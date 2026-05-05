Xuất hiện hào quang mặt trời, người dân lo có thiên tai

Trưa 5/5, một số tài khoản Facebook, Fanpage có đông thành viên tại Nghệ An đăng tải hình ảnh mặt trời được bao quanh bởi một vòng hào quang khá rộng kèm theo thông tin “không biết có điềm gì”.

Theo thông tin đăng tải, hình ảnh về quầng sáng bao quanh mặt trời được ghi nhận tại địa bàn huyện Yên Thành cũ (Nghệ An) lúc hơn 10h cùng ngày.

Hình ảnh về quầng mặt trời được đăng tải trên một Fanpage có nhiều lượt theo dõi tại Nghệ An (Ảnh: Vĩnh Khang).

Thời điểm này, mặt trời được bao quanh bởi hào quang với nhiều sắc màu, vàng đậm ở trong cùng và nhạt dần ra phía ngoài giống như cầu vồng. Hình ảnh cho thấy xung quanh mặt trời có nhiều đám mây mỏng.

Dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng xã hội cũng để lại các hình ảnh về hào quang bao quanh mặt trời được ghi nhận tại nhiều khu vực thuộc huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Anh Sơn, Đô Lương cũ của tỉnh Nghệ An.

Theo một số người dùng mạng xã hội việc mặt trời xuất hiện hào quang vây quanh chứng tỏ sắp xảy ra nắng to kèm mưa dông, mưa đá, lốc xoáy. Trong khi đó có nhiều người cho rằng sắp có hạn hán hoặc lũ lụt.

Thậm chí, có người dùng mạng xã hội đăng tải lại hình ảnh hào quang bao quanh mặt trời vào ngày 16/5/2025, tại khu vực thành phố Vinh cũ, sau đó xảy ra mưa bão như trút nước.

Hình ảnh quầng mặt trời được ghi nhận tại khu vực huyện Yên Thành cũ (Ảnh: Page Nghệ An).

Trước đó, trong các ngày 3-4/5, trên nhiều địa bàn thuộc tỉnh Nghệ An xảy ra mưa đá, gây thiệt hại lớn về tài sản và sản xuất nông nghiệp của người dân. Do vậy, hiện tượng thiên nhiên nói trên khiến người dân không khỏi lo lắng.

Ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, cho biết hình ảnh hào quang bao quanh mặt trời hay còn gọi là quầng mặt trời là hiện tượng tự nhiên bình thường. Theo ông An, đây là hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi xung quanh mặt trời có nhiều đám mây được cấu tạo từ các tinh thể đá mỏng.

Phó Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ cho rằng quầng mặt trời không phải là điềm báo hay chuyện tâm linh. Tuy nhiên, với những diễn biến thời tiết bất thường như mưa đá, dông, lốc..., người dân cần lưu ý để có biện pháp bảo vệ cho sự an toàn của bản thân.