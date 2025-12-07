Bạn gái thường xuyên rủ qua đêm, tôi sợ mình bị "cho vào tròng"

Tôi năm nay 34 tuổi, từng có thời gian 15 năm sống ở nước ngoài. Do hoàn cảnh gia đình, gần đây, tôi quay về Việt Nam làm việc để tiện chăm mẹ bệnh. Tại nơi làm mới, tôi quen một đồng nghiệp nữ cùng công ty tên Ngọc.

Ngọc 25 tuổi, khéo léo, trưởng thành, đúng tiêu chí người vợ mà tôi mong muốn. Ngọc rất tốt với tôi, chịu khó dành thời gian đưa tôi đi nhiều nơi, làm quen với nhiều người. Ngọc là người đầu tiên cho tôi cảm giác được quê hương chào đón.

Em gần gũi, biết lắng nghe, hiểu tâm lý và giỏi chăm sóc người khác. Ngọc chịu khó hỏi han, hỗ trợ tôi chăm mẹ, sang chơi, nói chuyện, nắn tay chân cho mẹ tôi. Mọi vấn đề buồn vui trong cuộc sống, tôi đều dễ dàng chia sẻ với em. Nói chung, mọi thứ đều hoàn hảo.

Tôi rất lăn tăn về bạn gái của mình (Ảnh minh hoạ: iStock).

Chỉ duy nhất một điều khiến tôi lăn tăn. Ngọc có vẻ không phải là kiểu con gái truyền thống. Thời điểm đầu, tôi rất lạ khi thấy Ngọc hay tìm cách rủ tôi đi chơi xa. Tôi hỏi: "Em không ngại đi xa qua đêm với bạn trai à? Biết đâu anh không kiềm chế được?".

Ngọc cười thoải mái nói: "Em tha không tiêu diệt anh thì thôi, anh lo gì xa quá". Một lần, tôi thử đồng ý lên kế hoạch đưa Ngọc đi chơi hai ngày. Tôi chủ động thuê hai đứa hai phòng nhưng Ngọc không chịu, kêu tốn tiền, xa cách, không có cảm giác đi cùng người yêu.

Đêm hôm đó, tôi ngủ ngon, còn Ngọc có vẻ giận, chọc tức tôi: "Anh làm em lo, giới tính của anh có vấn đề gì không?". Tất nhiên, đó là câu đùa, tôi chỉ chú ý tới một câu Ngọc lỡ mồm nói ra: "Em bỏ rất nhiều mối để yêu anh đấy, đừng làm em thất vọng".

Nói thật, tôi không còn trẻ nữa, cũng lăn lộn với cuộc sống phóng khoáng ở nước ngoài nhiều năm, lạ lẫm gì những cuộc tình yêu đương chớp nhoáng. Nhưng tôi yêu Ngọc, muốn tiến tới hôn nhân, trở thành vợ chồng của nhau.

Trong suy nghĩ của tôi, con gái ở quê nhà luôn gắn liền với hình ảnh nết na, dịu dàng, kín đáo. Bản thân tôi cũng muốn vợ mình giữ được nét đẹp truyền thống ấy. Nhưng tôi lo lắng vì không nhìn thấy điều đó ở Ngọc. Em quá tự nhiên, dạn dĩ.

Quen nhau chưa đầy một năm, Ngọc đã không ngần ngại rủ tôi đi chơi khắp nơi, sẵn sàng qua đêm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và câu Ngọc nói lỡ mồm hôm trước khiến tôi lờ mờ nhận ra, hình như trước tôi, Ngọc đang quen người khác và đã bỏ họ vì tôi.

Sẵn sàng chia tay một người để chuyển hướng tập trung sang người mới, điều này khiến tôi nghĩ không hay về Ngọc. Tôi thấy lấn cấn. Có phải Ngọc chọn vì thấy tôi "tiềm năng" hơn? Có mác ở nước ngoài về, có tiền của, nhà xe đàng hoàng nên Ngọc tìm cách "chăn" tôi?

Hoặc giả chính Ngọc cũng không xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc? Quen chơi cho vui, có mục tiêu, con mồi để chứng tỏ bản lĩnh? Với người tự tin, phóng khoáng, quyến rũ như Ngọc, điều này không phải là không thể xảy ra.

Giờ tôi không biết nên làm gì? Tôi thừa nhận, tôi thích Ngọc rất nhiều. Chuyện tôi muốn cưới Ngọc là thật. Tôi có nên "lật bài ngửa" toàn bộ lăn tăn của tôi để Ngọc biết quan điểm của tôi không?

Nếu xác định nghiêm túc thì cả hai cùng phải giữ gìn, nuôi dưỡng. Còn chỉ quen chơi để thỏa mãn bản thân thì làm ơn, tôi không muốn mất thời gian. Tôi còn rất nhiều kế hoạch khác phải làm cho cuộc sống của mình.