ở Hà Nội. Vì mỗi đứa một nơi, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han và gặp nhau mỗi dịp Tết.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Minh tiếp tục du học ở Trung Quốc hai năm, lấy bằng thạc sĩ về truyền thông. Về nước, Minh quyết định làm việc tại TPHCM. Còn tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, vật lộn tại Hà Nội và giờ công việc đã ổn định.

Gần đây, Minh nhắn tin thông báo sắp kết hôn. Cậu ấy nói sẽ ra Hà Nội giải quyết một số việc, đồng thời tranh thủ gặp gỡ họ hàng, bạn bè để mời dự đám cưới. Minh sẽ tổ chức 2 nơi, tại TPHCM và quê nhà. Nghe tin, tôi rất vui và háo hức muốn biết mặt mũi người con gái khiến thằng bạn từng tuyên bố theo chủ nghĩa độc thân lại đổ gục.

Gặp vợ sắp cưới của bạn thân, tôi nhớ lại mối tình năm xưa (Ảnh minh họa: Sina).

Cuối tuần trước, Minh cùng vợ sắp cưới bay ra Hà Nội. Tôi chủ động hẹn hai người ăn tối tại một nhà hàng khá ngon ở trung tâm thành phố. Tôi đến trước, Minh vào sau, đi cùng một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cậu ấy vui vẻ kéo ghế rồi giới thiệu: “Đây là Giang, vợ sắp cưới của tao”.

Vừa nhìn thấy cô gái sánh bước bên Minh, tôi như chết lặng. Giang cũng nhận ra tôi, ánh mắt thoáng bối rối rồi nhanh chóng cúi xuống. Có lẽ Minh không nhận ra sự bất thường ấy nên còn cười đùa: “Vợ tao rất xinh phải không? Nhìn vừa thôi nhé, hoa có chủ rồi đấy!”.

Tôi giật mình, cố lấy lại bình tĩnh rồi cười gượng, khen hai người đẹp đôi. Suốt bữa ăn, Minh hào hứng kể chuyện công việc, chuyện chuẩn bị đám cưới và dự định sau này. Trái lại, tôi gần như không tập trung được vào câu chuyện. Giang cũng ít nói, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu khi Minh hỏi.

Giang chính là bạn gái cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi quen nhau trong một sự kiện của trường vào đầu năm thứ tư. Khi ấy, cả hai đều còn trẻ, có nhiều ước mơ. Hai đứa từng hứa sau khi tốt nghiệp sẽ cố gắng bám trụ ở Hà Nội, tìm được công việc ổn định rồi tổ chức đám cưới.

Tôi đã mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ cùng Giang. Thế nhưng, cuộc đời ai nói được chữ ngờ. Sau khi ra trường, tôi phải chật vật tìm việc để mưu sinh, vật lộn với từng bữa ăn, tiền thuê phòng trọ. Giang cũng thử việc ở một số công ty, thu nhập chưa ổn định. Đúng lúc tôi cần người đồng hành, cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn thì Giang… nói lời chia tay.

Cô ấy khóc, xin lỗi tôi và nói muốn dừng lại mối quan hệ vì cảm thấy cả hai không có tương lai. Bố mẹ Giang mong con gái sớm lập gia đình ổn định, trong khi cô ấy còn phải lo cho hai đứa em nhỏ.

Không lâu sau, tôi nghe tin Giang đã vào TPHCM, bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông là giám đốc chi nhánh của một ngân hàng lớn. Thông tin ấy khiến tôi suy sụp. Tôi từng nghĩ đến chuyện níu kéo, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận rằng cô ấy muốn rời đi.

Thời điểm tôi và Giang bên nhau, Minh cũng đang ở TPHCM, bận rộn với việc học và chuẩn bị hồ sơ du học. Mỗi lần hai đứa liên lạc, tôi không kể nhiều về chuyện tình cảm. Minh từng hỏi tên, đòi xem ảnh bạn gái tôi, nhưng tôi giấu, bảo cậu ấy rằng bao giờ cưới sẽ dẫn bạn gái đến gặp.

Khi biết tôi bị bạn gái “đá”, Minh còn an ủi: “Thôi, quên cô gái tham phú phụ bần ấy đi. Sau này, mày sẽ gặp được người tốt hơn”.

Không ngờ sau vài năm, Giang lại xuất hiện trước mặt tôi với vai trò vợ sắp cưới của thằng bạn thân. Qua câu chuyện trong bữa ăn, tôi biết hai người quen nhau khi Minh từ Trung Quốc về TPHCM làm việc. Giang là nhân viên một công ty đối tác. Họ nảy sinh tình cảm sau vài dự án cùng phối hợp.

Minh bảo, cậu ấy muốn cưới sớm kẻo “đêm dài lắm mộng”. Gã bạn trai cũ của Giang, chính là vị giám đốc chi nhánh ngân hàng năm xưa, vẫn còn làm phiền. Sau khi cưới, Minh và vợ dự định làm việc một thời gian ở TPHCM rồi tìm cơ hội chuyển hẳn ra Hà Nội sinh sống.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của thằng bạn, tôi không biết nên vui hay buồn. Tôi không còn tình cảm với Giang, cũng chẳng có ý định níu kéo hay phá hoại hạnh phúc của hai người. Nhưng nghĩ đến chuyện thằng bạn thân chuẩn bị kết hôn với người yêu cũ của mình, tôi cảm thấy khó xử.

Tôi có nên chủ động kể cho Minh nghe toàn bộ chuyện cũ, hay cứ im lặng, coi như không biết gì, cứ đến dự đám cưới và chúc phúc cho vợ chồng? Tôi thực sự không biết lựa chọn thế nào để vừa không làm tổn thương bạn, vừa không khiến bản thân phải day dứt. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Tuấn Hưng (Ninh Bình)