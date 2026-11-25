Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 25/11, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Triều cường có thể đạt báo động 3 tại TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh đang được bổ sung cường độ, tiếp tục khuếch tán về phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng dịch chuyển dần về phía Nam và suy yếu.

Trong vài ngày tới, mưa dông tại Nam Bộ có xu hướng tăng nhẹ nhưng phân bố không đồng đều, chủ yếu tại các khu vực biên giới như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Về tình hình triều cường, mực nước trên các sông, kênh, rạch ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ và TPHCM đang ở mức cao. Tại TPHCM, mực nước ở một số khu vực có thể đạt mức báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết và thủy văn để có phương án ứng phó phù hợp. Người dân sinh sống tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh, rạch cần đề phòng ngập úng do triều cường dâng cao; đồng thời hạn chế đi qua những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu.