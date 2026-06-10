TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối

Ngày 10/6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, một số nơi có thể trên 34 độ C. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

TPHCM và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối, cảnh báo ngập cục bộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, chiều 9/6, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực ở Nam Bộ, trong đó có TPHCM, thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng và Tây Ninh. Lượng mưa phổ biến 5-25mm, một số nơi ghi nhận trên 30mm, góp phần làm giảm cảm giác oi bức sau những giờ nắng nóng trong ngày.

Theo cơ quan khí tượng, những ngày tới, TPHCM và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày có nắng gián đoạn, cường độ nắng không quá gay gắt, nhưng nền nhiệt vẫn ở mức khá cao. Đến chiều và tối, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Tại các khu vực trũng thấp, mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.