20 năm đưa lương cho vợ giữ, khi tôi cần tiền thì nhận được câu nói gây sốc

Tôi năm nay 46 tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn đã hơn 20 năm, trải qua đủ những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Từ khi mới cưới, chúng tôi đều xuất phát từ 2 bàn tay trắng. Tôi làm kỹ thuật cho một công ty cơ khí, còn vợ tôi làm kế toán cho một cửa hàng vật liệu xây dựng.

Những năm đầu hôn nhân, kinh tế chật vật vô cùng. Lương tôi khi đó rất thấp, nhưng tháng nào nhận lương tôi cũng đưa hết cho vợ. Tôi luôn nghĩ đơn giản rằng đàn ông đi làm, còn phụ nữ giữ tiền và quán xuyến chi tiêu trong nhà sẽ hợp lý hơn. Vợ tôi vốn cẩn thận, chi tiêu đâu ra đó nên tôi càng yên tâm.

Vợ bắt tôi phải ký giấy vay nợ khi tôi cần tiền đầu tư (Ảnh minh họa: Sina).

Thói quen ấy kéo dài suốt hơn 20 năm. Từ lúc lương tôi vài triệu đồng, rồi 10 triệu đồng, rồi 20 triệu đồng mỗi tháng, tôi vẫn giữ nguyên nguyên tắc lĩnh lương xong là chuyển hết cho vợ. Tôi chỉ giữ lại một ít tiền xăng xe và cà phê với bạn bè.

Bạn bè nhiều người từng nói tôi quá tin vợ, rằng đàn ông cũng nên có một khoản tiền riêng nhưng bản thân luôn cười xòa. Tôi nghĩ mình làm vì gia đình, đưa tiền cho vợ giữ cũng là để lo cho gia đình. Hơn nữa, vợ tôi không phải người tiêu xài hoang phí. Cô ấy rất tiết kiệm, thậm chí đôi khi còn khắt khe trong chuyện chi tiêu.

Nhờ sự chắt chiu đó, sau nhiều năm chúng tôi cũng mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô và dành dụm được một khoản tiền khá. Mọi người vẫn nói tôi có phúc vì cưới được người vợ biết vun vén.

Cho đến cách đây ba tháng, tôi bắt đầu nảy ra ý định đầu tư kinh doanh. Một người bạn cũ rủ tôi góp vốn mở xưởng gia công cơ khí nhỏ. Tôi đã làm nghề này hơn 20 năm nên hiểu khá rõ thị trường. Bạn tôi cũng có sẵn mối hàng. Chúng tôi tính toán kỹ lưỡng và thấy cơ hội khá tốt.

Số tiền cần góp vốn ban đầu khoảng 200 triệu đồng. Tôi nghĩ đây không phải con số quá lớn so với khoản tiền tiết kiệm của gia đình. Vì vậy tối hôm đó, sau bữa cơm, tôi nói chuyện với vợ rất nghiêm túc.

Tôi giải thích cho cô ấy về kế hoạch làm ăn, về cơ hội mở rộng thu nhập và cả những rủi ro có thể xảy ra. Tôi không giấu giếm điều gì, chỉ mong vợ hiểu và ủng hộ.

Nhưng phản ứng của vợ khiến tôi bất ngờ. Cô ấy im lặng rất lâu rồi nói một câu lạnh lùng: “Tiền tiết kiệm đó là tiền của gia đình. Anh muốn lấy ra đầu tư thì phải tính toán cho rõ ràng”.

Tôi tưởng cô ấy chỉ lo rủi ro nên nhẹ nhàng giải thích thêm. Tôi nói rằng nếu việc kinh doanh thuận lợi thì tiền sẽ quay vòng rất nhanh. Nhưng vợ tôi vẫn không thay đổi thái độ.

Cuối cùng, cô ấy nói một câu khiến tôi sững sờ: “Nếu anh muốn lấy 200 triệu thì phải viết giấy vay tiền. Và phải trả lãi”.

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi lại: “Em nói thật à? Anh phải vay tiền của… vợ mình?”.

Cô ấy gật đầu rất bình thản: “Đúng. Vì đó là tiền tiết kiệm của gia đình. Em là người giữ. Nếu anh muốn dùng thì phải vay. Lãi suất em tính giống ngân hàng”.

Hai mươi năm qua, tháng nào tôi cũng đưa tiền cho vợ. Tôi chưa từng hỏi cô ấy giữ được bao nhiêu, cũng chưa từng yêu cầu ghi chép sổ sách rõ ràng. Tôi luôn tin tưởng rằng đó là tiền chung của cả hai.

Nhưng giờ đây, khi tôi cần một khoản tiền để làm ăn, vợ tôi lại yêu cầu tôi ký giấy vay nợ như một người xa lạ. Đêm hôm đó tôi gần như không ngủ được. Tôi nhớ những ngày còn trẻ, dù túi chỉ có vài trăm nghìn nhưng tôi vẫn vui vẻ đưa hết cho vợ. Tôi nhớ những lần đồng nghiệp rủ góp vốn làm ăn nhưng tôi từ chối vì sợ rủi ro ảnh hưởng đến gia đình.

Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình chăm chỉ đi làm và tin tưởng vợ thì gia đình sẽ bình yên nhưng hóa ra trong mắt vợ, tôi vẫn chỉ là một người cần phải “ký giấy vay tiền”.

Hôm sau, vợ tôi đưa cho tôi một tờ giấy đã soạn sẵn. Trong đó ghi rõ rằng, tôi vay của vợ 200 triệu đồng, thời hạn 3 năm, lãi suất 6% một năm.

Cô ấy nói rất bình thản: “Nếu anh thật sự tin vào kế hoạch của mình thì ký đi”.

Tôi cầm tờ giấy đó rất lâu mà không ký. Không phải vì tôi tiếc lãi suất, cũng không phải vì tôi sợ trách nhiệm. Thứ khiến tôi băn khoăn chính là cảm giác xa lạ giữa hai vợ chồng sau nhiều năm chung sống.

Tờ giấy vay tiền ấy đến giờ vẫn nằm trên bàn làm việc của tôi. Bạn tôi thì liên tục thúc giục vì cơ hội kinh doanh không chờ đợi ai. Còn vợ tôi vẫn giữ nguyên quan điểm muốn lấy tiền thì phải ký giấy vay.

Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mình cứ ký, coi như vay tiền ngân hàng. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn thấy nghẹn lại.

Tôi thật sự không biết vợ nghĩ gì. Tôi rất buồn nhưng lại nghĩ đến việc vợ vun vén cho gia đình, cũng chẳng chi tiêu gì cho bản thân cô ấy, bản thân lại thấy vừa giận vừa thương...