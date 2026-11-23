Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 23/11, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Trên vùng biển Nam Bộ, từ nay đến ngày 25/11, gió có xu hướng giảm nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, gió duy trì phổ biến cấp 5, giật cấp 6-7, biển động nhẹ, sóng cao 1,5-3m. Riêng khu vực phía Bắc, gió có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Tại vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, sóng cao 0,5-1,5m, biển tương đối êm.

Triều cường ở TPHCM có thể đạt đỉnh từ ngày 24 đến 25/11 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dự báo, trên các vùng biển Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, đề phòng mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm.

Theo cơ quan khí tượng, trong 10 ngày tới, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường và khuếch tán. Trong khoảng 23-24/11, mưa có xu hướng gia tăng nhẹ, tập trung chủ yếu tại Cà Mau và các khu vực dọc biên giới phía Tây.

Đáng chú ý, triều cường tại TPHCM và các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Tại TPHCM, đỉnh triều dự báo xuất hiện trong khoảng ngày 24-25/11, vào các khung giờ 4-5h và 17-18h. Mực nước tại một số khu vực có thể vượt báo động 3.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân sinh sống tại các khu vực trũng thấp, ven sông chủ động theo dõi diễn biến triều cường, có phương án phòng tránh ngập úng, bảo vệ tài sản và hạn chế đi lại tại những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu trong thời gian triều đạt đỉnh.