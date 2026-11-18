Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 18/11, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Triều cường ở TPHCM được dự báo tăng trở lại từ ngày 21/11 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trên các vùng biển Nam Bộ và Lâm Đồng, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần lên cấp 5, vùng biển phía Bắc có lúc đạt cấp 6, giật cấp 7-8. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển phía Tây có mưa dông rải rác. Dông có thể đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.

Về tình hình triều cường, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm đo ở TPHCM được dự báo biến đổi chậm trong 1-2 ngày tới, sau đó tăng trở lại theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch.

Đến ngày 21/11, đỉnh triều cao nhất trong ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè có khả năng đạt 1,4-1,5m (từ báo động 1 đến báo động 2); tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,5-1,6m (từ báo động 2 đến báo động 3).

Người dân cần đề phòng triều cường dâng cao gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.