Bạn gái 28 tuổi không có tiền tiết kiệm, tôi chia tay ngay khi định cưới

Tôi năm nay 28 tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty xây dựng ở Hà Nội. Bạn gái tôi cũng 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Cô ấy là người vui vẻ, tình cảm và khá thẳng thắn.

Sau khoảng 7 tháng hẹn hò, chúng tôi bắt đầu tính chuyện lâu dài. Tôi từng nghĩ đến việc sau này hai đứa thuê một căn nhà nhỏ, cùng đi làm, cùng tiết kiệm và vun vén cho gia đình.

Một buổi tối, trong quán cà phê quen thuộc, tôi hỏi cô ấy: “Em có tiền tiết kiệm không?”. Cô ấy trả lời rất nhanh: “Em chưa từng nghĩ tới. Lương 8 triệu đồng thì tiết kiệm gì anh?”. Tôi im lặng vài giây. Câu trả lời ấy khiến tôi thất vọng!

Tôi hỏi thêm rằng, mỗi tháng cô ấy thường chi tiêu ra sao nhưng cô ấy tỏ vẻ khó chịu và cho rằng tôi đang dò hỏi tiền bạc. Hôm ấy chúng tôi cãi nhau to.

Tôi chia tay bạn gái vì thất vọng khi nghe câu trả lời của cô ấy về quản lý tiền bạc (Ảnh minh hoạ: Knet).

Sau khi về nhà, cô ấy nhắn cho tôi rất nhiều. Cô ấy hỏi mình đã làm gì sai, chỉ trích tôi coi trọng tiền bạc hơn tình cảm. Tôi đọc tin nhắn nhưng không biết phải trả lời thế nào. Tôi sợ nếu nói ngay khi đang nóng giận, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Vì vậy, tôi không nghe điện thoại và cũng không trả lời tin nhắn.

Vài ngày sau, khi đã suy nghĩ kỹ càng, tôi nhắn cho cô ấy: “Yêu chỉ để yêu thì sao cũng được, nhưng nếu lấy nhau, anh sẽ chọn một cô gái có khoản tiền tiết kiệm. Không phải vì anh cần số tiền đó, mà vì nó thể hiện cô ấy biết quản lý, vun vén những gì mình có. Em và anh chỉ hợp làm bạn thôi”.

Tôi biết tin nhắn chia tay ấy sẽ khiến cô ấy tổn thương. Tôi biết phản ứng của mình trong buổi tối hôm đó khá đột ngột. Tôi cũng biết, nhiều người sẽ cho rằng tôi là kẻ thực dụng, tính toán, không đáng mặt đàn ông.

Nhưng, tôi có lý do của mình. Tôi sinh ra trong gia đình không dư dả về kinh tế. Tôi từng chứng kiến bố mẹ ở quê vất vả thế nào, khổ sở thế nào vì không có khoản tiền dự phòng khi gia đình gặp chuyện.

Trải qua tuổi thơ khổ cực, gia đình luôn lục đục vì tiền bạc đã khiến tôi hình thành thói quen dành một phần thu nhập để tiết kiệm và lập kế hoạch cho tương lai. Thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống và dành một phần tiết kiệm.

Tôi hỏi cô ấy có tiền tiết kiệm không, không phải vì muốn cô ấy có thể đóng góp bao nhiêu cho đám cưới hay muốn kiểm tra tài sản của cô ấy. Tôi chỉ muốn biết cách cô ấy quản lý thu nhập và chuẩn bị cho tương lai như thế nào.

Trong thời gian yêu, tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy có bao nhiêu tiền, cũng không yêu cầu cô ấy phải mua cho tôi những món quà đắt tiền. Tôi không cho rằng một cô gái lương 8 triệu đồng bắt buộc phải có vài trăm triệu đồng tiền tiết kiệm.

Tôi hiểu mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Có người phải thuê nhà, gửi tiền về cho bố mẹ, chăm sóc người thân hoặc trả nợ. Có người thu nhập không cao nhưng vẫn phải gánh nhiều trách nhiệm gia đình.

Nếu bạn gái nói rằng, cô ấy chưa tiết kiệm được vì phải gửi tiền về quê hoặc đang trả một khoản nợ chính đáng, tôi sẽ không dùng điều đó để đánh giá cô ấy. Điều khiến tôi hụt hẫng là câu trả lời “lương 8 triệu đồng thì tiết kiệm gì anh?” cho thấy cô ấy dường như chưa từng nghĩ nghiêm túc về việc quản lý tiền bạc.

Tôi từng nhiều lần thấy cô ấy mua sắm theo cảm hứng, đặt đồ ăn khá thường xuyên và cuối tháng thường than hết tiền. Tôi không phản đối việc cô ấy mua quần áo hay đi ăn với bạn bè. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu một người không có bất kỳ khoản dự phòng nào, cũng không có kế hoạch thay đổi, thì khi kết hôn, những áp lực tài chính có thể trở thành nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ.

Tình yêu và cuộc sống vợ chồng có nhiều khác biệt. Khi yêu, hai người có thể thoải mái đi ăn, đi chơi và tận hưởng những ngày vui. Nhưng khi cưới, cả hai sẽ phải đối mặt với tiền nhà, chi phí sinh hoạt, trách nhiệm với cha mẹ hai bên, chuyện con cái và những khoản phát sinh không thể đoán trước…

Tôi chia tay cô ấy không phải vì cô ấy không có tiền tiết kiệm trước khi kết hôn mà vì tôi nghĩ khó đi đường dài với một người vợ không biết vun vén như vậy. Mọi người thấy tôi quyết định như vậy có đúng không?

Trường Sơn (Ninh Bình)