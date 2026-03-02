Bạn gái có “nhu cầu chăn gối” quá cao khiến tôi sợ không dám cưới

Tôi năm nay 34 tuổi, ngoại hình ổn, công việc có thu nhập khá nhưng không hiểu sao đường tình duyên khá lận đận. Người ưng tôi thì tôi thấy không hợp, người tôi thấy ổn thì họ lại không. Cứ như vậy, những cuộc tình hợp rồi tan không hồi kết.

Tháng 10 năm ngoái, tôi đi dự đám cưới một người em đồng nghiệp và gặp Linh ở đó. Chúng tôi ngồi cùng mâm và được mọi người gán ghép vì trong bàn tiệc ấy chỉ có tôi và Linh còn độc thân. Cả tôi và Linh đều không ngại hùa theo, kiểu chỉ cần người kia dám yêu, người này cũng không ngại tiến tới.

Sau hôm đó, nhờ một người quen chung kết nối, chúng tôi kết bạn qua mạng xã hội, có thông tin liên lạc của nhau. Linh kém tôi 7 tuổi, năng động, trẻ trung. Cô ấy nói chuyện khá thú vị, tính tình bạo dạn, không giống như các cô gái mới quen tôi từng gặp trước đó.

Có lần, Linh hỏi tôi có phải kén chọn quá hay sao mà vẫn còn độc thân? Tôi trả lời: “Có lẽ vì anh chờ để gặp em”. Cả hai cứ nhắn qua nhắn lại như thế. Tôi cảm nhận, Linh có cảm tình với tôi và tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.

Vậy nên vào ngày lễ giáng sinh sau 2 tháng quen nhau, tôi quyết định tỏ tình với Linh. Tôi nói thẳng với cô ấy, tuổi tôi không còn trẻ, tìm hiểu ai có nghĩa là xác định nghiêm túc lâu dài. Nếu cô ấy cùng chung suy nghĩ, hãy cho cả hai cơ hội hiểu nhau hơn.

Bạn gái luôn khiến tôi “kiệt sức” mỗi lần hẹn hò (Ảnh minh họa: Freepik).

Thực ra, sau khi nói xong tôi cũng thấy mình tỏ tình hơi vội, vì cả hai chủ yếu trò chuyện qua mạng xã hội và mới chỉ hẹn hò vài lần. Nhưng may mắn thay, lời tỏ tình của tôi không bị từ chối.

Hôm đó, chúng tôi đi chơi Noel, sau đó tìm một nhà nghỉ qua đêm và Linh tặng tôi món quà tình yêu lớn hơn cả sự mong đợi. Đó chính là đêm đầu tiên ngọt ngào hai đứa riêng tư cùng nhau.

Sau lần thân mật đầu tiên, tôi dễ dàng nhận ra, Linh là một cô gái dày dạn tình trường. Cô ấy yêu đương bạo dạn, cởi mở, không e dè như các cô gái khác.

Điều đáng chú ý hơn là, Linh có vẻ có nhu cầu khá cao trong chuyện chăn gối. Lần hẹn hò nào cô ấy cũng muốn tìm những chốn riêng tư để gần gũi. Và người đàn ông 34 tuổi như tôi, vốn cũng có thể coi là đang ở độ tuổi trai tráng, sung sức nhưng lần gặp gỡ nào cũng bị cô ấy vắt kiệt sức lực hệt như một quả chanh bị vắt hết nước.

Đến nỗi, nhiều lúc chính tôi cũng cũng tự hoài nghi, không hiểu sao cô ấy có nhiều năng lượng và ham muốn đến thế? Là do Linh quá sung sức, hay là do tôi yếu kém nên mới cảm thấy cô ấy đòi hỏi quá nhiều?

Tôi đem chuyện tế nhị này kể với vài cậu bạn thân đã cưới vợ. Một cậu thì cười nói: Phụ nữ chỉ được giai đoạn đang yêu và mới cưới thế thôi. Đợi sau khi có con rồi, họ sẽ đẩy chồng qua một bên không thèm ngó tới. Khi đó, muốn gần gũi vợ có khi còn phải năn nỉ, van xin.

Nhưng một cậu khác thì lại tỏ ý lo ngại, sợ rằng phụ nữ mà nhiều ham muốn quá sẽ rất dễ ngoại tình. Bởi phong độ đàn ông hay trồi sụt thất thường lại nhiều áp lực về công việc. Một khi chồng không đáp ứng đủ nhu cầu, phụ nữ rất dễ tìm vui bên ngoài không khác gì đàn ông. Và phụ nữ một khi đã ngoại tình thì hôn nhân khó lòng cứu vãn.

Huống hồ, hiện tại mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau 1-2 lần mà còn phải gắng gượng. Vậy sau này là vợ chồng mỗi ngày, liệu tôi có sức để “chiều” vợ hay không?

Một vài người từng nói với tôi, Linh có rất nhiều đàn ông theo đuổi, trải qua không ít cuộc tình. Nhưng không ai hiểu vì lý do gì, một cô gái xinh đẹp như Linh đến bây giờ vẫn “lắm mối tối nằm không”. Có khi nào những chàng trai trước đó cũng từng ở vào tâm trạng lo lắng giống tôi chăng?

Gần đây, Linh có xa gần hỏi tôi về chuyện đám cưới. Cô ấy nói cảm thấy chúng tôi khá hòa hợp với nhau cả về tinh thần lẫn thể xác, có thể nghĩ tới hôn nhân. Tôi cũng không còn trẻ nữa, chỉ sợ cứ dây dưa rồi lại “đêm dài lắm mộng” như những cuộc tình trước.

Về Linh, tôi không chê cô ấy điều gì. Thậm chí, so với những cô gái tôi từng quen, Linh xinh đẹp và có nhiều ưu điểm. Tôi chỉ lo lắng khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi hơi chênh lệch, tôi sẽ ngày càng già và “yếu” đi, trong khi Linh thì luôn dồi dào sức trẻ.

Làm đàn ông mà có mỗi chuyện chăn gối cũng không “chiều” được vợ thì còn dám nói gì đến hạnh phúc? Xin hãy cho tôi lời khuyên!