TPHCM và Nam Bộ ngày nắng gay gắt, chiều tối chuyển mưa dông

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 10/5 phổ biến 25-28 độ C, cao nhất dao động 33-36 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi trên 36 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết Nam Bộ trở nên thất thường do khối không khí khô từ phía Bắc đang suy yếu dần, trong khi các vùng gây mưa hoạt động mạnh trở lại. Điều này khiến thời tiết Nam Bộ duy trì nắng nóng, nhưng chiều tối và đêm dễ xuất hiện mưa dông.

Người dân TPHCM di chuyển dưới trời nắng nóng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đáng chú ý, khoảng ngày 11/5, mưa dông tại Nam Bộ có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng. Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, trong chiều 9/5, nhiều khu vực ở TPHCM như phường Chánh Hiệp, Phú An và các xã Củ Chi, xã Bình Mỹ, Phú Hòa Đông xuất hiện mưa dông cục bộ. Lượng mưa phổ biến 4-30mm, có nơi trên 30mm.

Trong khi đó, tại trung tâm TPHCM, mây dông kéo đến khiến bầu trời âm u. Tuy nhiên, mưa chỉ rơi lất phất hạt nhỏ rồi ngưng, không xảy ra mưa lớn.

Mây dông khiến bầu trời TPHCM âm u, mưa rơi lất phất hạt nhỏ chiều 9/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm nắng nóng gay gắt để tránh mất nước, say nắng và ảnh hưởng sức khỏe; đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.

Ngoài ra, khi xuất hiện mưa dông, người dân cần chú ý an toàn khi lưu thông, không trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc gần các công trình tạm bợ để hạn chế nguy cơ tai nạn do gió giật mạnh.